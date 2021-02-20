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Влашич: «Я вижу себя в большом клубе»

20 февраля 2021, 07:54

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич ответил на вопрос о своём будущем и поделился мнением о чемпионате Испании.

— У вас ещё три года контракта, но следующим шагом будет переход в топ-лигу, не так ли?

— Да, естественно. Когда я в составе сборной играю с футболистами «Реала», «Барсы», «Интера»... Я представляю себя в большом клубе, но надо идти шаг за шагом. Как можно лучше финишировать в чемпионате России и постараться выделиться на Евро.

— Что думаете об испанском чемпионате?

— Я люблю эту лигу, мне нравится её футбольный стиль. Все команды хотят играть с мячом. Футболисты, очень хорошо оснащённые технически. Они быстры и подвижны. Я люблю испанский стиль.

Месяц назад Влашич заявил, что пока не намерен покидать ЦСКА.

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praporchik zadov
praporchik zadov
23 февраля в 19:12
В с самом деле такие топ-игроки в нашем чемпионате бывают не часто...пожелаем удачи ему и конечно проявить себя в Европе а закончить карьеру в ЦСКА.
VAN ARM
VAN ARM
21 февраля в 13:18
до топа ему ещё работать и работать ))) на сегодня он затеряется в больших клубах)))
112910415
112910415
20 февраля в 17:56
внятно, честно и по делу
oFANATo
oFANATo
20 февраля в 12:09
Влашич: «Сейчас я не намерен никуда уходить»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

Никогда не ставлю свои интересы выше общекомандных.

Я в ЦСКА уже два с половиной года, и все это время постоянно слышу о том, что якобы могу покинуть команду. Каждый раз возникает этот вопрос. А я все равно здесь с вами (улыбается).

Сейчас я не намерен никуда уходить. Очень хочу в этом сезоне выиграть титул с ЦСКА. Будь то чемпионат или Кубок. Вот мои задачи до окончания нынешнего сезона.

А то что будет в следующее трансферное окно никому не ведомо.
Может будет спрос на Влашича, а может и нет.
Время покажет.
Главное сейчас что Влашич с нами!!!
mortid
mortid
20 февраля в 11:11
А когда их подписывают российские клубы в первом интервью начинают гавкать, что это большой и великий клуб, с богатой историей и бла, бла, бла. А оказывается что вовсе не большой и тем более не великий, продажные лицемеры.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 февраля в 10:58
Ты и сейчас в большом клубе!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 февраля в 10:17
В общем готов уйти в точку в любую секунду, минуту, как пуля, как стрела).
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 февраля в 09:52
То, что футболист мечтает играть в более сильном клубе или чемпионате, это НОРМАЛЬНО! Ненормально, когда такой мечты нет!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 февраля в 09:34
Никола рано или поздно все равно окажется в хорошем европейском клубе, но перед этим обязательно поможет ЦСКА завоевать трофеи.
за
за
20 февраля в 09:33
Влашич: А я так себя вижу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 февраля в 09:16
Вот теперь бы вспомнить дежурные вьюшки игроков при переходе. Типа, пришёл в великий клуб, один из сильнейших в Европе, помогу стать ещё сильнее и т.д.
А на деле оказывается, что давно поглядывают на другие чемпионаты, мечтая занимать места выше 4-х в еврокубках.
Что касается Влашича, то он лучший в ЦСКА. и переход в крепкий середняк из ТОП-чемпионата вполне возможен. Захочет ли Орешкин (не гинер) продавать основного игрока - вопрос. Если только за хорошие деньги.
ЕВРО 2020 покажет ,на что способен Влашич. Удачи ему в этом деле...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 февраля в 08:44
Чтобы перейти в топ клуб, надо быть на виду у скаутов. Вряд ли кто-то пристально наблюдает за чемпионатом России и даже воспринимает его всерьез. Прославиться через еврокубки - тоже не вариант - ЦСКА второй год подряд занимает в группе во втором по силе кубке четвертое место, хотя Влашич один из немногих - к кому количество претензий минимально. Получается - единственный шанс - проявить себя на чемпионате Европы. Удачи сборной Хорватии, а Влашичу осуществить свою мечту по продолжению карьеры.
ДАША Д
ДАША Д
20 февраля в 08:32
Тогда уже пора переходить, пока не стало поздно.
КЭТиК
КЭТиК
20 февраля в 08:30
Шансы у него ещё есть.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 февраля в 08:21
Сам себя переоценивает
CSKA2012
CSKA2012
20 февраля в 08:18
Только топам он не нужен будет ,бестолковый бегунок не зря сидел в Эвертоне в глубоком запасе.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 08:13
Очень большая вероятность, что летом за Влашичем начнется большая охота. Думаю , парень после Евро перейдет в сильный европейский клуб. Парень вполне созрел для этого перехода. Так что армейцам надо потихонечку искать Николе замену. А пока ждем продолжения чемпионата .
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 февраля в 07:55
ЦСКА стал мелковат..
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