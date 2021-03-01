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Гендир «Сочи»: «Желание попасть в еврокубки у нас есть»

01 марта 2021, 18:02

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко порассуждал о борьбе за еврокубковые места в этом сезоне.

Желание попасть в еврокубки у нас есть. Чем больше мы реализуем на поле, тем больше это нас обязывает продолжать играть в том же духе. Мы все хотим, чтобы такой стадион, как «Фишт», увидел еврокубки. Почему нет?

Ранее Рубашко прокомментировал слухи об интересе клуба к экс-полузащитнику «Ростова» Роману Еременко.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 марта в 21:34
12 игроков из команды лидера чемпионата,по цене стакана семечек, ЛЕ точно будет,а там поглядим!😜
Брулин
Брулин
01 марта в 21:04
В ЛЧ не верю, а вот в ЛЕ могут. У Сочи девятый по силе состав в лиге, но Федотов просто гений, не иначе.
Аксинья
Аксинья ответ Hypnoz (раскрыть)
01 марта в 20:45, ред.
В августе-октябре в Адлере и Сочи довольно много отдыхающих и наберется немало желающих для разнообразия сходить на футбол в перерыве между морем и шашлыками))
ЮЗИК
ЮЗИК
01 марта в 20:31
Шанс есть хороший
pomor45
pomor45
01 марта в 20:21
Полагаю борозду не испортят.
Хиромант
Хиромант
01 марта в 20:20
Я бы не советовал Гендиру "Сочи" так широко шагать - штаны можно порвать...

Чтобы играть в Еврокубках - именно "играть", "зарабатывать баллы" в конце-концов, а не "лохануться" (как наша "Элита РПЛ" в нынешнем сезоне) - надо ставить командную игру, определиться со спонсорами, укрепить "основу" и т.п., т.е. реально оценивать свои шансы и возможности.

А так, выскочить в квалификацию ЕК, там "обделаться", вылететь, и потом гордиться тем, что "МЫ ТАМ БЫЛИ!" - ну и кому это надо...

Всему своё время!
Союзник противников
Союзник противников
01 марта в 20:17
Может вместо "материнской платы" в финал ЛЧ попадёте...
Hypnoz
Hypnoz
01 марта в 20:11
Шикарные будут еврокубки, с парой тысяч болельщиков на трибунах. Всей Европе на потеху :))) !
Pendushkin
Pendushkin
01 марта в 20:04
Похоже, у них получится! Работяги.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 марта в 20:03
Попадете. Спартак-то уж точно обойдете. Скорее всего с Ростовом бодаться.
Dima salev
Dima salev
01 марта в 20:03
Интересно в чём секрет клуба. Пару лет о нём ни кто не знал
санек002
санек002 ответ Zimmer (раскрыть)
01 марта в 19:43
ДА УЖ!С ТАКИМ ТРЕНЕРОМ ВСЕ ВОЗМОЖНО!
Zimmer
Zimmer
01 марта в 19:36
Интересно было бы посмотреть.
Честный Зритель
Честный Зритель
01 марта в 19:35
Так оно так и будет Зенит с первого места Сочи со второго ..это изначально так задумано было...только сказочно 41ться будут вместе)))...ради бабла ради чего там им больше и не надо ничего...
ermak6848
ermak6848
01 марта в 19:32
рано ещё...
Twisted
Twisted
01 марта в 19:29
Для чего,для кого?
Александр Рябов
Александр Рябов
01 марта в 19:25
Еврокубки? Еслиб не сдали тот матч Зениту, и, к примеру, обыграли его, то сейчас возглавляли бы турнирную таблицу с 39 очками.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
01 марта в 18:39
Какие молодцы. Ну молодцы просто. Но денег больше чем Зениту не выделят. Ну не выделят. Ну что! Ну не выделят.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
01 марта в 18:39
Почему бы и нет. Дно в еврокубках уже пробито, хуже не будет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
01 марта в 18:26
Подмигнул бы, или намекнул. КББ помогает Сочи? Откуда в команде такие перемены?
ДСА
ДСА
01 марта в 18:25
И главное деньги у них есть.
За адекватность
За адекватность
01 марта в 18:23
"Мы все хотим, чтобы такой стадион, как «Фишт», увидел еврокубки." Я то же полагаю, что один матч с условным "Пюником" в квалифай раунде условно Лиги Конференций, с последующим традиционным в последнее время для наших клубов вылетом будет величайшим событием для стадиона "Фишт" и для болельщиков клуба. Как обычно личное мнение.
drug01
drug01
01 марта в 18:20
Желаем удачи вперёд
Gahi
Gahi
01 марта в 18:20
Желание и игра это доказывает. Удачи
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