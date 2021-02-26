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Хендерсон не сможет помочь «Ливерпулю» в марте

26 февраля 2021, 12:44

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перенес операцию из-за травмы паха.

Точные сроки восстановления игрока не называются, но хавбек не сыграет как минимум до апреля. В текущем сезоне на счету Хендерсона 21 матч в АПЛ, 1 гол и 1 голевая передача.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
26 февраля в 17:52
C точки зрения травм, сезон у Ливерпуля просто жжжесть...
В разное или в тоже самое время вылетали: Ван Дейк, Гомес, Матип, Фабиньо, Кейта, Тьяго, Жота, Хендерсон, Милнер - врядли хоть какая-то из команд АПЛ сумела бы безболезненно перенести ТАКИЕ потери состава... Ну и усталость конечно - её тоже нельзя сбрасывать со счетов. Команда три сезона провела на пределе (финал ЛЧ - Победа в ЛЧ + 97 очков в АПЛ - победа в АПЛ с 99 очками) и возможно уже сказывается усталость, всё таки Клопп играет в довольно энергозатратный футбол...
Хендерсону конечно здоровья, хотелось бы чтобы хотя бы к Евро он смог подойти в форме, ну а Ливеру - придётся тяжело без своего капитана...
ilyafrom
ilyafrom
26 февраля в 15:45
Ливерпулю он в этом сезоне не поможет и Евро под вопросом. Здоровья
ДСА
ДСА
26 февраля в 13:20
В мае выйдет на поле точно.
drug01
drug01
26 февраля в 13:04
Это очень печально
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 февраля в 13:03
Череда травм преследует
STVA 1
STVA 1
26 февраля в 12:49
Потеря для Ливера
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