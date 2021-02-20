«Барселона» отказала «Ман Юнайтед» в продаже Фати за 150 млн евро

1613809039

20 февраля 2021, 11:17

По данным источника, «Барселона» не захотела продавать «Манчестер Юнайтед» нападающего .

Летом 2020 года английский клуб предлагал за 18-летнего игрока 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел 10 матчей за каталонский клуб, забил пять мячей и отдал четыре результативных передачи.

Ранее стало известно, что «Барселона» хочет увеличить сумму отступных за Фати до 400 млн евро.