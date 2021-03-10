Консейсау: «Эти матчи с „Ювентусом“ войдут в историю „Порту“»

Главный тренер «Порту» прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Эти матчи войдут в историю клуба.

В моём распоряжении есть группа смелых футболистов, которые наилучшим образом интерпретировали то, что мы хотели, в матче против отличной команды с игроками очень высокого уровня.

Мы терпели но также создавали проблемы «Ювентусу». Мы были настоящей командой. Поздравляю футболистов, они проделали потрясающую работу. После удаления Тареми мы показали, что такое — ДНК «Порту». Мы не переставали верить — это истинная ДНК «Порту».

Перед дополнительными таймами я сказал игрокам, что нам необходимо получить чуть больше от каждого из них.