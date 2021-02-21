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Лещенко: «„Динамо“ может пробиться в финал Кубка и играть в еврокубках»

21 февраля 2021, 00:20
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился мнением о победе «Динамо» над «Спартаком» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

Замечательная игра, видно было, что ребята мотивированы были на победу. Видно, что команда на ходу, и мне это доставляет большую радость, потому что в течение многих лет мы ждем, когда «Динамо» станет той самой командой, которая была лидером во всех наших чемпионатах. Есть надежда, что они пробьются в финал Кубка, в еврокубках будут играть.

Хочу отметить второй гол, который забил воспитанник «Динамо» Тюкавин. «Динамо» делает правильную селекцию, рассчитывает на свою молодежь. Молодежь играет, и это главное.

Напомним, что Лещенко является болельщиком «Динамо».

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Kolymchanin
Kolymchanin ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 февраля в 13:07
Да ладно... не смешите меня и других форумчан. Что бы Зенит кому-то что-то дал?! Просто так для Динамо сложились звезды. И не надо на себя тянуть одеядо - всё равно не отмоетесь перед футбольной общественностью.
доктоР7
доктоР7
21 февраля в 12:48
Удачи московскому Динамо на футбольном поле!
oFANATo
oFANATo
21 февраля в 09:58
Лещенко, Динамо придется встать в очередь за желающими выиграть Кубок России.
зенит и спартак можно уже не считать.
После вчерашнего фиаско....
ЮЗИК
ЮЗИК
21 февраля в 08:06
Исключать ничего нельзя
mihaluch
mihaluch
21 февраля в 05:05
Если на таком уровне будут играть то всё возможно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 февраля в 04:50
Лев Валерьянович каждый из участников 1/4 финала может быть в финале кубка России, но не каждый сможет играть в еврокубках.
Динамо? Тоже спорный момент. Обратимся в историю. В Динамо приходят большие деньги, после набирается многообещающий состав и как только Динамо достигает места в еврокубках, то деньги куда то теряются (сразу оговорюсь, в Динамо деньги не крадут, это просто магия). Дело даже дошло до первой лиги. Ну и прошлый год, не побоюсь этого слова - позор ещё на стадии отбора в еврокубки с командой очень низкого уровня, и очень низкого уровня чемпионата.
Брулин
Брулин
21 февраля в 03:04
Воронин о 2:0 со «Спартаком»: «Заслуженно победили. Они думали нас обхитрить, но мы понимали, как против них играть»
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 02:53
Ага, Зенит уже давал им возможность сыграть в Европе.. кто их выкинул, грузины или евреи? Не припомню...
Mangur
Mangur ответ Против ЦСКА (раскрыть)
21 февраля в 02:51
Лещенко давний болельщик Динамо
Mangur
Mangur
21 февраля в 02:50
Играли интерресно. Надежда есть, Динамо выбирает на хорошую игру.
VAN ARM
VAN ARM
21 февраля в 02:47
Молодцы! Пора команде занять достойное место)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
21 февраля в 02:31
Он еще и болельщик...
Остапчук 67
Остапчук 67
21 февраля в 01:10
Не пробьются они никуда.
Cat01
Cat01
21 февраля в 00:34
Желаем удачи и исполнения желаний
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 00:30
После того, как "Зенит" закончил своё выступление за Кубок России, шансы "Динамо" пробиться в финал вполне реальны, как и выиграть Кубок России. Только в еврокубках надо играть не так, как играли....
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 00:22
Всё может быть!
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