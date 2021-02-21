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Геркус: «Все эти разговоры, что лимит зло, абсурдны»

21 февраля 2021, 10:42

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением касательно лимита на легионеров в российском футболе.

Всегда был сторонником лимита, но не как универсального средства решения проблем, не как панацеи. Лимитом надо уметь пользоваться, все проблемы развития, конкуренции находятся в другой плоскости. Лимит лишь гарантированно создает рабочие места выпускникам наших академий. Надо сказать, небольшое количество рабочих мест. Если мы эти рабочие места отдадим иностранцам, а по сути, отдадим агентам, которые привозят иностранцев, то смысла заниматься в наших академиях станет еще меньше. У выпускников не будет возможности играть.

На что мне возражают обычно: «Это и прекрасно — нужно конкурировать». Но конкурировать где, в каких сферах? Внутри спортивных агентств? Доказывая своему агенту, что ты лучше, чем игрок, которого он везет? Если бы приобретение иностранных футболистов было бы абсолютно прозрачной и безошибочной работой, если бы везли действительно лучших и в каждом клубе легионеры были бы сильнее местных игроков, то вопросов бы не было.

К нам внезапно поедут качественные игроки? Откуда? И чего до этого не ехали? Если в клубе восемь мест, а вы не можете набрать восьми суперфутболистов. Так разреши привозить 16 — с чего вторая восьмерка приехавших легионеров будет лучше? Откуда такая логика?

Кто-то придумал: «Вы нам не даете усиливаться». Ну пусть вся команда будет из легионеров, например, тульский «Арсенал». Это будет хорошая история? Возьмем экстремальную ситуацию, утрированную: все наши уезжают в Европу — в первую, вторую, третью лиги. А сюда везем иностранцев. Такой чемпионат понравится? У меня большие сомнения. Все эти разговоры, что лимит зло, абсурдны. Лимит — не зло и не добро. Это навязанная повестка, сопутствующий, но не фундаментальный вопрос. Временное решение, которое гарантирует сколько-то рабочих мест, чтобы был выбор у сборной, и все.

Ранее Илья Геркус поделился мнением о развитии российского футбола.

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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 февраля в 14:08
Условные Дриусси и Ларссоны выходят из академий полностью подготовленными, а выпускники отечественных детско-юношеских школ зачастую даже мяч толком обрабатывать не умеют.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 февраля в 13:31, ред.
Лимит ...нелимит...пустые рассуждения...
Академии сотнями выпускают невидимок...
При чём кто нибудь объяснит мне недалёкому... чего такого умеет делать молодо-купленные условные Дриусси-Бистровичи-Бийолы-Ларссоны..??
Да любой выпускник условной Нижнеподмышенской или Верхнемухоморской футбольной академии уровнем не ниже......только в 28000 раз дешевле....потому и не интересен....
Artem Grunis
Artem Grunis ответ cska1948 (раскрыть)
21 февраля в 13:23
Будет не хуже чем сейчас это точно. Дзюба будет играть в Роторе. Там ему и место если честно так. Зарплаты всех инэгроков снизятся если лимит снизят. Сейчас и роторские паспористы гнут пальцы тк знают, что незаменим. Ротор будет выбирать между нашими и бразильцами которые готовы приехать сюда. А то, что сейчас эпроисходит это просто безобразие. Полная деградация вида спорта. Ни клубы ни играют, ни сборные. Единственное кому выгодно это академиям и игрокам с. Паспортами.
13 RUS
13 RUS
21 февраля в 13:19, ред.
Уже и так и эдак рассуждали про все эти лимиты, а что предприняли наши царьки за годы переизбрания внеконкуренции? Сами знаете. И их до сих пор переизберают, но у всех языки в одном месте, никто против них не пойдет, так что от нашего футбола ничего ждать не стоит
Rattlehead
Rattlehead
21 февраля в 13:04
До лимита у нас за рубежом на приличном уровне играли десятки, сегодня - единицы, При этом в клубах РПЛ наличие легионеров никак не мешало проявлять себя местным игрокам Здоровая конкуренция еще никому не мешала. Лимит же только создает ей барьеры.
Бубнин
Бубнин
21 февраля в 12:51
Благодаря лимиту выпускники наших лучших в мире академий радуют нас игрой в родном чемпионате и получают достойную зарплату! А то бы их иностранцы быстро по своим Европам расхватали бы. Да еще и платили бы там копейки..
cska1948
cska1948 ответ Artem Grunis (раскрыть)
21 февраля в 12:33
Зенит то купит бразильцев и не снижая зарплату Дзюбе! Но в условном Роторе Дзюбы нет и на ком он будет экономить, чтобы купить этих самых бразильцев? И потом, какого качества будут эти 20 бразильцев для условного Ротора?
Artem Grunis
Artem Grunis
21 февраля в 12:17
Ну что ещё должно произойти чтобы эти кретины поняли, что лимит это зло? Клубы с достойными бюджета и не могут в Европпе показать абсолютно ничего. Там впору в азиатские лиги будет переходить. Ну беда просто. Дайте клубам самим решать кто выйдет на поле.
Artem Grunis
Artem Grunis ответ cska1948 (раскрыть)
21 февраля в 12:14
За счёт снижения цен на наших бездельников. Цена Дзюбы снизится и за эту разницу купим бразильцев. Любые вмешательства в принятие решений клубами приводят к снижению качества футбола.
Ironigor
Ironigor
21 февраля в 12:06
Сколько воды в его словах . Лимит необходим и для этого и строят футбольные школы и академии, выращивать качественную молодёжь, а если этого не происходит, то это уже вопрос к специалистам работающих в этих школах и академиях. С детства нужно этим заниматься, а не болтать с высоких трибун.
Baggio R.
Baggio R. ответ cska1948 (раскрыть)
21 февраля в 11:49
А почему они все должны быть классными? Достаточно того, что по уровню будут выше паспортистов
cska1948
cska1948 ответ sv_1969 (раскрыть)
21 февраля в 11:43
Ротору, как и Зениту нужны очки! Так что условный Ротор предпочтёт не слишком классного, но опытного легионра, чем молодого. необстреленного новобранца. Вот и получится, что выпускникам наших академий и играть негде будет, кроме как в ФНЛ или ПФЛ. А тамошнее болото их затянет и они в нём утонут.
sv_1969
sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
21 февраля в 11:36
Это более относится к большим клубам!ЦСКА , Спартак , ЛОко и так далее!Они найдут )А вот клубам типа Ротора придется более использовать молодежь!Вот и для этого надо сделать так чтобы все эти Селюки не наводнили рынок своими снежками)))
cska1948
cska1948 ответ sv_1969 (раскрыть)
21 февраля в 11:27
Правильно! Вот только где возьмут наши клубы деньги на покупку приличных, не говоря уже о классных легионеров?
cska1948
cska1948 ответ Baggio R. (раскрыть)
21 февраля в 11:25
Геркус говорит, что и ВОСЕМЬ классных легов команды набрать не могут! Так с какого перепугу они наберут 16 - 20 классных легионеров?! И в чём он тут неправ?
swed27
swed27
21 февраля в 11:21
А мне кажется лимит вообще не нужен
sv_1969
sv_1969 ответ Baggio R. (раскрыть)
21 февраля в 11:17
1000%не прав! Другое дело что надо сделать , чтобы не хлынул поток г-на такого каким Селюк торгует)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 11:13
Лимит поднял цену на российский паспорт. Россиянам теперь не нужно прогрессировать чтобы занять место в составе. Научившись через раз попадать по мячу, они требуют зарплату хорошего легионера.
Это плохо. А с другой стороны окончательная отмена лимита приведет к засилью дешёвых второсортной легионеров.
Которые никак не усилят нашу Лигу.
Вот этот баланс и нужно соблюсти...
Baggio R.
Baggio R.
21 февраля в 11:10
Суть в том, что с отменной лимита цена на российских игроков и не являющихся легионерами снизится. Проще будет набрать команду из недорогих иностранцев, чем из уступающих им в уровне паспортистов. Соответственно, конкуренция за место в составе бы обострилась, что могло бы привести к росту уровня РПЛ и российского футбола в целом. Так что не прав Геркус.
VAN ARM
VAN ARM
21 февраля в 11:03
лимит резко сократил количество ширпотреба и откатов))) вот и появились противники))
нечитайло
нечитайло
21 февраля в 10:53
Не как не могут найти консенсус
particular
particular
21 февраля в 10:50
...а попытки замалчивания очевидных проблем ведут к дальнейшей деградации...
КЭТиК
КЭТиК
21 февраля в 10:46
Лишь бы было о чем поговорить.
beefs
beefs
21 февраля в 10:45
все верно, только нужно обязать чтобы в каждом матче играли как минимум два своих воспитанника...
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