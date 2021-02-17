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Анри — главный кандидат на должность нового наставника «Борнмута»

17 февраля 2021, 20:13

«Борнмут» находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщается, последние две недели «вишни» активно ищут нового наставника. «Борнмут» провёл ряд переговоров с Тьерри Анри, который сейчас работает в «Монреаль Импакте».

Ожидается, что стороны должны прийти к компромиссу, а французский специалист в скором времени должен возглавить «Борнмут».

Напомним, что ещё одним кандидатом на должность наставника «вишен» был экс-защитник «Челси» Джон Терри.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 февраля в 22:06
Может получится!
A.S.A
A.S.A
17 февраля в 20:56
Анри как игрок - легенда! А вот Анри как тренер пока вообще никакущий!
Вишенкам можно попробовать Лэмпарда пригласить ... у него есть опыт работы в Шипе, думаю мог бы дать положительный результат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 февраля в 20:47, ред.
Прекрасный был футболист, но на тренерском поприще пока не очень, в том числе и в Монако.
drug01
drug01
17 февраля в 20:41
Будет очень сложно
КЭТиК
КЭТиК
17 февраля в 20:26
Хуже варианта нет.
Carradona
Carradona
17 февраля в 20:18
Борнмут похоже решил вылететь из чемпионшипа
sv_1969
sv_1969
17 февраля в 20:14
Пускай попробует
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