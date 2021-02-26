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У Антона Миранчука мышечная травма

26 февраля 2021, 19:27

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, сообщил, что игрок получил травму.

У Антона есть мышечная травма. Восстановление проходит под контролем тренерского и медицинского штаба. Никто не собирается форсировать его восстановление. Главная задача, чтобы игрок полностью восстановился. Условия непростые: то холод, то тепло, поэтому никто никуда не торопится. Желаю Антону полного выздоровления и возвращения на поле.

Напомним, что следующий матч «Локомотив» проведёт завтра против ЦСКА. Антон Миранчук рискует пропустить эту встречу.

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shur
shur
26 февраля в 22:07
...Я не удивлён, конечно нагрузки не для хилых игроков!!!
Futurista
Futurista
26 февраля в 20:48
Они с Кокориным явно на связи...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
26 февраля в 20:19
Жаль Антона, он один из лучших был у Локо. Мне не нравится, когда получают травмы и свои и соперники. Пусть все будут здоровы
STVA 1
STVA 1
26 февраля в 19:30
Здоровья Антону
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