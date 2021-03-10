Буффон еще не определился со своим будущим в «Ювентусе»

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вчера, 14:08

Gazzetta dello Sport сообщает, что голкипер «Ювентуса» еще не определился со своим будущим в туринском клубе.

В настоящее время легендарный голкипер оценивает возможность завершения карьеры по окончании сезона. Однако отмечается, что ветеран поиграл еще бы один сезон.

Ранее Буффон рассказал, до какого момента точно завершит карьеру игрока.