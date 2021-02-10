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Коутиньо может больше не сыграть за «Барселону»

10 февраля 2021, 21:16

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рискует больше не появиться на поле в футболке «блаугранас» в этом сезоне. Об этом сообщил журналист Хави Мигель в эфире передачи Onze на канале Esport3.

Одна из задач клуба — экономить. В случае Коутиньо предусмотрены бонусы [«Ливерпулю»] за сыгранные матчи. «Барса» не хочет платить за него.

Они должны выплатить 5 миллионов евро, если он проведет еще 7 матчей. Этого не будет.

Недавно сообщалось, что «Барселона» задолжала другим клубам 126 млн евро.

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Все комментарии
амурец
амурец
11 февраля 2021 в 02:14
да уж экономия оборжаться, экономили бы на балласте
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
10 февраля 2021 в 22:30
Спасибо Бартомеу надо сказать....
Ужасный трансфер....
A.S.A
A.S.A
10 февраля 2021 в 22:09
Неужели в Барселоне все на столько плохо, что экономят даже таким способом?! Или это журналюги шумиху разводят?!
Cympak-05
Cympak-05
10 февраля 2021 в 21:59
Эту песню уже слышали. А он выходил и играл и получил травму.
Ozabot
Ozabot
10 февраля 2021 в 21:45
Отдали бы в аренду тогда зимой в АПЛ. Может и заработали бы. А так на зарплате и еще не играет.
jobss
jobss ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
10 февраля 2021 в 21:31
все должно работать, только что проверил, попробуйте еще раз, может где ошиблись
25процентный клоун
25процентный клоун
10 февраля 2021 в 21:31, ред.
Если уж барса 5 млн экономит то...
5мультов? Это как гному пинка дать, неповерю, что изза пятерки сыр бор, полюбому малыш не хочет коута
ilyafrom
ilyafrom
10 февраля 2021 в 21:30
От него толку мало, пусть посидит на лавке. Или еще 6 матчей отыграет и все
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ jobss (комментарий удален) (раскрыть)
10 февраля 2021 в 21:27
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..в общем, Бог с ним, пусть буду под своим именем....жаль, конечно, iri13..столько лет...
но хоть ВИП то оставьте от ника прежнего?))
beefs
beefs
10 февраля 2021 в 21:18
экономика должна быть экономной...
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