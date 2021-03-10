Пирло — о Роналду и Рабьо: «Раньше они никогда не отворачивались от мяча»

Главный тренер «Ювентуса» дал комментарий после ответного матча с «Порту» (3:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Когда вы допускаете четыре большие ошибки за два круга 1/8 финала Лиги чемпионов, то можете выбыть из турнира.

Мы не ошиблись [с тактикой], когда «Порту» остался вдесятером. Поскольку всё, что мы могли сделать, это попытаться разделить игроков соперника, передвигая мяч с фланга на фланг и заполняя их штрафную людьми. Так пришли наши голы.

Я не думаю, что то, как мы начинаем матчи, это проблема. Мы знали, что «Порту» будет так играть. Матч мог сложиться иначе, если бы мы забили в первые минуты. Когда ты пропускаешь, игра становится совершенно иной.

Бывают разные игры. Такие вещи случаются в карьере тренера. Это мой первый опыт. Он негативный, но мы должны засучить рукава, помня, что сейчас только март, и что у нас есть молодые игроки, которые прогрессируют с каждым матчем и стараются.

Я не думаю, что мы можем жаловаться на игроков или просить о большем, так как они отдали все силы сегодня. И такое бывает, что у некоторых игроков случается неудачный день.