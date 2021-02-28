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«Атлетико» планирует подписать хавбека «Лиона» Бруно

28 февраля 2021, 20:33

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Бруно Гимараешу, сообщает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, в «Атлетико» считают, что Бруно поможет укрепить команду Диего Симеоне. Отмечается, что «матрасники» планируют сделать официальное предложение по трансферу футболиста в летнее трансферное окно.

Контракт 23-летнего хавбека с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В начале прошлого года «Атлетико» уже пытался подписать Бруно, но игрок выбрал «Лион».

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 февраля в 20:58
Не надо планиравать,надо подписовать!
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