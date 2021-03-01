Кавазашвили: «К Тедеско есть много вопросов»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что «красно-белым» срочно нужно искать нового главного тренера.

Если Тедеско сегодня просто дорабатывает перед уходом в «Шальке», то лучше бы он покинул «Спартак» пораньше. За эти полгода надо срочно пригласить Бердыева, чтобы он наладил оборонительную игру «Спартака». Они очень много мячей пропускают из-за глупых технических ошибок. К Тедеско есть много вопросов. Достоин ли он занимать место главного тренера легендарной команды «Спартак»?