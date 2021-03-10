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Буффон еще не определился со своим будущим в «Ювентусе»

вчера, 14:08

Gazzetta dello Sport сообщает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон еще не определился со своим будущим в туринском клубе.

В настоящее время легендарный голкипер оценивает возможность завершения карьеры по окончании сезона. Однако отмечается, что ветеран поиграл еще бы один сезон.

Ранее Буффон рассказал, до какого момента точно завершит карьеру игрока.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Vasilich-74 (раскрыть)
вчера в 18:24
это он тебе сказал,что из-за этого не уходит?
juvenale
juvenale
вчера в 18:23
еще сезон нужно играть
Медив
Медив
вчера в 17:38
Пятилетний контракт этому юноше!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:17
Пора уже вешать бутсы на гвоздь.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:54
По- моему заветный трофей, который хочется заполучить Джанлуиджи Буффону - это ушастый кубок Лиги Чемпионов. Его нежелание закончить с карьерой связана со стремлением подержать заветный трофей над головой. И еще один сезон идет псу под хвост, а надежда остается, может в следующем году все-таки получится, тогда и на пенсию можно уходить с гордо поднятой головой.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:57
А это что, от него зависит?
Сделали одолжение пенсионеру, он себя главным посчитал.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 15:22
А что тут определяться?! Взялись за руки с Кьеллини и дружно на выход на пенсию!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:36
Решит что и как
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:27
Если даже не будет выходить на поле играть, его присутствие и опыт всегда пригодится молодым игрокам. Придаст силы духа и уверенность в себе!!! Он велик и присутствие его необходимо для Юве !!! Здоровья тебе БУФФОНИЩЕ!!! Всем добра!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:23
Д.Буффон решил попасть в Книгу рекордов Гиннесса, как игрок, который в составе команды в пенсионном возрасте...

Уходить надо вовремя, под аплодисменты своих фанатов, болельщиков футбола, а не под сочувствующие, непонимающие взгляды болельщиков, который будут смотреть с грустью, сожалением, что такая Легенда Мирового футбола, которая "перезрела", и лишь потом тихо, незаметно для многих уйдёт...
Vasilich-74
Vasilich-74
вчера в 14:13
Долго он ещё будет позориться и протирать их лавку в надежде на ЛЧ? Совершенно очевидно, что даже 1/2 ему уже не видать, даже если останется.
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