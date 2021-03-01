Гендир «Сочи»: «Желание попасть в еврокубки у нас есть»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко порассуждал о борьбе за еврокубковые места в этом сезоне.
Желание попасть в еврокубки у нас есть. Чем больше мы реализуем на поле, тем больше это нас обязывает продолжать играть в том же духе. Мы все хотим, чтобы такой стадион, как «Фишт», увидел еврокубки. Почему нет?
Ранее Рубашко прокомментировал слухи об интересе клуба к экс-полузащитнику «Ростова» Роману Еременко.
Чтобы играть в Еврокубках - именно "играть", "зарабатывать баллы" в конце-концов, а не "лохануться" (как наша "Элита РПЛ" в нынешнем сезоне) - надо ставить командную игру, определиться со спонсорами, укрепить "основу" и т.п., т.е. реально оценивать свои шансы и возможности.
А так, выскочить в квалификацию ЕК, там "обделаться", вылететь, и потом гордиться тем, что "МЫ ТАМ БЫЛИ!" - ну и кому это надо...
Всему своё время!
Чтобы играть в Еврокубках - именно "играть", "зарабатывать баллы" в конце-концов, а не "лохануться" (как наша "Элита РПЛ" в нынешнем сезоне) - надо ставить командную игру, определиться со спонсорами, укрепить "основу" и т.п., т.е. реально оценивать свои шансы и возможности.
А так, выскочить в квалификацию ЕК, там "обделаться", вылететь, и потом гордиться тем, что "МЫ ТАМ БЫЛИ!" - ну и кому это надо...
Всему своё время!