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Крыховяк: «Недавно поступило предложение из Германии»

16 февраля 2021, 03:25

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк ответил на вопрос о своём будущем.

Мой контракт с «Локомотивом» рассчитан до июня 2022 года, так что всё возможно. Я ничего не планирую. У меня есть желание играть, получаю от этого огромное удовольствие, так что впереди ещё несколько лет в профессиональном футболе.

Предложения действительно есть. Я спокойно обдумываю их, чтобы не принимать решение в последний день трансферного окна. Есть определённые разговоры, мы созваниваемся с агентом — но это абсолютно нормально.

Я открыт для всего. Попробовать свои силы в новой лиге — это был бы интересный опыт. Недавно мне даже звонили из одного немецкого клуба.

Недавно Крыховяк отказался комментировать слухи о возможном переходе в «Зенит» в прошлом году.

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КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 05:41
Не из Баварии точно предложение.
Остапчук 67
Остапчук 67
16 февраля в 05:31
Новый контракт хочет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 03:46
Если вдруг соберётся уйти - это будет потеря для Локо. Игрок работоспособный, многое умеющий на поле, голы забивает красивые. Железнодорожникам нужно его продлевать, несмотря на возраст.
Видимо, Гжегож это тоже понимает, поэтому идёт работа по выбиванию нового хорошего контракта. А для этого нужно сказать, что интересуются команды из более сильной лиги.
Обычная политика перед заключением нового контракта. Думаю, Локо продлит поляка, возможно и на лучших условиях...
sv_1969
sv_1969
16 февраля в 03:44
Не пропадёт в Германии
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