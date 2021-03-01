Захарян: «Очень рад, что получилось заработать пенальти и забить»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился эмоциями после победы в матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1). Захарян забил гол в дебютной игре за московский клуб.
Можно ли сказать, что это был дебют мечты? Да, я очень рад, что получилось заработать пенальти и забить. Главное, что команда победила. Теперь нужно работать дальше и продолжать в том же духе.
Ко мне подошёл главный тренер, мы поговорили, и он сказал, что я буду в стартовом составе. Перед матчем немного волновался, но во время игры всё прошло.
Как удалось забить? Я видел, что защитник уже меня перекрывает, пришлось убирать его на замахе и протыкать мяч мимо вратаря. Получилось удачно.
Слышал ли, что моё имя скандировали болельщики? Да, я очень им благодарен. Они меня очень заряжают, так что постараюсь своей игрой отблагодарить их.
С переходом фк Динамо под покровительство ВТБ, московский клуб становится самодостаточным клубом, чтобы так просто расставаться со своими перспективными молодыми игроками. Поэтому уход Захаряна к одному из конкурентов исключён, если только сам игрок не пожелает этого.
С переходом фк Динамо под покровительство ВТБ, московский клуб становится самодостаточным клубом, чтобы так просто расставаться со своими перспективными молодыми игроками. Поэтому уход Захаряна к одному из конкурентов исключён, если только сам игрок не пожелает этого.