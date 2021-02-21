Геркус — о российском футболе: «Сползаем в нижнюю точку многолетнего цикла»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о развитии российского футбола.

Лига, сборная за последние двадцать лет не сказать, что снизили свои позиции. Если брать рейтинги УЕФА , ФИФА , мы плюс-минус вокруг одних и тех же мест колеблемся. Иногда лучше, иногда хуже. Мы где-то седьмой-восьмой чемпионат Европы по силе. В начале 2000-х падали ниже, но это явно не отражало силу чемпионата, мы явно лучше, чем совсем небольшие лиги. В то же время недавно были на шестом месте, боролись с Францией за пятое. Понятно, что французы чуть сильнее, теперь вот Португалия нас обогнала, кто-то следующий, возможно, скоро обгонит. Но как они нас обошли, там и мы их обойдем со временем. Глобальной деградации нет.