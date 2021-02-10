Коутиньо может больше не сыграть за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» рискует больше не появиться на поле в футболке «блаугранас» в этом сезоне. Об этом сообщил журналист Хави Мигель в эфире передачи Onze на канале Esport3.

Одна из задач клуба — экономить. В случае Коутиньо предусмотрены бонусы [«Ливерпулю»] за сыгранные матчи. «Барса» не хочет платить за него.

Они должны выплатить 5 миллионов евро, если он проведет еще 7 матчей. Этого не будет.