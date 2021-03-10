Буффон еще не определился со своим будущим в «Ювентусе»

Gazzetta dello Sport сообщает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон еще не определился со своим будущим в туринском клубе.
В настоящее время легендарный голкипер оценивает возможность завершения карьеры по окончании сезона. Однако отмечается, что ветеран поиграл еще бы один сезон.
Ранее Буффон рассказал, до какого момента точно завершит карьеру игрока.
Уходить надо вовремя, под аплодисменты своих фанатов, болельщиков футбола, а не под сочувствующие, непонимающие взгляды болельщиков, который будут смотреть с грустью, сожалением, что такая Легенда Мирового футбола, которая "перезрела", и лишь потом тихо, незаметно для многих уйдёт...
Уходить надо вовремя, под аплодисменты своих фанатов, болельщиков футбола, а не под сочувствующие, непонимающие взгляды болельщиков, который будут смотреть с грустью, сожалением, что такая Легенда Мирового футбола, которая "перезрела", и лишь потом тихо, незаметно для многих уйдёт...