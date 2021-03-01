ГлавнаяНовости

Кайо: «Краснодар – очень хороший город для жизни»

01 марта 2021, 15:48

Полузащитник «Краснодара» Пантелеао Кайо рассказал о своей жизни в России.

В России ощущаю себя прекрасно, никаких проблем. Краснодар – очень хороший город для жизни, и я рад, что он находится на юге страны, так что местный климат поближе к бразильскому. Зимой тут тоже бывает холодно – сам знаешь, какой был февраль в этом году – но ничего страшного. Скоро ко мне должны приехать жена с ребенком, и с ними вместе мне здесь будет еще лучше.

Много ли раньше слышал о России? На самом деле, да, ваша страна известна в мире. Россия – страна с большой историей. А еще здесь очень холодно! До перехода в «Краснодар» я не бывал в России и теперь мне интересно ее познавать. Стараюсь узнать больше о местной культуре, понемногу изучаю русский язык, хотя он довольно сложный. Но важно понимать, о чем разговаривают люди вокруг, это делает жизнь комфортнее.

Напомним, что «Краснодар» подписал Кайо в мае 2019 года.

Все новости
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии4
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии4
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии10
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии12
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
01 марта в 20:19, ред.
Хрен вас,бычков и тёлочек, поймёшь:Кайо говорит,что город,а жена Мамаева-унылая деревня...В конце мая остановлюсь проездом на три ночки и составлю своё впечатление.Там в программе нет футбола???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 марта в 18:16
Лучше чем нечего!
112910415
112910415
01 марта в 17:46
да не надо изучать русский язык :
на нём люди часто говорят про косяки в защите, а это
не делает жизнь комфортнее ! )
ermak6848
ermak6848
01 марта в 17:03
Пусть радуется Красивому городу
ДАША Д
ДАША Д
01 марта в 16:38
Лучше только в Сочи.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
01 марта в 16:21
Замечательный, и футбольный клуб там хороший - даже такой клоун, как Кайо, выходит в основе)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
01 марта в 16:16
Согласен. Только змеи там есть.Бальшие.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 марта в 16:02
Мда... Это вам не Рио-Де Жанейро..
dadrail
dadrail
01 марта в 15:52
Ну не Рио конечно, но тоже хорошо....:)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100