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Дриусси о срыве трансфера в «Ривер Плейт»: «Пепе не захотел играть в РПЛ»

16 февраля 2021, 07:53

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о причинах срыва своего трансфера в «Ривер Плейт».

Пепе, которым интересовался «Зенит», решил перейти в «Порту», так как не хотел выступать в российском чемпионате. Клуб не смог найти мне иную замену, поэтому переговоры о переходе стали невозможными. Травма Малкома не имеет к этому никакого отношения.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 10:03
Оно понятно было, что без покупки толкового лега Дриусси не отпустят. Он хоть и не часто попадает в основу, но для глубины состава вполне годится. В это окно Зенит ещё не приобрёл никого. Не хотят брать для галочки, а кого хотели - не пошёл. А в этой восьмёрке легов должна быть основная сила команды.
Так что ничего удивительного, что продажу попридержали. Себа не должен обижаться, это футбол, а он на контракте. Желаю ему хорошей игры и стать чемпионом в составе Зенита.
А перейти всегда успеется...
oFANATo
oFANATo
16 февраля в 09:45
    mihaluch
    mihaluch
    16 февраля в 09:02
    Никто даже за большие деньги не хочет играть в РПЛ.
    КЭТиК
    КЭТиК
    16 февраля в 08:32
    А сам игрок налево смотрит: как бы сбежать.
    Gahi
    Gahi
    16 февраля в 07:55, ред.
    До лета есть время а там может и получится. Удачи
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