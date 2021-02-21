Кирьяков: «У команд есть ещё неделя, чтобы усилиться»

Бывший форвард «Динамо» прокомментировал победу «бело-голубых» над «Спартаком» в матче 1/8 финала Кубка России.

Только официальные матчи могут показать, где есть проблемные зоны, поэтому неудивительно, что команды были несколько пассивны в зимнее трансферное окно. Кубковое дерби было хорошим тестом для имеющихся игроков, а тренерам позволяло увидеть какие-то изъяны в игре своих подопечных. И теперь у команд есть еще неделя, чтобы усилиться, если какие-то позиции будут не соответствовать требованиям (тренеров).