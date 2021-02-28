ГлавнаяНовости

Главный тренер «Алании» Гогниев ударил арбитра в живот

28 февраля 2021, 12:59
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 3Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

ФНЛ в ближайшее время передаст КДК РФС материалы по инциденту, произошедшему после матча 27-го тура ФНЛ между «Аланией» и «Томью».

Сообщается, что арбитр Артем Чистяков указал в протоколе, что главный тренер домашней команды Спартак Гогниев нанес ему удар в область живота.

Инцидент произошел после финального свистка, когда игрок «Алании» Хетаг Хосонов толкнул одного из футболистов «Томи». Гогниев, ранее удаленный со скамейки за споры с арбитром, выбежал на поле и стал кричать на него. Несмотря на попытки сотрудников клуба сдержать его, он сумел добраться до Чистякова и один раз ткнул его кулаком в область живота.

Главному тренеру «Алании» грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

Все новости
Клубы АПЛ не хотят отпускать игроков в национальные сборные. В ФИФА нашли лазейку
Сегодня, 15:40Сергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии3
Ибрагимовича обвинили в гомофобии из-за шутки на фестивале в Сан-Ремо
Вчера, 23:45 Комментарии23
Сёмин: «Не хочу отвечать Широкову, зачем мне это?»
Вчера, 14:36 Комментарии65
Рябых: «Слуцкий избил судью, когда тренировал „Олимпию“»
Вчера, 13:34 Комментарии13
Между боссами «Севильи» и Месси произошла перепалка после матча Кубка
04 марта Комментарии30
Монтажёр РФС объяснил причину использования фотошопа
02 марта Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Землянин
Землянин
01 марта в 03:29
Алания снова воскресла, а Гогниев в тренеры пошёл, правда, возможно, будет искать новую профессию 🙄
Alean
Alean
28 февраля в 15:51, ред.
Вроде это
Брулин
Брулин
28 февраля в 14:01
Он ж отхватывал от кого-то из "Терека" вроде. Теперь сам такое исполняет.
Parma1972
Parma1972
28 февраля в 14:00
Его место в вольере
Leha-ha50
Leha-ha50
28 февраля в 13:51
Надо наказать за такое обязательно.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 февраля в 13:33
Конечно это не правильно, надо наказывать
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
28 февраля в 13:32
Я бы дождался официальных заявлений. Игры слов (толкнул или ударил?) и т.д.
Видео бы увидеть, станет всё понятно. Наказание суровое грозит.
LOpp
LOpp
28 февраля в 13:19
Бить арбитров нельзя, хотя иногда очень хочется
морозз
морозз
28 февраля в 13:15
Правильно его в Грозном наказали, полный неадекват!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
28 февраля в 13:06
Теперь кто защищал Гогниева в инциденте в Грозном поняли насколько он неадекватный человек,я бы сказал хамский в поведении на поле и полное неуважение к сопернику.
Cat01
Cat01
28 февраля в 13:02
Это совсем плохо
DEIVID_1
DEIVID_1
28 февраля в 13:01
Гогниев решил также действовать, как и поступили с ним в Грозном.
Q-J-G
Q-J-G
28 февраля в 13:01
Беспредел, в высшей форме его проявления!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100