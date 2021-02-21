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Геркус — о российском футболе: «Сползаем в нижнюю точку многолетнего цикла»

21 февраля 2021, 09:45

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о развитии российского футбола.

Лига, сборная за последние двадцать лет не сказать, что снизили свои позиции. Если брать рейтинги УЕФА, ФИФА, мы плюс-минус вокруг одних и тех же мест колеблемся. Иногда лучше, иногда хуже. Мы где-то седьмой-восьмой чемпионат Европы по силе. В начале 2000-х падали ниже, но это явно не отражало силу чемпионата, мы явно лучше, чем совсем небольшие лиги. В то же время недавно были на шестом месте, боролись с Францией за пятое. Понятно, что французы чуть сильнее, теперь вот Португалия нас обогнала, кто-то следующий, возможно, скоро обгонит. Но как они нас обошли, там и мы их обойдем со временем. Глобальной деградации нет.

Просто идет циклическое снижение в уровне игроков, отчасти связанное со случайными факторами — такие поколения, отчасти — с тем, что работа по воспитанию игроков ухудшилась десять лет назад. Это сложные процессы, их тяжело отследить и найти, что было причиной первого, второго и третьего. Но мы видим, что игроков качественных стало поменьше, клубов — тоже, что ПФЛ сильно оскудела, ФНЛ сделалась слабее, чем раньше. Да, за счет этого проседает футбол, но глобально катастрофы не происходит. Сползаем в нижнюю точку многолетнего цикла, но при правильной работе, скорее всего, будет подъем.

Ранее Геркус поделился мнением о роли государства в российском футболе.

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abrek123
abrek123
21 февраля в 16:12
Рейтинг туфта,можно набирать очки со слабыми сборными и казалось бы все хорошо мы топчемся на месте,а как попадаются в группу сильные сборные которые около нас или даже чуть ниже,сразу оказывается наш уровень футбола на голову ниже чем в рейтинге)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 11:12
Уровень остался тотже
berda2003
berda2003
21 февраля в 10:47
уровень всего ( жизни, образованности, культуры, даже любого задрипанного футбольного клуба) очень сильно зависит, от того, кто рулит процессами происходящими внутри... так, что помалкивай - загнал локо в 63, теперь рассуждаешь...
ЮЗИК
ЮЗИК
21 февраля в 10:35
Для подъёма нет никаких предпосылок,а во всём остальном прав
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 10:21
...Если брать рейтинги УЕФА, ФИФА....

Во-первых, если смотреть уровень сборной, рейтинги не совсем объективно распределяют места в этих рейтингах, поэтому, надо меньше смотреть на рейтинги, а смотреть на уровень сборной, на уровень игры сборной, на результат в официальных матчах, а так как, смотреть особо нечего, то идёт разговор о рейтингах...

Ну а об уровне игроков сборной, уровню игроков команд, выступающих в российском чемпионате, можно судить по выступлением в еврокубках, и как оказалось, в очередной раз, ничего хорошего нет в настоящем, никакой перспективы на ближайшее будущее...

Что мы видим в итоге, разговоры, разговоры, разговоры, а "воз и ныне там". Печально всё это!
oFANATo
oFANATo
21 февраля в 10:05, ред.
За то что наш футбол скатывается надо сказать "спасибо" Газпрому и питерскому президенту РФС Дюкову....
mihaluch
mihaluch
21 февраля в 10:04
Сейчас мы в фазе застоя.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 февраля в 10:00
Лет пять назад российский клуб выглядел бы фаворитом в игре с "Диномо" Загреб, а сегодня победа "Динамо" никого не удивила. Два года подряд практически ни один клуб в еврокубках не может сыграть достойно, за исключением редких случаев скорее всего связанных с откровенной слабостью или недооценкой соперника. Сборная получат разгромы от сборных, которым раньше даже не проигрывала. Связать это с цикличным снижением уровня игроков и случайными факторами нелогично, скорее всего идет системная недоработка в подготовке и самой организации, и да, это катастрофа, потому что никаких реальных шагов для выхода из этой ситуации не наблюдается.
112910415
112910415
21 февраля в 09:48
" работа... ухудшилась "
" при правильной работе ... будет подъём "
оптимистично )
beefs
beefs
21 февраля в 09:47
чего он несет, мы 29, а были 60 е, явный прогресс, так что радуйтесь, господа вы на правильном пути, орденов только не хватает...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 09:46
Так оно и есть...
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