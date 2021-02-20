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«Барселона» отказала «Ман Юнайтед» в продаже Фати за 150 млн евро

20 февраля 2021, 11:17

По данным источника, «Барселона» не захотела продавать «Манчестер Юнайтед» нападающего Анссумане Фати.

Летом 2020 года английский клуб предлагал за 18-летнего игрока 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел 10 матчей за каталонский клуб, забил пять мячей и отдал четыре результативных передачи.

Ранее стало известно, что «Барселона» хочет увеличить сумму отступных за Фати до 400 млн евро.

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УЕСКА
УЕСКА
20 февраля в 15:19
Зря. Нужно было продать за такие то деньги. Это помогло бы решить немного финансовые проблемы и погасить часть долгов. А сейчас после травмы за него уже никто столько не даст и не известно заиграет ли Фати после травмы.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
20 февраля в 14:02, ред.
Утка, МЮ Санчо за 120 не купил а тут за Фати 150 прям отдали бы
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
20 февраля в 14:01
Потому что это фейк , мю не настолько иди..оты что бы покупать за такие деньги молодого таланта, который ещё толком не проявил себя . Связи с нынешней ситуацией Барса продаст его и за 100
Ozabot
Ozabot
20 февраля в 13:06
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    20 февраля в 11:44
    Если у них и вправду такие долги, то почему бы не продать игрока? Даже талантливого. Как-то же надо промахи с Коутиньо и Дембеле возмещать.
    У реала бы сейчас если б хоть кого за такую сумму брали, думаю, что отдали бы.
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