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«Локомотив» объявил о подписании контракта с Пабло

16 января 2021, 04:56

Трансфер защитника Пабло Кастро из «Бордо» в «Локомотив» официально завершён.

Московский клуб объявил о подписании контракта с 29-летним бразильцем. О деталях соглашения не сообщается. Новичок будет выступать за «железнодорожников» под 3-м номером и уже дал первое интервью клубной пресс-службе.

Я рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 16:49
в любом случае, интересно
амурец
амурец
17 января в 03:17
к чему?
Альфамен
Альфамен
16 января в 19:03
Качественный защитник это отлично конечно,но в целом,не понимаю я руководство Локо.У нас проблемы в основном в атакующих действиях, зачастую не можем забить даже аутсайдерам и середнякам,а укрепляют защиту...
pomor45
pomor45
16 января в 14:54
Пассажир СВ.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
16 января в 14:28
С одной стороны, уже 29 лет. С другой - Чорлука ещё старше...
killofwrathx
killofwrathx
16 января в 13:42
норм, Райковича надеюсь сольют, ну и Чорлука уже совсем состарился
Igo0rek
Igo0rek ответ ildar_3871 (раскрыть)
16 января в 13:12
Для ЦЗ норм возраст
Союзник противников
Союзник противников
16 января в 10:54
НА перспективу,видимо.Вот если бы Пабло Эскобар,тогда бы это было круто,а так...
ildar_3871
ildar_3871
16 января в 10:52
Староват !
galem72
galem72
16 января в 10:39
Неплохого защитника железяки для рпл оттяпали. Фактурный такой. В Бордо отлично поднял свой уровень. Пока немного завидую. ))
jobss
jobss ответ Faustello (раскрыть)
16 января в 10:35
.
Faustello
Faustello
16 января в 10:33
В рпл есть только один Пабло, это Мамаев!))
nikoladolgov
nikoladolgov
16 января в 10:28
Превосходная страна. Там в лесу столько диких обезьян! Они каак прыгнут!
Давайте закурим! По-нашему, по-бразильски!
Мало ли в Бразилии… Педров?! И не сосчитаешь!
sihafazatron
sihafazatron
16 января в 10:17
Ещё не похоронили?) тогда посмотрим на него)
ermak6848
ermak6848
16 января в 08:34
Осталось ЛОКО посмотреть в леле того парня из Бразилли,
где жилаа моя тётя - Мотя и вскусное кофе...
Valeron112
Valeron112
16 января в 08:30
Паравоз с Пабло Эскобаром (легенда колумбийской наркоторговли)дальше бы уехал.
zooveterinar
zooveterinar
16 января в 08:26
Не староват? 29 лет!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 января в 07:39
Опять непонятно кто...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 января в 06:31
Посмотрим на этого Пабло.
cska vperiod
cska vperiod
16 января в 05:44
Дежурные слова.
Gahi
Gahi
16 января в 05:23
Очень интересно будет посмотреть за его игрой в Локомотиве.
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