Кайо: «Краснодар – очень хороший город для жизни»

Полузащитник «Краснодара» рассказал о своей жизни в России.

В России ощущаю себя прекрасно, никаких проблем. Краснодар – очень хороший город для жизни, и я рад, что он находится на юге страны, так что местный климат поближе к бразильскому. Зимой тут тоже бывает холодно – сам знаешь, какой был февраль в этом году – но ничего страшного. Скоро ко мне должны приехать жена с ребенком, и с ними вместе мне здесь будет еще лучше.

Много ли раньше слышал о России? На самом деле, да, ваша страна известна в мире. Россия – страна с большой историей. А еще здесь очень холодно! До перехода в «Краснодар» я не бывал в России и теперь мне интересно ее познавать. Стараюсь узнать больше о местной культуре, понемногу изучаю русский язык, хотя он довольно сложный. Но важно понимать, о чем разговаривают люди вокруг, это делает жизнь комфортнее.