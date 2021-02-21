Лещенко: «„Динамо“ может пробиться в финал Кубка и играть в еврокубках»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился мнением о победе «Динамо» над «Спартаком» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

Замечательная игра, видно было, что ребята мотивированы были на победу. Видно, что команда на ходу, и мне это доставляет большую радость, потому что в течение многих лет мы ждем, когда «Динамо» станет той самой командой, которая была лидером во всех наших чемпионатах. Есть надежда, что они пробьются в финал Кубка, в еврокубках будут играть.

Хочу отметить второй гол, который забил воспитанник «Динамо» Тюкавин. «Динамо» делает правильную селекцию, рассчитывает на свою молодежь. Молодежь играет, и это главное.