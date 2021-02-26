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Набабкин может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы

26 февраля 2021, 17:23

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рискует пропустить остаток сезона из-за травмы пахового сухожилия.

Напомним, что в августе прошлого года футболист порвал переднюю крестообразную связку колена. В январе игрок отправился на сборы «армейцев» в Испании.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 февраля в 23:25
Пора наверное Кирюхе завязывать с футболом.Возраст, травмы, играет только на заменах. Наверное уже пора. Кирилл вполне надежный игрок, не яркий, но трудяга, не опускающийся ниже определенного уровня. но к сожалению возраст и травмы берут свое.
isamsn
isamsn
26 февраля в 20:06
Да уже и на заслуженный отдых.пора. Восстановить здоровье и жить в своё удовольствие...
...
ДАША Д
ДАША Д
26 февраля в 18:36
Неприятно, но жить можно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
26 февраля в 18:35
Форма игрока вещь не постоянна. Как раз сейчас Васин очень прилично выглядит. Мне кажется с Локо он выйдет и, возможно, даже капитаном команды будет. А если выйдет Карпов, то капитаном будет Дзагоев.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
26 февраля в 18:32
Шутка не очень. В ЦСКА центральные защитники сейчас (кроме Дивеева) это Карпов, Магнуссон, Васин. Вполне достаточно на 2 места. А через пару недель и Дивеев подоспеет. Такой глубины состава , во-первых давно не было. а , во-вторых ни у кого в РПЛ нет, т.к. реально из заявки в 25 человек 22 претендуют на место в составе.
oFANATo
oFANATo
26 февраля в 18:31
И без Кирилла полгода играли.....
Пускай поправляется и в строй.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
26 февраля в 18:17
Час от часу не легче, то Анинфеев и Дивеев.от короны выбыли, теперь Набабкин.
Трудно будет с потерями, но прорвёмся. Удачи команде.
Больным скорейшего выздоровления.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 февраля в 18:06
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    26 февраля в 17:56
    Нам не привыкать играть без Набабы,здоровья ему!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    26 февраля в 17:44
    Кирилл никогда звезд с неба не хватал, но всегда был готов помочь команде в трудную минуту. В ЦСКА его все устраивало, он и не рвался никуда. И если выходил на поле , то выкладывался на полную катушку. Жаль конечно, что опять травма выбила его из седла. Видно все же возраст начинает сказываться. Посмотрим , что будет летом. Может парень сгодится еще, а может и закончит с футболом. В любом случае пожелаем ему скорейшего выздоровления.
    Всем здоровья.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ shlomo (раскрыть)
    26 февраля в 17:34
    Набабкин на позицию Васина не главный резервист. Он на крайний форсмажор. И вообще он по основному амплуа крайний защитник
    shlomo
    shlomo
    26 февраля в 17:31, ред.
    "Не было у бабушки забот, купила баба порося"... что то совсем лазарет у армейцев опустошаться не хочет...ну что вся надежда на Васина (один будет тащить клуб к вершинам Олимпа).....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    26 февраля в 17:25
    Кирюша вроде уже поправился и вот опять... Видно пора завязывать и в молодежку тренировать..
    Q-J-G
    Q-J-G
    26 февраля в 17:24
    Здоровья ему, скорейшего выздоровления!
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