«Локомотив» объявил о подписании контракта с Пабло

Трансфер защитника Пабло Кастро из «Бордо» в «Локомотив» официально завершён.
Московский клуб объявил о подписании контракта с 29-летним бразильцем. О деталях соглашения не сообщается. Новичок будет выступать за «железнодорожников» под 3-м номером и уже дал первое интервью клубной пресс-службе.
Я рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!
⚡️⚡️⚡️— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 16, 2021
Бразильский защитник Пабло успешно прошел медобследование и только что подписал контракт с «Локомотивом»!
Подробности 👉🏻 https://t.co/Z2LdXTc3K6 pic.twitter.com/7Eodp8me1D
Давайте закурим! По-нашему, по-бразильски!
Мало ли в Бразилии… Педров?! И не сосчитаешь!
Давайте закурим! По-нашему, по-бразильски!
Мало ли в Бразилии… Педров?! И не сосчитаешь!
где жилаа моя тётя - Мотя и вскусное кофе...
где жилаа моя тётя - Мотя и вскусное кофе...