Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»

Главный тренер «Химок» поделился мыслями после ничьей с «Ротором» (0:0) в рамках 21-го тура РПЛ .

Встреча была боевой, очки нужны как «Ротору», так и нам. Поблагодарил ребят, у нас были хорошие моменты у ворот соперника. Счет назвал бы закономерным, но во второй половине наша команда действовала на поле куда лучше соперника.

Идову в атаке? Он любит действовать в данной зоне, постоянно там оказывается. Так как сейчас пришлось действовать без номинальных нападающих, он старался немного оттягивать игроков на себя.