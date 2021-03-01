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Кавазашвили: «К Тедеско есть много вопросов»

01 марта 2021, 17:55

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что «красно-белым» срочно нужно искать нового главного тренера.

Если Тедеско сегодня просто дорабатывает перед уходом в «Шальке», то лучше бы он покинул «Спартак» пораньше. За эти полгода надо срочно пригласить Бердыева, чтобы он наладил оборонительную игру «Спартака». Они очень много мячей пропускают из-за глупых технических ошибок. К Тедеско есть много вопросов. Достоин ли он занимать место главного тренера легендарной команды «Спартак»?

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
02 марта в 00:03
Какие к нему вопросы?Он уже в Шальке одной ногой.Если сейчас с ним не расторгнуть контракт,не пригласить нового тренера,Спартак не выиграет ни одного матча в чемпионате.3 ничьи и 7 поражений.Примерно так.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 марта в 22:52
При чём тут Тедеско,виновато руководство которое его пригласило,с них и спрашивайте.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 марта в 20:09
    SHMEL
    SHMEL
    01 марта в 20:06
    Только сейчас до спартачей начало доходить, что царь-то ненастоящий или король голый....Короче надули их по полной с тедеской.
    Союзник противников
    Союзник противников
    01 марта в 20:04
    Он просто добирает положенные по контракту евро.
    kachan63
    kachan63
    01 марта в 19:55
    Вряд ли Бердыев согласится. Да и тренеры, подобные Бердыеву, не подойдут "Спартаку".
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 марта в 19:13
    Задавать вопросы Тедеско - это прерогатива Федуна, а его похоже пока все устраивает. Да и по одной игре делать выводы не стоит. Ведь и Зенит, и ЦСКА, и Краснодар потеряли очки. Надо подождать еще два-три тура , тогда и делать выводы.
    Ждем продолжения чемпионата.
    Всем здоровья.
    Aris
    Aris
    01 марта в 18:38
    Господа! Слишком много слов и ничего конкретного! С Тедеско то все ясно давным-давно и не нужно его выгораживать! Нужен настоящий тренер, а не попрыгунчик!
    Futurista
    Futurista
    01 марта в 18:14
    Бердыев не нужен Спартаку...
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