ГлавнаяНовости

Мозес: «„Спартак“ — великий клуб. Я счастлив здесь»

20 февраля 2021, 08:15

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рад, что выступает за московский клуб на правах аренды.

Неправильно говорить, что уровень какой-либо лиги слишком низок для футболиста. Я имею в виду – для любого футболиста, меня или кого-то еще. Я играл в Англии, Турции, Италии. Теперь играю в России.

Это футбол и твое отношение к нему. Где бы ты ни был, нужно быть на сто процентов готовым. Если не готов, то ты будешь недостаточно высокого качества, а не лига. Здесь сильные команды, есть отличные футболисты. И я стараюсь доказывать, что способен вместе со своими партнерами по «Спартаку» добиваться успеха.

Я обожаю ребят в команде. И отношусь к ним с огромным уважением.

«Спартак» – как семья. Мы здорово ладим вне поля, общаемся, шутим. И это же отношение друг к другу переносим на поле. Мне кажется, это правильный подход.

«Спартак» — великий клуб! У него богатая история, что лично для меня очень важно. И потому я здесь, и я счастлив. Если бы было не так, я просто не переехал бы в Москву.

Надеюсь, помогу команде и клубу выйти на новый уровень и добиться успеха. Верю, что в этом сезоне мы можем достичь многого, – сказал Мозес.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Вчера, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Вчера, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Вчера, 22:04 Комментарии13
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Вчера, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Вчера, 20:51 Комментарии12
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Вчера, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
20 февраля в 15:21
В России - да, таких 3-4, ну а Европе мало кто его знает.
makkie
makkie ответ Супервайзер (раскрыть)
20 февраля в 13:51
Осенний Мозес не проходил сборы с командой, посмотрим на Витю весеннего)
На сборах один из лучших по InStat был.
Супервайзер
Супервайзер ответ Ген Геныч (раскрыть)
20 февраля в 13:37
Раньше говорили, что есть четыре вещи, которые люди не выбирают:
- родителей
- сексуальную ориентацию
- национальность
- президента России.
Теперь к этим вещам добавилась пятая- президент РФС. ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 февраля в 13:33
ТОже бывало, да.
Супервайзер
Супервайзер ответ makkie (раскрыть)
20 февраля в 13:24
Не совсем согласен насчет игры Мозеса. Порой выдает очень неплохое качество.
Если впишется в схему игры Спартака будет весьма полезен.
виктор бочарников
виктор бочарников
20 февраля в 13:04
Наверное Кокорин, получая зарплату говорил тоже самое.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
20 февраля в 12:47
Наоборот, все легионеры говорят такие дежурные слова. А вот когда уедут , начнут говорить правду.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
20 февраля в 12:40
Дежурные слова легионера.
makkie
makkie
20 февраля в 12:29
Витя хорош!
Но пока по игре не впечатлил, будем посмотреть весной.
Судя по всему, Мозеса сейчас смотрят и в атаке - на сборах он рвал и метал на фланге.
Levadia
Levadia
20 февраля в 11:22
Забыл добавить,что с детства за Спартак!
mortid
mortid
20 февраля в 11:05
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    20 февраля в 11:03
    Всегда так пишу-это уже привычка!!!!!!!!!!!!))))))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    20 февраля в 11:02
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      20 февраля в 11:00
      )))))))!!!!!!!!!!!!А причем тут Губер то?!!!!!!!!!)))))))))Я до конца этого круга и до зимнего перерыва еще как то более менее относился к РПЛ и была надежда хоть на что то!!!!!!!!!!!Но после выборов главы РФС-это уже край!!!!!!!!!!!ЦСКА,Спартак,Каснодар,Локо-фактически подставили одно место под Газпром!!!!!!!!!!!!!!Сейчас уже нет уважения к этим клубам!!!!!!!!!!!!!!!Единогласное голосование за Дюковское шапито-это уже ...... и издевательство над обычными болельщиками и любителями футбола!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
      20 февраля в 10:56
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        20 февраля в 10:42
        Вали из этого Газпромо-Дюковского шапито!!!!!!!!!!!!!!Кто вообще в здравом уме будет смотреть этот цирк под названием РПЛ,когда человек,который в течении 2-х лет просто похоронил российский футбол,изберается заного,причем единогласно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        20 февраля в 10:32
        Хорошие слова. Не каждый легионер такое скажет. Не думаю., что в Спартаке такие же космические зарплаты, как в Зените.
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        20 февраля в 10:27
        По моему искренне говорит. Хорошо когда сильные игроки переходят в наш чемпионат и стремятся максимально помочь своей команде
        trimetil
        trimetil
        20 февраля в 10:26
        Опять в музей водили что ли?
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        20 февраля в 10:15
        Спартак это семья ....
        Я наверное скоро рожу ....
        NbKA555
        NbKA555
        20 февраля в 10:11, ред.
        Удачи тебе и всем нам!С Божьей помощью асе приложится!
        SHMEL
        SHMEL
        20 февраля в 09:39
        Что-то пока совсем не впечатляет этот уголек, только интервью с качественным подлизом.
        Константин Белых
        Константин Белых
        20 февраля в 09:20
        Обводка физуха умение-все есть у него. Скорость бы ему больше-цены б ему не было. А так-Промес не приедет-надо брать на контракт . Мане к нам епт не поедет.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        20 февраля в 09:03
        Умеют в Спартаке хвалиться заслугаи, добытыми другим поколением при другом руководстве...
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        20 февраля в 08:56
        Главное у Спартака это его болельщики, радуйте нас
        санек002
        санек002
        20 февраля в 08:52
        надо хорошо играть и добиваться права играть в великом клубе,а не просто отбывать номер,как кокорин и другие такие же..
        swed27
        swed27
        20 февраля в 08:45
        Великий клуб - это Барселона
        Q-J-G
        Q-J-G
        20 февраля в 08:17
        Главное, что счастлив!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100