Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»

Полузащитник ЦСКА поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

Мы были готовы к тому, что предложит «Ахмат». Справились с задачей, получили три очка, готовимся к следующей игре.

Думаю, что в нашей команде все игроки сильные и серьезные. Конечно, не хватает Алана Дзагоева, но скоро он к нам подключится. У нас большая конкуренция в центре поля.

Рондон — хороший игрок, много где поиграл, и за границей, и в РПЛ . Не составило труда влиться в коллектив и в Премьер-лигу. Думаю, все хорошо, поздравляю с дебютным голом. Дальше — больше.

У нас высокие ожидания и амбиции. Впереди много игр, мы на каждую выходим со стопроцентной отдачей.