Набабкин может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы

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26 февраля 2021, 17:23

Защитник ЦСКА рискует пропустить остаток сезона из-за травмы пахового сухожилия.

Напомним, что в августе прошлого года футболист порвал переднюю крестообразную связку колена. В январе игрок отправился на сборы «армейцев» в Испании.