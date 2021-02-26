Хендерсон не сможет помочь «Ливерпулю» в марте

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перенес операцию из-за травмы паха.
Точные сроки восстановления игрока не называются, но хавбек не сыграет как минимум до апреля. В текущем сезоне на счету Хендерсона 21 матч в АПЛ, 1 гол и 1 голевая передача.
В разное или в тоже самое время вылетали: Ван Дейк, Гомес, Матип, Фабиньо, Кейта, Тьяго, Жота, Хендерсон, Милнер - врядли хоть какая-то из команд АПЛ сумела бы безболезненно перенести ТАКИЕ потери состава... Ну и усталость конечно - её тоже нельзя сбрасывать со счетов. Команда три сезона провела на пределе (финал ЛЧ - Победа в ЛЧ + 97 очков в АПЛ - победа в АПЛ с 99 очками) и возможно уже сказывается усталость, всё таки Клопп играет в довольно энергозатратный футбол...
Хендерсону конечно здоровья, хотелось бы чтобы хотя бы к Евро он смог подойти в форме, ну а Ливеру - придётся тяжело без своего капитана...
В разное или в тоже самое время вылетали: Ван Дейк, Гомес, Матип, Фабиньо, Кейта, Тьяго, Жота, Хендерсон, Милнер - врядли хоть какая-то из команд АПЛ сумела бы безболезненно перенести ТАКИЕ потери состава... Ну и усталость конечно - её тоже нельзя сбрасывать со счетов. Команда три сезона провела на пределе (финал ЛЧ - Победа в ЛЧ + 97 очков в АПЛ - победа в АПЛ с 99 очками) и возможно уже сказывается усталость, всё таки Клопп играет в довольно энергозатратный футбол...
Хендерсону конечно здоровья, хотелось бы чтобы хотя бы к Евро он смог подойти в форме, ну а Ливеру - придётся тяжело без своего капитана...