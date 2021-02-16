Крыховяк: «Недавно поступило предложение из Германии»

Полузащитник «Локомотива» ответил на вопрос о своём будущем.

Мой контракт с «Локомотивом» рассчитан до июня 2022 года, так что всё возможно. Я ничего не планирую. У меня есть желание играть, получаю от этого огромное удовольствие, так что впереди ещё несколько лет в профессиональном футболе.

Предложения действительно есть. Я спокойно обдумываю их, чтобы не принимать решение в последний день трансферного окна. Есть определённые разговоры, мы созваниваемся с агентом — но это абсолютно нормально.

Я открыт для всего. Попробовать свои силы в новой лиге — это был бы интересный опыт. Недавно мне даже звонили из одного немецкого клуба.