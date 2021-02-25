Куман: «После двух прошлых матчей нам было необходимо побеждать „Эльче“»

1614225339

25 февраля 2021, 06:55

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Эльче» (3:0) в перенесённом матче 1-го тура Примеры.

Нам было необходимо побеждать после двух предыдущих результатов [с ПСЖ (1:4) и «Кадисом» (1:1)]. Мы провели отличный второй тайм, но должны были лучше играть в первой половине.

Накануне матча Куман призвал опытных игроков команды взять на себя больше ответственности. Однако после игры тренер подчеркнул, что не имел в виду капитана «сине-гранатовых» , который оформил дубль в матче с «Эльче».