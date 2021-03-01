Гендир «Сочи»: «Желание попасть в еврокубки у нас есть»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко порассуждал о борьбе за еврокубковые места в этом сезоне.

Желание попасть в еврокубки у нас есть. Чем больше мы реализуем на поле, тем больше это нас обязывает продолжать играть в том же духе. Мы все хотим, чтобы такой стадион, как «Фишт», увидел еврокубки. Почему нет?