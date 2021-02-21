Геркус — о российском футболе: «Сползаем в нижнюю точку многолетнего цикла»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о развитии российского футбола.
Лига, сборная за последние двадцать лет не сказать, что снизили свои позиции. Если брать рейтинги УЕФА, ФИФА, мы плюс-минус вокруг одних и тех же мест колеблемся. Иногда лучше, иногда хуже. Мы где-то седьмой-восьмой чемпионат Европы по силе. В начале 2000-х падали ниже, но это явно не отражало силу чемпионата, мы явно лучше, чем совсем небольшие лиги. В то же время недавно были на шестом месте, боролись с Францией за пятое. Понятно, что французы чуть сильнее, теперь вот Португалия нас обогнала, кто-то следующий, возможно, скоро обгонит. Но как они нас обошли, там и мы их обойдем со временем. Глобальной деградации нет.
Просто идет циклическое снижение в уровне игроков, отчасти связанное со случайными факторами — такие поколения, отчасти — с тем, что работа по воспитанию игроков ухудшилась десять лет назад. Это сложные процессы, их тяжело отследить и найти, что было причиной первого, второго и третьего. Но мы видим, что игроков качественных стало поменьше, клубов — тоже, что ПФЛ сильно оскудела, ФНЛ сделалась слабее, чем раньше. Да, за счет этого проседает футбол, но глобально катастрофы не происходит. Сползаем в нижнюю точку многолетнего цикла, но при правильной работе, скорее всего, будет подъем.
Ранее Геркус поделился мнением о роли государства в российском футболе.
Во-первых, если смотреть уровень сборной, рейтинги не совсем объективно распределяют места в этих рейтингах, поэтому, надо меньше смотреть на рейтинги, а смотреть на уровень сборной, на уровень игры сборной, на результат в официальных матчах, а так как, смотреть особо нечего, то идёт разговор о рейтингах...
Ну а об уровне игроков сборной, уровню игроков команд, выступающих в российском чемпионате, можно судить по выступлением в еврокубках, и как оказалось, в очередной раз, ничего хорошего нет в настоящем, никакой перспективы на ближайшее будущее...
Что мы видим в итоге, разговоры, разговоры, разговоры, а "воз и ныне там". Печально всё это!
Во-первых, если смотреть уровень сборной, рейтинги не совсем объективно распределяют места в этих рейтингах, поэтому, надо меньше смотреть на рейтинги, а смотреть на уровень сборной, на уровень игры сборной, на результат в официальных матчах, а так как, смотреть особо нечего, то идёт разговор о рейтингах...
Ну а об уровне игроков сборной, уровню игроков команд, выступающих в российском чемпионате, можно судить по выступлением в еврокубках, и как оказалось, в очередной раз, ничего хорошего нет в настоящем, никакой перспективы на ближайшее будущее...
Что мы видим в итоге, разговоры, разговоры, разговоры, а "воз и ныне там". Печально всё это!