У Антона Миранчука мышечная травма

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» , сообщил, что игрок получил травму.

У Антона есть мышечная травма. Восстановление проходит под контролем тренерского и медицинского штаба. Никто не собирается форсировать его восстановление. Главная задача, чтобы игрок полностью восстановился. Условия непростые: то холод, то тепло, поэтому никто никуда не торопится. Желаю Антону полного выздоровления и возвращения на поле.