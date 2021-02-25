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Пессина: «Сбылась моя мечта сыграть против Крооса»

25 февраля 2021, 06:27
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина после домашнего поражения от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что давно хотел сыграть против хавбека «сливочных» Тони Крооса.

Сбылась моя мечта сыграть против Крооса. Хотя, когда матч начинается, он становится таким же оппонентом, как и любой другой игрок. В итоге мне удалось обменяться с ним футболками.

Я должен был быть связующим звеном между полузащитой и такой, отбирать мячи у Крооса и Модрича и начинать атаки. Нам удалось создать несколько хороших моментов даже вдесятером, затем, к сожалению, Дуван Сапата тоже был вынужден покинуть поле, но из-за травмы.

Мы тренируемся и готовимся к таким матчам. Жаль, что красная карточка Ремо Фройлеру изменила всё. И когда вы так хорошо играете в меньшинстве, а потом пропускаете в концовке, это очень обидно.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 07:25
В меньшинстве они просто сушили игру.
ОПС
ОПС
25 февраля в 06:50
Хорошо, когда у кого то мечты сбываются.
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