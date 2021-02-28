Мундиаль на крови. При подготовке к ЧМ-2022 погибло больше 6 750 рабочих

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сегодня, 12:00

Жуткая информация о большой стройке в пустыне.

Кто виноват, что чемпионат вообще отдали Катару?

Блаттер – первый подозреваемый, ведь 2 декабря 2010-го в Цюрихе выбрали хозяев будущего турнира. Соперниками Катара были Австралия, США , Республика Корея и Япония (отдельные заявки). Для соблюдения принципа чередования континентов хватало вариантов, выборы без европейских кандидатов.

Могли отметить Австралию, хотя там сразу появляется фактор логистики. Для зрителей невыгодный вариант, страна-континент набрала один голос в первом туре. В финальный четвертый вышли Катар и США . С разницей 14:8 победили азиаты, Блаттер с подельниками проголосовали за победителя.

Хотя их загодя предупреждали о климате и отсутствии инфраструктуры. Летом в Катаре воздух прогревается до +50 градусов по Цельсию. В таких условиях с непривычки сложно выжить. Именно поэтому, но лишь после выборов, турнир переставили на зиму, что неудобно для мирового футбольного календаря.

Блаттер в итоге ушел после коррупционного скандала, но турнир не перенесли. Обвинения были «милыми» – организация преступной группы, откаты, отмывание денег, взятки на протяжении 24 лет деятельности чиновников ФИФА . Причем разговор был о подкупе при определении хозяев ЧМ в ЮАР , России и Катаре.

Подозревали подкуп и со стороны Германии, отсюда проблемы Беккенбауэра. Суммарно отследили больше 150 млн долларов. Но поскольку у Фемиды скорость ленивца, то лишь в прошлом году вице-президента ФИФА Джека Уорнера министерство юстиции США обвинило во взятке в 5 млн евро за голос на выборах хозяев ЧМ -18.

До делишек Катара дойдет в лучшем случае через пару лет. Многие фигуранты коррупционного скандала заключили сделки со следствием или скрываются от правосудия в странах, откуда их никогда не выдадут Швейцарии или США .

В России погиб 21 рабочий, а в Катаре больше 6 750?

Информация о 6 751 жертве – официальная, данные консульств и посольств Индии, Бангладеша, Пакистана, Непала и Шри-Ланки. Собирали цифры журналисты с разных стран. Нашли семьи погибших, проверили документы. Серьезная работа, верифицированная информация.

Но в материале «The Guardian» есть страшная оговорка – погибших из Филиппин и Кении не посчитали. В Бразилии даже фамилии каждого называли, в России независимые организации нашли 21 жертву на стройках. Разница с Катаром – 320 раз. Похоронили целый городок.

Расследователи выяснили, что правила безопасности не соблюдают, влияют масштабы строек, спешка и аномальная летняя жара. Десять лет работники из бедных страны погибают, а чаще всего их семьи остаются без деталей. «Агенты по трудоустройству» берут от 1 до 4 тысяч евро, а потом исчезают.

Жители Индии и Филиппин в надежде прокормить семью залазят в долги ради перелета в Катар и не возвращаются. Условия жесткие, например, 1 641 жертва из Непала, а у каждого десятого причина смерти – суицид. Но можно ли верить катарским экспертам?

Ссылаются на «естественные причины» во многих случаях, но есть одна поправка – катарские врачи не делают вскрытия. Они на глаз определяют причину и так записывают для официальных документов. Мягко говоря, подход страны третьего мира. При этом зафиксированы дичайшие случаи – рабочих убивало током, когда подтапливало их бараки.

Разумеется, покалеченных, но выживших от падений с высоты никто даже не считал, а их вряд ли мало при такой организации труда. В неделю получается 12-15 умерших. Причем важно понимать, что в Катаре менее 3 млн жителей, это как ЧМ в Литве или Албании. Им нужны рабочие руки.

Еще повезло, что в Катаре нет массовых проблем с коронавирусом. Или есть? В документах смерть от последствий COVID-19 тоже запишут в «естественные причины». Отдельно злит, что семьи не получают компенсации. Страховые полисы копеечные. Могли поступить по-человечески, но не стали, ведь юристы запретили – компенсация от эмира стала бы признанием вины.

Деньги важнее жизней, поэтому турнир не перенесли?

Шесть лет назад подтвердили информацию о 1 200 погибших. Правозащитники били в набат – подозревали, что жертв куда больше. Но у Инфантино, который после публикации документов «Football Leaks» сам стал фигурантом коррупционного расследования, не хватило воли на перенос турнира.

Джанни на взводе. Например, брат эмира недавно «отличился» – шариат запрещал прикоснуться к кулаку женщины-рефери финала Клубного ЧМ . Но не запрещал приветственно кивнуть головой. Вместо этого брат эмира демонстративно проигнорировал женщин, а Инфантино его нелепо оправдывает.

У эмира Катара личное состояние более 10 миллиардов долларов, один из самых богатых правителей. Сама страна еще богаче. Инфантино боится организаторов ЧМ , но также опасается швейцарской и американской прокуратуры. Пока был улыбчивым ведущим жеребьевок УЕФА – поводов проверять его не было.

Скандал с Платини прошел мимо Джанни, в итоге швейцарец получил власть в ФИФА и обещал перезапустить систему. Не смог, а ведь ему хватало времени, чтобы пересмотреть условия труда и сократить количество смертей. Но их наоборот стало больше.

Как миру реагировать на информацию? Самый простой вариант – массовый бойкот и перенос турнира, но учитываем коронавирус и временные рамки. Катарцы будут напирать, что у них болезнь под контролем, в отличие от Англии, Германии или США . Многим не хочется быть частью турнира, который случился из-за коррупции в ФИФА .

Катар на скромном 163-м месте в рейтинге политических и гражданских свобод, к ним хватает вопросов, помимо правил безопасности на стройке отелей, дорог, аэропортов, небоскребов и стадионов. Понятно, почему больших чиновников тянет к грязным политикам – из-за легкости получить взятку, но в мире много развитых стран, где есть вся инфраструктура для крупного футбольного турнира.

В случае соблюдения всех норм безопасности не может быть такого количества смертей. Нет ни одной стройки с похожим набором страшных происшествий. Плюс явно влияет фактор погоды – ни один из нас наперед не угадает, как его организм отреагирует на участие в стройке в жару в 50 градусов. Получили еще одно грязное пятно на репутации чиновников ФИФА .

Без выборов имени Блаттера не было бы массовой трудовой миграции в Катар. Свои небоскребы и стадионы шейхи построили без спешки, в меньших масштабах и без привлечения огромного количества рабочих рук. Первопричина минимум 6 751 жертв без учета статистики последних месяцев прошлого года и данных о рабочих из Африки – чемпионат мира по футболу.

Осталось отдать турнир в 2030 году Северной Корее, чтобы арены строили буквальные рабы, а иностранных туристов арестовывали по подозрению в шпионаже.