Влашич: «Я вижу себя в большом клубе»

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии ответил на вопрос о своём будущем и поделился мнением о чемпионате Испании.

— У вас ещё три года контракта, но следующим шагом будет переход в топ-лигу, не так ли?

— Да, естественно. Когда я в составе сборной играю с футболистами «Реала», «Барсы», «Интера»... Я представляю себя в большом клубе, но надо идти шаг за шагом. Как можно лучше финишировать в чемпионате России и постараться выделиться на Евро.

— Что думаете об испанском чемпионате?

— Я люблю эту лигу, мне нравится её футбольный стиль. Все команды хотят играть с мячом. Футболисты, очень хорошо оснащённые технически. Они быстры и подвижны. Я люблю испанский стиль.