«Атлетико» планирует подписать хавбека «Лиона» Бруно

1614533593

28 февраля 2021, 20:33

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Бруно Гимараешу, сообщает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, в «Атлетико» считают, что Бруно поможет укрепить команду Диего Симеоне. Отмечается, что «матрасники» планируют сделать официальное предложение по трансферу футболиста в летнее трансферное окно.

Контракт 23-летнего хавбека с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В начале прошлого года «Атлетико» уже пытался подписать Бруно, но игрок выбрал «Лион».