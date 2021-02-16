Роджерс может заменить Моуриньо в «Тоттенхэме»

Будущее главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо находится под вопросом после серии неудачных игр.
«Шпоры» выиграли лишь один из последних пяти матчей, опустившись на 9-е место в АПЛ, а руководство лондонского клуба рассматривает вариант с увольнением португальца. Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, одним из главных кандидатов на замену Моуриньо является наставник «Лестера» Брендан Роджерс.
Ранее форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал своим друзьям, что хочет и дальше работать под руководством Жозе.