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Агент: «Рами любит Россию. Мы готовы рассмотреть хорошее предложение»

сегодня, 02:17

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент экс-защитника сборной Франции Адиля Рами, ныне выступающего за «Боавишту», заявил, что его клиент открыт для предложений из России.

Адиль замечательно чувствует себя в «Боавиште». Что касается России, то мы не закрыли для себя эту историю. Мы с Адилем очень любим Россию. Если какой-нибудь клуб из РПЛ сделает нам хорошее предложение, готовы рассмотреть.

Напомним, год назад Рами стал игроком «Сочи», однако не провёл за команду ни одного матча, а затем со скандалом покинул российский клуб.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:36, ред.
Он любит Россию только потому, что здесь можно, номинально числясь футболистом, получать бабки ни за что!
112910415
112910415
сегодня в 08:27
странно, что никто не зовёт !
очень был эффективен в сборной Франции, блистал в Сочи ... странно ! )
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:52
Агент: «Рами любит Россию. Мы готовы рассмотреть хорошее предложение.... 8ы где вы? Отзовитесь!»
ABir
ABir
сегодня в 07:42
Какая- то мутная история
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:45
Понравилось ему в Сочах
ДСА
ДСА
сегодня в 06:28
Наши его забраковали, а португальцы реанимировали.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:37
Надо его куда-то спихнуть.
Doping87
Doping87
сегодня в 03:19
Игрок похоже с какой-то хронической болячкой, пытается ещё раз кого нибудь обмануть.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:39
Ну и зачем он нужен🤔
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:30
Очень странное желание. А чего в Сочи не остался.
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