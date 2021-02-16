Дриусси о срыве трансфера в «Ривер Плейт»: «Пепе не захотел играть в РПЛ»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о причинах срыва своего трансфера в «Ривер Плейт».
Пепе, которым интересовался «Зенит», решил перейти в «Порту», так как не хотел выступать в российском чемпионате. Клуб не смог найти мне иную замену, поэтому переговоры о переходе стали невозможными. Травма Малкома не имеет к этому никакого отношения.
Так что ничего удивительного, что продажу попридержали. Себа не должен обижаться, это футбол, а он на контракте. Желаю ему хорошей игры и стать чемпионом в составе Зенита.
А перейти всегда успеется...
Так что ничего удивительного, что продажу попридержали. Себа не должен обижаться, это футбол, а он на контракте. Желаю ему хорошей игры и стать чемпионом в составе Зенита.
А перейти всегда успеется...