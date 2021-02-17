Анри — главный кандидат на должность нового наставника «Борнмута»

«Борнмут» находится в поисках нового главного тренера.
Как сообщается, последние две недели «вишни» активно ищут нового наставника. «Борнмут» провёл ряд переговоров с Тьерри Анри, который сейчас работает в «Монреаль Импакте».
Ожидается, что стороны должны прийти к компромиссу, а французский специалист в скором времени должен возглавить «Борнмут».
Напомним, что ещё одним кандидатом на должность наставника «вишен» был экс-защитник «Челси» Джон Терри.
Вишенкам можно попробовать Лэмпарда пригласить ... у него есть опыт работы в Шипе, думаю мог бы дать положительный результат.
Вишенкам можно попробовать Лэмпарда пригласить ... у него есть опыт работы в Шипе, думаю мог бы дать положительный результат.