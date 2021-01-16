Их количеству травм удивятся даже боксёры и хоккеисты. Братья Бендеры завершают карьеру в 32

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16 января 2021, 20:53

«Соккер.ру» рассказывает о планах двух немецких футболистов.

В конце 2020 года защитники «Байера» Свен и Ларс Бендер объявили о скором завершении своих карьер. Близнецы решили не продлевать контракты, которые истекают в июне. Да и поиск новых клубов в планы братьев не входит. Можно говорить, что Бендеры наигрались.

В апреле Ларсу и Свену исполнится 32 года. Всего-то. По современным меркам — возраст далеко не пенсионный. Однако братья решили поставить точки в карьерах. Во всяком случае, пока.

В чём же причина? Возможно, в последнее время игра близнецов несколько побледнела. Например, в текущем сезоне недавним капитану и вице-капитану не всегда находится место в стартовом составе «Байера». Главный тренер «аспириновых» голландец Петер Бош считает, что Свен и Ларс чересчур старомодны и медлительны. В средней линии они не тянут, опять же по мнению Боша, а в обороне есть кому и без них играть. Здоровенные Джонатан Та и Эдмонд Тапсоба, плюс Александар Драгович с Тином Едваем.

Свен только пятый в очереди. К тому же он травмирован и вернётся в строй не раньше весны. Ларс, который в последнее время чаще использовался на правом фланге обороны, тоже вынужден конкурировать с Митчеллом Вайзером. Чилиец Сантьяго Ариас сейчас лечится, но в Леверкузен из Манчестера прибыл голландец Тимоти Фосу-Менса, который молод и не подвержен травмам. Возможно, братья почувствовали свою ненужность и решили, что с них хватит. Хотя решение далеко не окончательное. До июня ещё далеко. Да и желающие принять у себя бывших игроков сборной Германии наверняка найдутся.

Братья не всегда были неразлучными. На протяжении восьми лет двойняшки, а Бендеры — однояйцевые близнецы и похожи, как две капли воды, находились по разные стороны футбольного фронта. Ларс после ухода из «Мюнхен 1860» сразу угодил в «Байер». С которым, разумеется, ничего не выиграл. Но в сборную Германии входил, бронзу чемпионата Европы-2012 выиграл, да и серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро тоже дорогого стоит. В Бундеслиге был на виду. «Байер» при всей его невезучести был и остаётся крепким коллективом.

Свену повезло с клубом несколько больше. Он попал в дортмундскую «Боруссию» как раз во времена Юргена Клоппа. Два титула чемпиона Германии, Кубок страны, два Суперкубка, финал Лиги чемпионов. В Манншафт Свен привлекался куда реже Ларса. Создавалось впечатление, что Йоахим Лёв недолюбливает братьев. Победный для немцев чемпионат мира-2014 братья смотрели у телевизора. Хотя Ларс не мог понять, чем он хуже Кристофера Крамера. Олимпийскую сборную Германии на Играх в Рио тренировал Хорст Хрубеш. Согласно регламенту, можно было включить в заявку двух футболистов, чей возраст превышает 23 года. Две вакансии заполнили близнецы, которые стали одними из лучших в той серебряной команде.

В 2017 году контракт Свена с «Боруссией» истёк и он воссоединился с братом в «Байере». Футболист к тому времени уже переквалифицировался в центрального защитника. Ларс ещё бегал в средней линии, но после ухода Бенджамена Хендрикса в «Монако» обосновался на правом фланге.

Братьям Бендерам подошло бы прозвище «великие комбинаторы». Однако большинство немцев с творчеством Ильи Ильфа и Евгения Петрова не знакомы, и имя Остап Бендер им ничего не говорит. Однако комбинаторами Свен и Ларс никогда не были. Техника братьев оставляла желать лучшего. Старательность, дисциплинированность, самоотдача — тут вопросов нет. Бесстрашие. Когда кто-то из близнецов с открытыми глазами шёл в борьбу за верховой мяч, иной раз мурашки бежали по телу. Интуиция. Жаль, что нет статистики сколько раз один и другой выносили мячи с линии ворот. Но с мячом Бендеры всегда были на Вы, да и передачи их не отличались какой-то изобретательностью. Однако и такие футболисты необходимы. Что касается результативности, то тут Ларс впереди брата — 31 гол против 14.

Ещё один недостаток Бендеров — их подверженность травмам. Недостаток относительный, он, скорее, следствие их самоотдачи и бесстрашия. Но медицинские книжки футболистов, будь они бумажными, а не цифровыми, напоминали бы пухлые тома. Сотрясения мозга, вывихи, переломы рёбер, титановые пластины в головах. У боксёров или бойцов ММА не наберётся таких букетов повреждений. Поэтому за близнецами закрепилась репутация вечно травмированных.

Свой последний подвиг в футболке «Байера» Ларс совершил в еще «докоронавирусную» пору. В матче с дортмундской «Боруссией» он получил травму. Счёт был 3:3, Петер Бош уже собрался заменить капитана. Но тот попросил тренера повременить и через несколько минут отправил победный мяч в ворота соперника. Ларс сыграл ещё две встречи, после чего отправился лечить колено до конца сезона.

Но вернёмся в наши дни. Замученные травмами братья решили закончить с футболом реальным, но пока не собираются отказываться от виртуального. Ларс и Свен большие любители поиграть в футбол на приставке. Причём играют они всегда за одну команду — «Мюнхен 1860». Там Бендеры начинали свой путь в большой футбол. Да и после ухода из мюнхенской команды в 2009 году они не забывают «львов». Говорят, они выиграли с «Мюнхеном» Лигу чемпионов. И не раз.

Но в последнее время появилась информация, что близнецы смогут сражаться за «львов» не только с геймпадами в руках. «Мюнхен 1860» неплохо выступает в третьей лиге — идёт на третьей позиции, есть шанс шагнуть во вторую Бундеслигу. А там помощь двух опытнейших футболистов будет очень полезной. Поэтому, руководство клуба постарается убедить Бендеров не спешить с выходом на пенсию.