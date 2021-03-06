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Корнеев рассказал, что Дибала мог перейти в «Зенит»

06 марта 2021, 13:41

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал, что нападающий «Ювентус» Пауло Дибала мог перейти в питерский клуб.

Не то чтобы вёл переговоры, но я узнавал о цене на игрока, когда он еще играл за «Институто». Тогда он стоил порядка 4 миллионов. У него Россия не была приоритетом для развития карьеры, но если бы «Зенит» сделал предложение, думаю, оно было бы рассмотрено. В тот момент решили по нему не двигаться. Точнее, вообще не было никакого решения, оставили на поток.

Ранее Корнеев прокомментировал трансфер Александра Кокорина в «Фиорентину».

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Бубнин
Бубнин
06 марта в 18:04
Мы в "Тамбове" узнали о цене на Месси и решили по нему не двигаться. Точнее, вообще не было никакого решения.
"Месси мог перети в "Тамбов!""
КЭТиК
КЭТиК
06 марта в 14:48
Всякое барахло покупают, а тут проспали.
Сантус
Сантус
06 марта в 14:33
Футболиста,даже талантливого,делают в первую очередь клубы и тренеры,а также Лига в которой он выступает.Лучшее что купил Зенит-Халк...где Халк?Может и наварились на нем,но это копейки для Газпрома.)
Иван Тасминский
Иван Тасминский
06 марта в 13:44
А вот Спартак Нальчик в 2007 однажды задумался о том, чтобы взять себе какого-нибудь мальчика иностранца, чтобы вырастить из него футболиста, и если бы они решили это сделать, то тыкнув наугад наверняка попали бы в Холланда, так что Холланд мог перейти в Спартак Нальчик, сто инфа, соккер, публикуйте.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 марта в 13:43
Купили бы,и наварились прилично!
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