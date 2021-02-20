Мозес: «„Спартак“ — великий клуб. Я счастлив здесь»

Полузащитник «Спартака» рад, что выступает за московский клуб на правах аренды.

Неправильно говорить, что уровень какой-либо лиги слишком низок для футболиста. Я имею в виду – для любого футболиста, меня или кого-то еще. Я играл в Англии, Турции, Италии. Теперь играю в России.

Это футбол и твое отношение к нему. Где бы ты ни был, нужно быть на сто процентов готовым. Если не готов, то ты будешь недостаточно высокого качества, а не лига. Здесь сильные команды, есть отличные футболисты. И я стараюсь доказывать, что способен вместе со своими партнерами по «Спартаку» добиваться успеха.

Я обожаю ребят в команде. И отношусь к ним с огромным уважением.

«Спартак» – как семья. Мы здорово ладим вне поля, общаемся, шутим. И это же отношение друг к другу переносим на поле. Мне кажется, это правильный подход.

«Спартак» — великий клуб! У него богатая история, что лично для меня очень важно. И потому я здесь, и я счастлив. Если бы было не так, я просто не переехал бы в Москву.

Надеюсь, помогу команде и клубу выйти на новый уровень и добиться успеха. Верю, что в этом сезоне мы можем достичь многого, – сказал Мозес.