Куман: «После двух прошлых матчей нам было необходимо побеждать „Эльче“»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Эльче» (3:0) в перенесённом матче 1-го тура Примеры.
Нам было необходимо побеждать после двух предыдущих результатов [с ПСЖ (1:4) и «Кадисом» (1:1)]. Мы провели отличный второй тайм, но должны были лучше играть в первой половине.
Накануне матча Куман призвал опытных игроков команды взять на себя больше ответственности. Однако после игры тренер подчеркнул, что не имел в виду капитана «сине-гранатовых» Лионеля Месси, который оформил дубль в матче с «Эльче».
Когда я говорю о ветеранах, я не имею в виду Лионеля, потому что Месси по-прежнему забивает много мячей. Это другие должны делать разницу, а не Месси. Он по-прежнему забивает, что и показал сегодня.
Всем здоровья.
Всем здоровья.