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Куман: «После двух прошлых матчей нам было необходимо побеждать „Эльче“»

25 февраля 2021, 06:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльчеМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Эльче» (3:0) в перенесённом матче 1-го тура Примеры.

Нам было необходимо побеждать после двух предыдущих результатов [с ПСЖ (1:4) и «Кадисом» (1:1)]. Мы провели отличный второй тайм, но должны были лучше играть в первой половине.

Накануне матча Куман призвал опытных игроков команды взять на себя больше ответственности. Однако после игры тренер подчеркнул, что не имел в виду капитана «сине-гранатовых» Лионеля Месси, который оформил дубль в матче с «Эльче».

Когда я говорю о ветеранах, я не имею в виду Лионеля, потому что Месси по-прежнему забивает много мячей. Это другие должны делать разницу, а не Месси. Он по-прежнему забивает, что и показал сегодня.

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ermak6848
ermak6848
25 февраля в 08:35
очередная Победв БАРСЫ - как мотивация дальше побеждать...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 08:32
Игра конечно не показательна. Все же соперник гораздо ниже классом, но тем не менее в первом тайме ему удалость сдерживать атаки Барселоны. Ну а во втором тайме все встало на свои места, хозяева забили три красивых гола. Но надо признать, что уровень сопротивления был очень низким по качеству. Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля в 08:23
Было бы смешно если и этот проиграли
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 февраля в 08:12
Первый тайм действительно можно было использовать в качестве снотворного. А второй показал, что Месси действительно является основным козырем "Барселоны". Жаль что только в некоторых матчах он может настолько затеряться на поле, что даже с локатором не найдешь. Красотой матча можно назвать проход Френки Де Йонга, сделавшего защитников "Эльче" просто статистами и последующее завершение атаки Лионелем Месси.
КЭТиК
КЭТиК
25 февраля в 07:58
Лигу Чемпионов все равно уже не спасти Барселоне.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
25 февраля в 07:03
По первому тайму такой уверенности не было
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