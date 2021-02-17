Анри — главный кандидат на должность нового наставника «Борнмута»

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17 февраля 2021, 20:13

«Борнмут» находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщается, последние две недели «вишни» активно ищут нового наставника. «Борнмут» провёл ряд переговоров с , который сейчас работает в «Монреаль Импакте».

Ожидается, что стороны должны прийти к компромиссу, а французский специалист в скором времени должен возглавить «Борнмут».

Напомним, что ещё одним кандидатом на должность наставника «вишен» был экс-защитник «Челси» Джон Терри.