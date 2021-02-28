Главный тренер «Алании» Гогниев ударил арбитра в живот

1614506371

28 февраля 2021, 12:59

ФНЛ в ближайшее время передаст КДК РФС материалы по инциденту, произошедшему после матча 27-го тура ФНЛ между «Аланией» и «Томью».

Сообщается, что арбитр Артем Чистяков указал в протоколе, что главный тренер домашней команды нанес ему удар в область живота.

Инцидент произошел после финального свистка, когда игрок «Алании» Хетаг Хосонов толкнул одного из футболистов «Томи». Гогниев, ранее удаленный со скамейки за споры с арбитром, выбежал на поле и стал кричать на него. Несмотря на попытки сотрудников клуба сдержать его, он сумел добраться до Чистякова и один раз ткнул его кулаком в область живота.

Главному тренеру «Алании» грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.