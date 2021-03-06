Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).
Мы были готовы к тому, что предложит «Ахмат». Справились с задачей, получили три очка, готовимся к следующей игре.
Думаю, что в нашей команде все игроки сильные и серьезные. Конечно, не хватает Алана Дзагоева, но скоро он к нам подключится. У нас большая конкуренция в центре поля.
Рондон — хороший игрок, много где поиграл, и за границей, и в РПЛ. Не составило труда влиться в коллектив и в Премьер-лигу. Думаю, все хорошо, поздравляю с дебютным голом. Дальше — больше.
У нас высокие ожидания и амбиции. Впереди много игр, мы на каждую выходим со стопроцентной отдачей.
Похоже. Только вот Алан наверное будет заканчивать с большим футболом, а Сашка хорошо устроился на приличную зарплату обозревает флорентийские достопримечательности.
Похоже. Только вот Алан наверное будет заканчивать с большим футболом, а Сашка хорошо устроился на приличную зарплату обозревает флорентийские достопримечательности.
Похоже у Дзагоева с Кокориным пари, кто больше проведёт времени в лазарете?
Похоже у Дзагоева с Кокориным пари, кто больше проведёт времени в лазарете?
Без Алана совсем другой
Без Алана совсем другой
Всем здоровья.
Всем здоровья.