«Ман Сити» предложит Зинченко 5-летний контракт с повышением зарплаты

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вчера, 22:11

«Манчестер Сити» собирается предложить полузащитнику новый контракт, сообщает Claret&Hugh.

По информации источника, интерес к украинскому хавбеку проявил «Вест Хэм», главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес хочет видеть Александра в своем составе. Однако «Сити» не хочет отпускать Зинченко и готов предложить ему 5-летний контракт с зарплатой в размере 90 тысяч фунтов в неделю. На данный момент оклад хавбека составляет 20 тысяч фунтов в неделю.