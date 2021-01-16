«Локомотив» объявил о подписании контракта с Пабло

Трансфер защитника из «Бордо» в «Локомотив» официально завершён.

Московский клуб объявил о подписании контракта с 29-летним бразильцем. О деталях соглашения не сообщается. Новичок будет выступать за «железнодорожников» под 3-м номером и уже дал первое интервью клубной пресс-службе.

Я рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!