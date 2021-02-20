Влашич: «Я вижу себя в большом клубе»

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич ответил на вопрос о своём будущем и поделился мнением о чемпионате Испании.
— У вас ещё три года контракта, но следующим шагом будет переход в топ-лигу, не так ли?
— Да, естественно. Когда я в составе сборной играю с футболистами «Реала», «Барсы», «Интера»... Я представляю себя в большом клубе, но надо идти шаг за шагом. Как можно лучше финишировать в чемпионате России и постараться выделиться на Евро.
— Что думаете об испанском чемпионате?
— Я люблю эту лигу, мне нравится её футбольный стиль. Все команды хотят играть с мячом. Футболисты, очень хорошо оснащённые технически. Они быстры и подвижны. Я люблю испанский стиль.
Месяц назад Влашич заявил, что пока не намерен покидать ЦСКА.
Всем здоровья.
Всем здоровья.