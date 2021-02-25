Пессина: «Сбылась моя мечта сыграть против Крооса»

Полузащитник «Аталанты» после домашнего поражения от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что давно хотел сыграть против хавбека «сливочных» .

Сбылась моя мечта сыграть против Крооса. Хотя, когда матч начинается, он становится таким же оппонентом, как и любой другой игрок. В итоге мне удалось обменяться с ним футболками.

Я должен был быть связующим звеном между полузащитой и такой, отбирать мячи у Крооса и Модрича и начинать атаки. Нам удалось создать несколько хороших моментов даже вдесятером, затем, к сожалению, Дуван Сапата тоже был вынужден покинуть поле, но из-за травмы.

Мы тренируемся и готовимся к таким матчам. Жаль, что красная карточка Ремо Фройлеру изменила всё. И когда вы так хорошо играете в меньшинстве, а потом пропускаете в концовке, это очень обидно.