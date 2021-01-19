ЦСКА может сохранить Алексея Березуцкого в клубе

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий может остаться в клубе. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В ЦСКА высоко ценят свои кадры, поэтому не разбрасываются ими.
Сейчас в клубе видят, что на определенных сотрудников идет массированная информационная атака от людей, ангажированных с определенными агентскими группами.
Утверждается, что также в ЦСКА останется глава селекции Андрей Мовсесьян.
А чемпионами мы стали при Каррере. Сейчас с Тедеско идём на 3-м месте и если бы не дурачество в последних двух турах, были бы выше.
Преемственность - это хорошо, но ни Тихонов, ни Аленичев, ни Парфёнов с Евсеевым в Спартаке работать не смогут, ибо уровень не тот! Дубль или Спартак-2 - пожалуйста... но не основа.
А чемпионами мы стали при Каррере. Сейчас с Тедеско идём на 3-м месте и если бы не дурачество в последних двух турах, были бы выше.
Преемственность - это хорошо, но ни Тихонов, ни Аленичев, ни Парфёнов с Евсеевым в Спартаке работать не смогут, ибо уровень не тот! Дубль или Спартак-2 - пожалуйста... но не основа.
https://www.youtube.com/watch?v=aG_Dm74HFjg
Чего раньше времени щеки надувать.
Чего раньше времени щеки надувать.