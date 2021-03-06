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Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»

06 марта 2021, 18:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

Мы были готовы к тому, что предложит «Ахмат». Справились с задачей, получили три очка, готовимся к следующей игре.

Думаю, что в нашей команде все игроки сильные и серьезные. Конечно, не хватает Алана Дзагоева, но скоро он к нам подключится. У нас большая конкуренция в центре поля.

Рондон — хороший игрок, много где поиграл, и за границей, и в РПЛ. Не составило труда влиться в коллектив и в Премьер-лигу. Думаю, все хорошо, поздравляю с дебютным голом. Дальше — больше.

У нас высокие ожидания и амбиции. Впереди много игр, мы на каждую выходим со стопроцентной отдачей.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ SHMEL (раскрыть)
06 марта в 20:18
Будем надеяться, что так и будет.
SHMEL
SHMEL ответ Leha-ha50 (раскрыть)
06 марта в 19:44
Батя ему пистон вставит и забегает как прежде.
SHMEL
SHMEL ответ stanichnik (раскрыть)
06 марта в 19:43, ред.
Приветствую!
Похоже. Только вот Алан наверное будет заканчивать с большим футболом, а Сашка хорошо устроился на приличную зарплату обозревает флорентийские достопримечательности.
stanichnik
stanichnik ответ SHMEL (раскрыть)
06 марта в 19:38
Доброго Здоровья, Роман!
Похоже у Дзагоева с Кокориным пари, кто больше проведёт времени в лазарете?
ДСА
ДСА
06 марта в 19:14
Дзагоев уже отработанный материал, травмы его замучили
oFANATo
oFANATo
06 марта в 19:01, ред.
С Аланом один ЦСКА
Без Алана совсем другой
Caniggia
Caniggia
06 марта в 18:51
ЦСКА не собирается продлевать Дзагоева и поэтому он уже почти как оторванная от команды единица. Поэтому усиление игры ЦСКА в центре за счёт возвращения Дзагоева, вызывает большие сомнения.
Leha-ha50
Leha-ha50
06 марта в 18:46
Костя к сожалению не так ярок , как был летом и вначале осени. Но там преобладали эмоции. А теперь надо на каждый матч находить мотивацию, независимо от соперника. Парень молод, талантлив, будем надеяться что еще будет прибавлять, а прибавлять надо, конкуренты тоже хотят в основе играть, потому и надо доказывать свою состоятельность в каждом матче.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
06 марта в 18:37
Удачи и здоровья Алану !!!
beefs
beefs
06 марта в 18:34
Дзагоев же ушел...
David Young
David Young ответ Baggio R. (раскрыть)
06 марта в 18:29
Здравствуйте. За грубый вопрос.
SHMEL
SHMEL
06 марта в 18:28
Слишком часто Дзага ломается, к сожалению...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 марта в 18:27
Дзага скоро вернётся и поможет!
доктоР7
доктоР7
06 марта в 18:24
Сегодня порадовали болел, молодцы))
Baggio R.
Baggio R.
06 марта в 18:23
Здравствуйте! Что не так с моим последним комментарием?
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