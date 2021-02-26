Набабкин может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рискует пропустить остаток сезона из-за травмы пахового сухожилия.
Напомним, что в августе прошлого года футболист порвал переднюю крестообразную связку колена. В январе игрок отправился на сборы «армейцев» в Испании.
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рискует пропустить остаток сезона из-за травмы пахового сухожилия.
Напомним, что в августе прошлого года футболист порвал переднюю крестообразную связку колена. В январе игрок отправился на сборы «армейцев» в Испании.
Всем здоровья.
Всем здоровья.