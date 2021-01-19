ЦСКА может сохранить Алексея Березуцкого в клубе

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вчера, 18:01

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам может остаться в клубе. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В ЦСКА высоко ценят свои кадры, поэтому не разбрасываются ими. Сейчас в клубе видят, что на определенных сотрудников идет массированная информационная атака от людей, ангажированных с определенными агентскими группами.