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Пирло — о Роналду и Рабьо: «Раньше они никогда не отворачивались от мяча»

вчера, 03:27
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий после ответного матча с «Порту» (3:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Когда вы допускаете четыре большие ошибки за два круга 1/8 финала Лиги чемпионов, то можете выбыть из турнира.

Мы не ошиблись [с тактикой], когда «Порту» остался вдесятером. Поскольку всё, что мы могли сделать, это попытаться разделить игроков соперника, передвигая мяч с фланга на фланг и заполняя их штрафную людьми. Так пришли наши голы.

Я не думаю, что то, как мы начинаем матчи, это проблема. Мы знали, что «Порту» будет так играть. Матч мог сложиться иначе, если бы мы забили в первые минуты. Когда ты пропускаешь, игра становится совершенно иной.

Бывают разные игры. Такие вещи случаются в карьере тренера. Это мой первый опыт. Он негативный, но мы должны засучить рукава, помня, что сейчас только март, и что у нас есть молодые игроки, которые прогрессируют с каждым матчем и стараются.

Я не думаю, что мы можем жаловаться на игроков или просить о большем, так как они отдали все силы сегодня. И такое бывает, что у некоторых игроков случается неудачный день.

Отдельно Пирло прокомментировал эпизод с пропущенным голом в овертайме и то, как Криштиану Роналду и Адриен Рабьо отвернулись от мяча и подпрыгнули в стенке во время удара со штрафного Сержиу Оливейры, пробившего низом.

Мы выбираем игроков, которые должны вставать в стенку. Раньше они никогда не отворачивались. Возможно, они почувствовали, что мяч пройдёт далеко, и воротам не грозит опасность. Это была ошибка. Обычно такого не происходит. Игроки не почувствовали, что ситуация была опасной, и пропустили гол.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 09:36
И Дзюба раньше не отворачивался от мяча, а сейчас за 99 минут игры даже футболку не испачкал- белая.
Pervomaez
Pervomaez
вчера в 09:20
Пирло посмотри и возьми на заметку стенку мс, а то нашли крайних ошибка что взяли тебя на работу
112910415
112910415
вчера в 08:14
они уже раскаялись и больше не будут
DEIVID_888
DEIVID_888
вчера в 06:13
Возможно, тем самым они отвернулись от тебя.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:08
Виноваты теперь эти двое
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:19
Виновники неудачи определены.
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