Крыховяк: «Недавно поступило предложение из Германии»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк ответил на вопрос о своём будущем.
Мой контракт с «Локомотивом» рассчитан до июня 2022 года, так что всё возможно. Я ничего не планирую. У меня есть желание играть, получаю от этого огромное удовольствие, так что впереди ещё несколько лет в профессиональном футболе.
Предложения действительно есть. Я спокойно обдумываю их, чтобы не принимать решение в последний день трансферного окна. Есть определённые разговоры, мы созваниваемся с агентом — но это абсолютно нормально.
Я открыт для всего. Попробовать свои силы в новой лиге — это был бы интересный опыт. Недавно мне даже звонили из одного немецкого клуба.
Недавно Крыховяк отказался комментировать слухи о возможном переходе в «Зенит» в прошлом году.
Видимо, Гжегож это тоже понимает, поэтому идёт работа по выбиванию нового хорошего контракта. А для этого нужно сказать, что интересуются команды из более сильной лиги.
Обычная политика перед заключением нового контракта. Думаю, Локо продлит поляка, возможно и на лучших условиях...
Видимо, Гжегож это тоже понимает, поэтому идёт работа по выбиванию нового хорошего контракта. А для этого нужно сказать, что интересуются команды из более сильной лиги.
Обычная политика перед заключением нового контракта. Думаю, Локо продлит поляка, возможно и на лучших условиях...