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Кирьяков: «У команд есть ещё неделя, чтобы усилиться»

21 февраля 2021, 07:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший форвард «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал победу «бело-голубых» над «Спартаком» в матче 1/8 финала Кубка России.

Только официальные матчи могут показать, где есть проблемные зоны, поэтому неудивительно, что команды были несколько пассивны в зимнее трансферное окно. Кубковое дерби было хорошим тестом для имеющихся игроков, а тренерам позволяло увидеть какие-то изъяны в игре своих подопечных. И теперь у команд есть еще неделя, чтобы усилиться, если какие-то позиции будут не соответствовать требованиям (тренеров).

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Gotlib
Gotlib ответ Ravshan878 (раскрыть)
22 февраля в 17:58
Скорее итальянец, чем немец. Немцы так эмоционально руками махать не умеют. ))
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
21 февраля в 13:31
Тамбов особый тема. Вот и Спартака поговорим.Зерема выбирает то что ему нравится. Муж покупает.Это так катёнок. Как говорил Жириновский баба должна рожать и воспитывать детей.Так ли?Вот к чему привело.Скоро немцу домой. Придёт такой же хмыр.)Спартак дело тонкий как Азии. )))
A.S.A
A.S.A
21 февраля в 10:37, ред.
Усиляться нужно всем, вчерашние кубковые матчи показали, что даже сильные и богатые нуждаются в усилении, не говоря уже про клубы из нижней части таблицы...
По вчерашним кубковым матчам видно, что....
В Зените явно не хватает игрока, который бы разгонял атаки (плеймейкера очень не хватает)
Спартак нуждается в правом защитнике(ну или если возьмут Промеса, то Мозес будет играть на правом фланге и закроет весь фланг тогда нужда в защитнике отпадет, и тогда Рома Зобнин перейдет на родную для себя позицию в центр поля)
112910415
112910415
21 февраля в 09:34
это только для Тамбова существенно
beefs
beefs
21 февраля в 09:23
перед смертью не надышишься...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 08:59
Теперь уже что выросло то выросло...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 февраля в 08:54
Кому то надо укреплять проблемные позиции на поле, а у кого то тренерские позиции нуждаются в серьезном усилении.
shlomo
shlomo
21 февраля в 08:46
Вопрос в другом...кем усилиться??????
КЭТиК
КЭТиК
21 февраля в 08:17
Осталось только Тамбов усилить.
STVA 1
STVA 1
21 февраля в 08:01
Главное чтобы было на что усиляться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 07:55
Неделя это мало...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 07:45
Раньше надо было усиляться!
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