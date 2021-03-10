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Консейсау: «Эти матчи с „Ювентусом“ войдут в историю „Порту“»

вчера, 03:44
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Эти матчи войдут в историю клуба.

В моём распоряжении есть группа смелых футболистов, которые наилучшим образом интерпретировали то, что мы хотели, в матче против отличной команды с игроками очень высокого уровня.

Мы терпели но также создавали проблемы «Ювентусу». Мы были настоящей командой. Поздравляю футболистов, они проделали потрясающую работу. После удаления Тареми мы показали, что такое — ДНК «Порту». Мы не переставали верить — это истинная ДНК «Порту».

Перед дополнительными таймами я сказал игрокам, что нам необходимо получить чуть больше от каждого из них.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 07:13
Рад за Порту
доктоР7
доктоР7
вчера в 06:41
Вот с кого пример российским командам надо брать.
Mangur
Mangur
вчера в 04:40
    ДСА
    ДСА
    вчера в 04:21
    Выбили бумажного фаворита Лиги Чемпионов.
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