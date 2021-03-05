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«Ман Сити» предложит Зинченко 5-летний контракт с повышением зарплаты

вчера, 22:11

«Манчестер Сити» собирается предложить полузащитнику Александру Зинченко новый контракт, сообщает Claret&Hugh.

По информации источника, интерес к украинскому хавбеку проявил «Вест Хэм», главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес хочет видеть Александра в своем составе. Однако «Сити» не хочет отпускать Зинченко и готов предложить ему 5-летний контракт с зарплатой в размере 90 тысяч фунтов в неделю. На данный момент оклад хавбека составляет 20 тысяч фунтов в неделю.

Недавно появлялась информация, что в трансфере Зинченко заинтересованы еще три клуба АПЛ.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 21:49
Пардон мужики.За вмешательство.Этот футбольный сайт. А не полит занятый.Будет вежливыми и культурными.Я родился в СССР. )))Извиняюсь если что то не так.☝️.)
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Олег Гутченко 2 (раскрыть)
сегодня в 18:01
я зарегистрирован на разных сайтах. Здесь ради футбола. Кого я люблю, кого я не люблю, мое личное дело как и ваше. Я люблю Украину. Любовь к Украине не предполагает ненависть к другим. Я люблю футбол. Это не означает, что я ненавижу хоккей, баскетбол и т. д. люблю футбол. Я не говорил, кто плохой, кто хороший. я говорю МЫ ЧУЖИЕ. Абсолютно чужие были и есть.Мы любим свою родину и культуру и защищаем ее. Это не означает, что я должен ненавидеть футбольные сайты и болеть за кого-то против. я хочу болеть не против Москвы, а за Украину и любимые мной команды. вот и все. Смотрите футбол.
Мечтать не вредно
Мечтать не вредно ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 17:52
спс, на старой версии сайта этого не видел.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 17:26
Только чего то эти украинцы на чемпионаты европы не могли попасть пока не увеличили число участников и еврокубков у них меньше. Обзавидуешься. )
На последнем евро ни одного гола не забили вообще. Завидно .Нам бы так.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 11:43, ред.
За 20 тыщ фунтов играл? так это задорма)) Лям фунтов он получал в год , еще если вычесть налоги, Кокорин в тюрьме больше заработал)))
Брулин
Брулин
сегодня в 11:22
Парень играет в одном из сильнейших клубов Европы. Причем играет не последнюю роль. Среди российских футболистов и близко такого нет. В русских неприязнь к Зинченко объясняется банальной завистью. Что поделать, если украинцы всегда лучше умели играть в футбол, чем русские?
Klaus-S
Klaus-S ответ Олег Гутченко 2 (раскрыть)
сегодня в 10:59
Ну раз в году пусть пройдут. У нас свободная страна и главное что бы они при этом не нарушали закон. К сожалению наша свобода нередко похожа на бардак и казачью вольницу. Хотелось бы порядка больше.
Вот это реальная проблема в Украине. А фашизм - выдуманная.
Klaus-S
Klaus-S ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 10:50
У обычных людей устремления всегда одинаковы во всех странах. Желание достойно зарабатывать и жить. Безопасность, семья и т.д...
Главное не впадать в крайности. )
А власть почти везде одинакова. Разве что в небольших странах, власть более близка к народу и ведет себя адекватнее.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:44
Не думаю, что это правильное решение
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 10:33, ред.
чувак, я конечно все понимаю ,ты не любишь Россию и Сэсэсэр и это твое личное дело и право, но зачем тогда ты прешься на российский футбольный сайт читать футбольные новости и что то комментировать, писать какие мы плохие и какие вы хорошие??? Сиди на украинских футбольных сайтах и не люби нас оттуда себе на здоровье, зачем заходить на ненавистные российские сайты да еще писать на ненавистном русском языке?
Я вот тоже не люблю Украину и украинцев братьями не считаю - но я же не хожу на украинские сайты и не пишу там о том ,как я их не люблю. Мне это даже в голову не приходит. Не люби нас на здоровье, твое право, но зачем нам это знать от тебя?
Получается как в старой поговорке : ,,я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны"
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответ Klaus-S (раскрыть)
сегодня в 10:24
а эти зверьки, которые в фекальных шествиях 1 января ходят - их тоже не видел?
zooveterinar
zooveterinar ответ Klaus-S (раскрыть)
сегодня в 10:23
Я говорю про нас обычных,вот общаешся с человеком, а потом узнаеш он сукраины ,для меня разници то никакой, чех то уже мусульмане, там уже много другое!!! С уважением
zooveterinar
zooveterinar ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 10:18
Причем уважаемый москва, есть обычные люди, среди нас много украинцев, сосед мой из борисполя, у нас никаких проблем ни содним украинцем, зря вы так, менталитет всетаки у нас один , по крайней мере, то поколение которое родилось не позже 80-84гг. Ну да ладно ,обидно, что вы так думаете, удачи. Донецкий шахтер и динамо киев,мне всегда были симпатичны,за шевченко переживал когда в милане играл.
Klaus-S
Klaus-S ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:56, ред.
Завязывайте тв смотреть. Живу в Киеве, фашистов сроду не видел. Даже как-то неудобно опровергать. В Украине много проблем, но проблема фашизма точно не в первой сотне.
Klaus-S
Klaus-S ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 09:46
Позвольте с вами не согласится. Разница в ментальности есть. Не такая большая, конечно. Всё таки 70 лет проживания в одной стране..
Хотя это и не играет большой роли. Допустим, у русских и чеченцев разница в ментальности и всё остальном намного глубже, но вы живете в одной стране.
Да и язык не играет особой роли. Я живу в Украине и как то смотрел матч по польскому ТВ. Где то 60% всего что там говорили мне было понятно. Но это же не означает что мы с поляками один народ. На счёт олигархов, это да. Пока они будут доить страну, никакого развития не будет.
jobss
jobss ответ Мечтать не вредно (раскрыть)
сегодня в 09:24
Добрый, открывает запись и там есть возможность прослушивания
Мечтать не вредно
Мечтать не вредно ответ Бот зануда (раскрыть)
сегодня в 09:18
День добрый. Перешёл по ссылке, а там пусто.
Мечтать не вредно
Мечтать не вредно
сегодня в 09:17
А Месси одобряет?
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:15
Зинченко один из примеров, когда игроку тупо повезло. Смотрел мало полных матчей Сити, но не мало обзоров игр смотрел с участием Сити и почти всегда Зинченко не видно в каких то результативных действиях команды. Играет не ярко, слишком просто для такой команды и игры, которую любит проповедовать Гвардиола. Достаточно посмотреть статистику Зинченко в АПЛ, что в прошлом сезоне, что в этом, ни одной голевой передачи, ни одного гола не забито. Пас принял, пас отдал и на этом всё. Поэтому делает не много ошибок и по этой причине, наверное, играет не редко в основе.
112910415
112910415
сегодня в 08:17
парень работает, парень заслужил !
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 08:01, ред.
Я Украинец, извините. В мифы я не верю. Да, сайт футбольный и наверно это моя вина, хотя я только отвечал, но это, как говорится, меня не оправдывает. а насчет мифов, я не верю в мифы. про якобыбратские народы и т.п. Я все написал. Кто для нас братский, кто для нас не братский. В Украине НЕТ и НИКОГДА не было ни братьев ни сестер для Москвы. Если в Москве это поймут--крови не будет, если не поймут, будет очень плохо. Нас можно убить, но сделать из нас ваших братьев не получится. У нас огромная разница в культуре, традициях и объяснять по тысячу раз одно и тоже не буду. Сайт ФУТБОЛЬНЫЙ, поэтому будем о футболе.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 07:21


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zooveterinar
zooveterinar ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 06:10
Что то вас ребята понесло, тут вроде саит спортивный!!!?? Вы о политике, русские и украинцы ,белоруссы одно лицо,хоть что мне тут не пишите,одна кровь, одна культура,один язык по сути,один минталитет!!!!! Что россией,что украиной,с белоруссией рулят британцы,помогают им американцы одно и тоже, суверинитета нет ни в одной из этих стран, алигархат душит всех нас, и одна из задач ихних как можно сильнее нас всех рассорить, довести до ненавести, одно, что в москве не было майдана,революции кому как, переворота, вернее он был ,но в далекие 90-е. Поэтому мы дляних мясо расходное, материал,мусор, ит.п. у нс вова сопли жует, увас не лучше,тоже вова!!! В белоруссии тоже своих проблем хватает. Так что сорьтесь ухмыляйтесь друг над другом, им наруку, вот еще провакцинируют нас всехи и втечении пяти лет все передохнем!!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 04:37
Зина прекрасный пример, как должен работать профессионал! Кто-то верил, что паренёк из Уфы заиграет в МС? При том, его отказ уходить и бороться за место в составе очень хорошо говорит об его упорстве. Да, креатива немного создаёт, но ребята, пожалуй Пеп лучше нас в футболе разбирается!)))
m3up93skh968
m3up93skh968
сегодня в 01:36
Как он выживает с такой зарплатой?
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
сегодня в 01:22
Еще пять лет полировать лавку за повышеную зп. Мечты сбываются. Лучше бы поехал в другую команду может хоть матчей 20 за сезон сыграл, может имя бы сделал.
Александр Неретин
Александр Неретин
сегодня в 00:43
Саня заслужил. Молорик👍
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:42, ред.
Давно пора...повысить оклад...
Получать 20 тысяч в неделю в самом богатом клубе мира - несерьёзно....
Если средний еженедельный оклад игроков МанСити 115 тысяч фунтов в неделю.....
Удачи парню...успехов и титулов...
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 00:21


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lexatver
lexatver ответ Василий Корнечук (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:19
Теперь понял)) Рассказы про ужасный социализм обеспечивающий до сих пор Украину водой, теплом и электроэнергией и сказки про прекрасный Капитализм, при котором все имеют право стать богатыми сделали своё дело) Это называется ПРОПАГАНДА. К сожалению ты не имеешь понятия не про социализм, не про капитализм. Слишком мало знаний...
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