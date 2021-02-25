Начо: «„Реал“ проделал очень хорошую работу в обороне»

Защитник «Реала» Начо прокомментировал выездную победу над «Аталантой» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что с 17-й минуты мадридский клуб играл в большинстве.

Да, нам удалось забить только один гол. Но мы должны придавать больше значения тому, что сделала команда. Мы реабилитировались в Ла Лиге и выиграли здесь.

В таких матчах целью является сыграть на ноль, и мы проделали очень хорошую работу в обороне. Да, у соперника было на одного игрока меньше, но легко нам не было. Если у нас получается не пропустить, то обычно удаётся и забить.