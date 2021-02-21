Геркус: «Все эти разговоры, что лимит зло, абсурдны»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением касательно лимита на легионеров в российском футболе.

Всегда был сторонником лимита, но не как универсального средства решения проблем, не как панацеи. Лимитом надо уметь пользоваться, все проблемы развития, конкуренции находятся в другой плоскости. Лимит лишь гарантированно создает рабочие места выпускникам наших академий. Надо сказать, небольшое количество рабочих мест. Если мы эти рабочие места отдадим иностранцам, а по сути, отдадим агентам, которые привозят иностранцев, то смысла заниматься в наших академиях станет еще меньше. У выпускников не будет возможности играть.

На что мне возражают обычно: «Это и прекрасно — нужно конкурировать». Но конкурировать где, в каких сферах? Внутри спортивных агентств? Доказывая своему агенту, что ты лучше, чем игрок, которого он везет? Если бы приобретение иностранных футболистов было бы абсолютно прозрачной и безошибочной работой, если бы везли действительно лучших и в каждом клубе легионеры были бы сильнее местных игроков, то вопросов бы не было.

К нам внезапно поедут качественные игроки? Откуда? И чего до этого не ехали? Если в клубе восемь мест, а вы не можете набрать восьми суперфутболистов. Так разреши привозить 16 — с чего вторая восьмерка приехавших легионеров будет лучше? Откуда такая логика?

Кто-то придумал: «Вы нам не даете усиливаться». Ну пусть вся команда будет из легионеров, например, тульский «Арсенал». Это будет хорошая история? Возьмем экстремальную ситуацию, утрированную: все наши уезжают в Европу — в первую, вторую, третью лиги. А сюда везем иностранцев. Такой чемпионат понравится? У меня большие сомнения. Все эти разговоры, что лимит зло, абсурдны. Лимит — не зло и не добро. Это навязанная повестка, сопутствующий, но не фундаментальный вопрос. Временное решение, которое гарантирует сколько-то рабочих мест, чтобы был выбор у сборной, и все.