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Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»

06 марта 2021, 18:52
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился мыслями после ничьей с «Ротором» (0:0) в рамках 21-го тура РПЛ.

Встреча была боевой, очки нужны как «Ротору», так и нам. Поблагодарил ребят, у нас были хорошие моменты у ворот соперника. Счет назвал бы закономерным, но во второй половине наша команда действовала на поле куда лучше соперника.

Идову в атаке? Он любит действовать в данной зоне, постоянно там оказывается. Так как сейчас пришлось действовать без номинальных нападающих, он старался немного оттягивать игроков на себя.

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Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов
07 марта в 01:48
Черевченко, как человек, намного приятнее Талалалалаева
ЮЗИК
ЮЗИК
06 марта в 23:01
Предсказуемая ничья, счёт всех устроил
Cat01
Cat01
06 марта в 18:53
Счёт по игре
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