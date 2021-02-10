Коутиньо может больше не сыграть за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рискует больше не появиться на поле в футболке «блаугранас» в этом сезоне. Об этом сообщил журналист Хави Мигель в эфире передачи Onze на канале Esport3.
Одна из задач клуба — экономить. В случае Коутиньо предусмотрены бонусы [«Ливерпулю»] за сыгранные матчи. «Барса» не хочет платить за него.
Они должны выплатить 5 миллионов евро, если он проведет еще 7 матчей. Этого не будет.
Недавно сообщалось, что «Барселона» задолжала другим клубам 126 млн евро.
Ужасный трансфер....
Ужасный трансфер....
5мультов? Это как гному пинка дать, неповерю, что изза пятерки сыр бор, полюбому малыш не хочет коута
5мультов? Это как гному пинка дать, неповерю, что изза пятерки сыр бор, полюбому малыш не хочет коута
..в общем, Бог с ним, пусть буду под своим именем....жаль, конечно, iri13..столько лет...
но хоть ВИП то оставьте от ника прежнего?))
..в общем, Бог с ним, пусть буду под своим именем....жаль, конечно, iri13..столько лет...
но хоть ВИП то оставьте от ника прежнего?))