Агент: «Рами любит Россию. Мы готовы рассмотреть хорошее предложение»

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сегодня, 02:17

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент экс-защитника сборной Франции , ныне выступающего за «Боавишту», заявил, что его клиент открыт для предложений из России.

Адиль замечательно чувствует себя в «Боавиште». Что касается России, то мы не закрыли для себя эту историю. Мы с Адилем очень любим Россию. Если какой-нибудь клуб из РПЛ сделает нам хорошее предложение, готовы рассмотреть.

Напомним, год назад Рами стал игроком «Сочи», однако не провёл за команду ни одного матча, а затем со скандалом покинул российский клуб.