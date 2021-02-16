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Роджерс может заменить Моуриньо в «Тоттенхэме»

16 февраля 2021, 12:36

Будущее главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо находится под вопросом после серии неудачных игр.

«Шпоры» выиграли лишь один из последних пяти матчей, опустившись на 9-е место в АПЛ, а руководство лондонского клуба рассматривает вариант с увольнением португальца. Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, одним из главных кандидатов на замену Моуриньо является наставник «Лестера» Брендан Роджерс.

Ранее форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал своим друзьям, что хочет и дальше работать под руководством Жозе.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 февраля в 21:54
Лестер находится в зоне ЛЧ,а Шпоры даже в ЛЕ не попадают,зато у Лучшей команды есть финал кубка. Возможно этот финал сможет как то соблазнить Брендана,да и надо по-человечески дать на этой стадии выступить Жозе,ведь всё таки это его мечта и заслуга.
Van Vanovich
Van Vanovich
16 февраля в 19:02
Бред. Роджерс до конца сезона будет. а Маура уже могут уволить.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
16 февраля в 13:17
Один матч с набравшим ход ЧЕлси, другой с непобедимым МС.Да и у Роджерса вроде неплохо все в Лестере.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 февраля в 13:10
Лучшего тренера века меняют...
ДСА
ДСА
16 февраля в 12:48
Моуриньо без хорошей компенсации не уйдет.
beefs
beefs
16 февраля в 12:37
ну что же всегда хорошее заканчивается...
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