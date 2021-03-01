ГлавнаяНовости

Захарян: «Очень рад, что получилось заработать пенальти и забить»

01 марта 2021, 14:35
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился эмоциями после победы в матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1). Захарян забил гол в дебютной игре за московский клуб.

Можно ли сказать, что это был дебют мечты? Да, я очень рад, что получилось заработать пенальти и забить. Главное, что команда победила. Теперь нужно работать дальше и продолжать в том же духе.

Ко мне подошёл главный тренер, мы поговорили, и он сказал, что я буду в стартовом составе. Перед матчем немного волновался, но во время игры всё прошло.

Как удалось забить? Я видел, что защитник уже меня перекрывает, пришлось убирать его на замахе и протыкать мяч мимо вратаря. Получилось удачно.

Слышал ли, что моё имя скандировали болельщики? Да, я очень им благодарен. Они меня очень заряжают, так что постараюсь своей игрой отблагодарить их.

Все новости
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии4
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии4
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии10
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии12
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 марта в 16:15
Посмотрим как сыграет в следующем туре!
stanichnik
stanichnik ответ Kolymchanin (раскрыть)
01 марта в 16:03
Доброго Здоровья, Kolymchanin!
С переходом фк Динамо под покровительство ВТБ, московский клуб становится самодостаточным клубом, чтобы так просто расставаться со своими перспективными молодыми игроками. Поэтому уход Захаряна к одному из конкурентов исключён, если только сам игрок не пожелает этого.
Kolymchanin
Kolymchanin
01 марта в 15:10
Перспективный игрок, если бомжи не "стырят".
Накир
Накир
01 марта в 15:02
Динамо во втором тайме физически сдал...
shlomo
shlomo ответ David Young (раскрыть)
01 марта в 14:41
Благодарю!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
01 марта в 14:37
Дебют удался на славу, все так хотят.
sv_1969
sv_1969
01 марта в 14:37
Молодец однако
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100