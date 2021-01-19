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ЦСКА может сохранить Алексея Березуцкого в клубе

вчера, 18:01

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий может остаться в клубе. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В ЦСКА высоко ценят свои кадры, поэтому не разбрасываются ими.

Сейчас в клубе видят, что на определенных сотрудников идет массированная информационная атака от людей, ангажированных с определенными агентскими группами.

Утверждается, что также в ЦСКА останется глава селекции Андрей Мовсесьян.

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mangox23
mangox23
сегодня в 01:56
Только если уберут картофельного гнома
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:07
А почему же их в дубле и молодежке нет? Как же традиции КБ и преемственность? Или Федуну это не нужно?
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:37, ред.
Ну Якины с Кононовыми и нам не нужны)
А чемпионами мы стали при Каррере. Сейчас с Тедеско идём на 3-м месте и если бы не дурачество в последних двух турах, были бы выше.

Преемственность - это хорошо, но ни Тихонов, ни Аленичев, ни Парфёнов с Евсеевым в Спартаке работать не смогут, ибо уровень не тот! Дубль или Спартак-2 - пожалуйста... но не основа.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:22
Красив!Ничего не скажешь!Скучаю по тому первенству((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:16
И неважно кто за кого болел. Нужно отдать должное красоте этого гола!!!
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:10
Да уж!Тогда Киев лишился золота!Настоящий золотой гол!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:03
А я помню классный гол Шмарова на последних минутах.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:01, ред.
Ну и правильно, свои легенды надо сохранять в клубе.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:48
Я как сейчас помню все матчи победного сезона КК 85/86
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:43
А Леху никто не гнал. Зачем на слухи реагировать?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:42
У меня лучший друг КБ. 30 ЛЕТ подкалываем друг друга, но без злобы. По дружески. Киевляне мне очень нравились при Лобановском. Классный футбол был,
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:38
Конечно! Я при Союзе болел за Киев! Брат родной Спартак!сами знаете непримеримее соперники это только ЦСКА для КБ но мы никогда не ругались!Только подкалывали друг друга!
R0100V
R0100V
вчера в 20:23
Зачем ?
Dersu Usala
Dersu Usala
вчера в 19:56
Дайте Березуцкому поработать в умирающем клубе, стремительно теряющим болельщиков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:46
Взаимно, футбол должен объединять, а не приводить к вражде. Клубы, кроме своего - это не враги, а конкуренты, так?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 19:44
В таких "суперклубах" как Спартак есть даже спортивный директор. Это гр. Попов.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:44
Не за что!Не люблю когда люди просто порожняк гоняют лишь бы обос-ть клуб! Приятно общаться по существу!Удачи Вам! Скоро чемп возобновится)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:40
Это не "муть" творится, это слухи распускаются при отсутствии реально негативных новостей про ЦСКА. Но твой ответ мне понравился. Вполне адекватный. Спасибо.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:28
Во первых я не люблю спорить!Во вторых я говорю по своим ощущениям , что какая то муть творится!То увольняют то берут и я же не утверждаю! В третьих не надо так нервничать, я буду только рад если коняшек будет все хорошо , потому что мне всегда импонировало ведение дел у Вас!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:07
ЦСКА единственный клуб у которого есть заместитель генерального директора по спортивным вопросам. Надеюсь что у заместителя генерального директора по спортивным вопросам нет помощника
Cat01
Cat01
вчера в 18:54
Зачем пошла такая спешка
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:44
Тут что скажет тренер
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:39, ред.
Тогда перечислю все наши кадры, которые работают в ЦСКА. В. Березуцкий, Д. Крамаренко, А Березуцкий, О. Карнаухов, В. Минько, М. Боков, Р. Гусев,Э. Рахимич , Д. Машкарин.9 человек, назови клуб, где хотя бы столько же было. Далее. А есть хоть один клуб, где бы главный тренер принимал на работу в клуб. ? Может Тедеска, или Семак набирают кадры в клуб. Так, что сосредоточься и давай по существу и без баек. Как думаешь, их Ганчар набирал, или все таки Гинер?
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:28
Да пусть будет в родном фк ЦСКА
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:27
Это было бы очень правильно.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:20
Да пока не очень видно этого!Такое впечатление что Картошкин заправляет у Вас)
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:18, ред.
Как обычно "об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией." Ну и конечно источник сообщил что "на определенных сотрудников идет массированная информационная атака" Чемпионат.ком, такой чемпионат.ком. Сами, как СМИ массированную атаку создают, потом сами же ее пытаются раздуть , с помощью источников якобы знакомых с ситуацией. Ладно бы Гончаренко сняли, да замену искали, а тут обычные тренеры, заместители и.т.п.. А что делать, работа такая. Как обычно личное мнение.
Mikki
Mikki ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:17
Проседает по кол-ву трансферов. Ну, нет - так нет)
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:13
Время покажет
Чего раньше времени щеки надувать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:09
гинер борется за своих людей...
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