Корнеев рассказал, что Дибала мог перейти в «Зенит»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал, что нападающий «Ювентус» мог перейти в питерский клуб.

Не то чтобы вёл переговоры, но я узнавал о цене на игрока, когда он еще играл за «Институто». Тогда он стоил порядка 4 миллионов. У него Россия не была приоритетом для развития карьеры, но если бы «Зенит» сделал предложение, думаю, оно было бы рассмотрено. В тот момент решили по нему не двигаться. Точнее, вообще не было никакого решения, оставили на поток.