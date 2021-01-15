Замена Чорлуки и волчий билет для Райковича. «Локо» подписал бразильского защитника

1610710746

15 января 2021, 14:39

Знакомимся с «железнодорожником» Пабло.

Последние формальности

«Локомотив» договорился с «Бордо» о переходе центрального защитника Пабло и согласовал условия контракта с самим футболистом, однако подписи еще не поставлены. Перед этим бразилец должен пройти медицинское обследование, которое состоится сегодня в Барселоне. Если врачи дадут добро, Пабло присоединится к «Локомотиву» в Марбелье, где и подпишет контракт с новым клубом.

Детали трансфера и личного контракта

Опытный защитник — Пабло 29 лет, в июне исполнится 30, обойдется «Локомотиву» в 2.5 миллиона евро при оценочной стоимости 8 миллионов евро. Очень удачная сделка для «железнодорожников», которые уводят у французского клуба бразильца за полгода до окончания контракта. Именно поэтому сумма компенсации невелика.

Известно, что «Бордо» испытывает серьезные финансовые затруднения, усугубленные пандемией коронавируса, лишившей клубы части доходов от продажи билетов. «Жирондинцы» делают ставку на свободных агентов и собственных воспитанников, на счету каждый евро.

В «Бордо» до последнего надеялись, что удастся продлить контракт с Пабло, который провел больше 100 матчей за клуб, однако договориться не удалось. Чтобы заработать хоть какие-то деньги, бразильца продали в «Локомотив» за 2.5 миллиона евро, ведь через полгода он ушел бы бесплатно.

Известно, что Пабло заключит контракт с «железнодорожниками» на 3.5 года, о московской зарплате защитника пока ничего не известно. Особенностью этого трансфера является тот факт, что «Локомотив» и «Бордо» вели переговоры напрямую, без посредников. Очень редкий в наши дни случай, когда такие сделки проходят без участия агентов, которым причитается комиссия.

Второй игрок «Бордо» в «Локомотиве» за полгода

В 2000 году «Локомотив» продал в «Бордо» свою главную звезду — Алексея Смертина, а теперь «железнодорожники» за полгода подписывают двух футболистов «жирондинцев»: летом за 5.5 миллионов евро пришел Камано, теперь подписали Пабло за 2.5 миллиона. Вероятно, контакт между клубами был установлен благодаря трансферу Франсуа, который пока совсем не оправдывает надежд: у гвинейца 18 матчей за «Локомотив» без результативных действий. Может быть, Николич приведет Камано в порядок на зимних сборах, но в первой части сезона экс-игрок «Бордо» ничуть не усилил «Локо».

Пабло мог перейти в «Краснодар» 2.5 года назад

Летом 2018-го «быки» искали сильного центрального защитника, но смогли подписать только Уроша Спаича, который был далеко не первым в списке целей. Хорошо известна история о том, как «Спартак» увел из-под носа у «быков» Самуэля Жиго, также мог оказаться в «Краснодаре» Пабло. Владимир Хашиг начал торги с 4 миллионов евро, а последнее предложение было на 10 миллионов, и оно вроде бы даже устроило «Бордо», однако сам бразилец отказался ехать в Россию.

Это объяснимо. В то время Пабло Насименто был на пике своей карьеры, мог мечтать о переходе в клуб АПЛ и о сборной Бразилии, за которую действительно сыграл в 2018 году два матча — против Саудовской Аравии и Камеруна. Продолжения, впрочем, не последовало, и в начале 2021 года бразилец уже счел за благо согласиться на переезд в Россию.

В 2020 году Пабло порвал крестообразную связку

Этот факт должен настораживать, хотя после разрыва «крестов» Пабло вернулся на поле и в этом сезоне отыграл за «Бордо» 13 матчей в Лиге 1 и даже забил гол в ворота «Страсбура» на 1-й минуте матча. Тяжелую травму новичок «Локомотива» получил в марте прошлого года, в игре с «Ниццей». Возвращение на поле не было простым:

Полгода и 12 дней без футбола — это очень сложно. Я получил травму крестообразных связок в моменте, который этого вообще не предполагал. После этого долго приходил в себя. Спустя полгода без футбола кардинально меняются взгляды на жизнь.

Большая часть восстановления Пабло пришлась на коронавирусный локдаун, который во Франции был особенно долгим из-за решения не доигрывать предыдущий сезон Лиги 1. По крайней мере, бразилец пропустил всего лишь 4 матча своей команды.

Заменит Чорлуку, ускорит прощание с Райковичем

Пабло Насименто — девятый легионер в составе «Локомотива», а это значит, кто-то должен уйти. Мурило, Чорлука, Рыбус, Райкович, Крыховяк, Камано, Зе Луиш, Эдер — выбирайте! Очевидно, что лишний в этой компании — серб Райкович, чье подписание изначально вызывало недоумение. Свою репутацию Слободан подтвердил в осенних матчах за «Локо», и раз приходит центральный защитник, то и уйти должен защитник-легионер.

Может быть, с сербом договорятся о расторжении контракта, может быть, просто исключат из заявки и будут платить зарплату до июня. Райкович за «Локомотив» больше не сыграет, а вот Пабло приходит в команду, чтобы занять место в стартовом составе. Судя по всему, ставка в центре обороны будет сделана на бразильскую связку Пабло-Мурило, ведь Чорлука не молодеет и часто травмируется.

Ведран еще может помочь своим опытом, но уже скорее в роли изредка играющего тренера защитников. Что же касается Пабло и Мурило, то это до удивления похожие друг на друга футболисты. Пабло — словно старший брат Серкейры. Оба правши, при этом оба чувствуют себя комфортно левее центра. У обоих рост 188 см, но при своих габаритах они достаточно резкие и подвижные. И Пабло, и Мурило опасны при стандартах у чужих ворот.

Чрезмерная похожесть может сыграть в минус, ведь успешные пары центральных защитников зачастую построены по принципу взаимодополняемости, а тут вырисовывается связка «близнецов». Впрочем, посмотрим, как эту ситуацию видит Николич, да и капитана Чорлуку в запас еще нужно усадить. Сам по себе Пабло — солидный центральный защитник с чемпионским опытом в Бразилии и 113 матчами за «Бордо». Это не бессмысленный и беспощадный «Рэмбо» Райкович, а серьезный игрок за небольшие деньги.