Роджерс может заменить Моуриньо в «Тоттенхэме»

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16 февраля 2021, 12:36

Будущее главного тренера «Тоттенхэма» находится под вопросом после серии неудачных игр.

«Шпоры» выиграли лишь один из последних пяти матчей, опустившись на 9-е место в АПЛ , а руководство лондонского клуба рассматривает вариант с увольнением португальца. Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, одним из главных кандидатов на замену Моуриньо является наставник «Лестера» .

Ранее форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал своим друзьям, что хочет и дальше работать под руководством Жозе.