«Ман Сити» предложит Зинченко 5-летний контракт с повышением зарплаты

«Манчестер Сити» собирается предложить полузащитнику Александру Зинченко новый контракт, сообщает Claret&Hugh.
По информации источника, интерес к украинскому хавбеку проявил «Вест Хэм», главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес хочет видеть Александра в своем составе. Однако «Сити» не хочет отпускать Зинченко и готов предложить ему 5-летний контракт с зарплатой в размере 90 тысяч фунтов в неделю. На данный момент оклад хавбека составляет 20 тысяч фунтов в неделю.
Недавно появлялась информация, что в трансфере Зинченко заинтересованы еще три клуба АПЛ.
Всем здоровья.
Всем здоровья.