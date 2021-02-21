Лещенко: «„Динамо“ может пробиться в финал Кубка и играть в еврокубках»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился мнением о победе «Динамо» над «Спартаком» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка России.
Замечательная игра, видно было, что ребята мотивированы были на победу. Видно, что команда на ходу, и мне это доставляет большую радость, потому что в течение многих лет мы ждем, когда «Динамо» станет той самой командой, которая была лидером во всех наших чемпионатах. Есть надежда, что они пробьются в финал Кубка, в еврокубках будут играть.
Хочу отметить второй гол, который забил воспитанник «Динамо» Тюкавин. «Динамо» делает правильную селекцию, рассчитывает на свою молодежь. Молодежь играет, и это главное.
Напомним, что Лещенко является болельщиком «Динамо».
зенит и спартак можно уже не считать.
После вчерашнего фиаско....
зенит и спартак можно уже не считать.
После вчерашнего фиаско....
Динамо? Тоже спорный момент. Обратимся в историю. В Динамо приходят большие деньги, после набирается многообещающий состав и как только Динамо достигает места в еврокубках, то деньги куда то теряются (сразу оговорюсь, в Динамо деньги не крадут, это просто магия). Дело даже дошло до первой лиги. Ну и прошлый год, не побоюсь этого слова - позор ещё на стадии отбора в еврокубки с командой очень низкого уровня, и очень низкого уровня чемпионата.
Динамо? Тоже спорный момент. Обратимся в историю. В Динамо приходят большие деньги, после набирается многообещающий состав и как только Динамо достигает места в еврокубках, то деньги куда то теряются (сразу оговорюсь, в Динамо деньги не крадут, это просто магия). Дело даже дошло до первой лиги. Ну и прошлый год, не побоюсь этого слова - позор ещё на стадии отбора в еврокубки с командой очень низкого уровня, и очень низкого уровня чемпионата.