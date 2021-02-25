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Начо: «„Реал“ проделал очень хорошую работу в обороне»

25 февраля 2021, 07:20
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Начо прокомментировал выездную победу над «Аталантой» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что с 17-й минуты мадридский клуб играл в большинстве.

Да, нам удалось забить только один гол. Но мы должны придавать больше значения тому, что сделала команда. Мы реабилитировались в Ла Лиге и выиграли здесь.

В таких матчах целью является сыграть на ноль, и мы проделали очень хорошую работу в обороне. Да, у соперника было на одного игрока меньше, но легко нам не было. Если у нас получается не пропустить, то обычно удаётся и забить.

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Все комментарии
galem72
galem72
25 февраля в 11:11
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    25 февраля в 07:56
    Без судьи не выиграли бы
    Futurista
    Futurista
    25 февраля в 07:35
    С победой Реал...норм сыграли при таком составе...
    1bear
    1bear
    25 февраля в 07:27
    если играть почти весь матч командой в неполном составе....
    shlomo
    shlomo
    25 февраля в 07:24
    Ну да....отыграли на ноль и это уже достижение...:)))
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