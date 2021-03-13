Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала лучших тренеров РПЛ .

Я тренеров по рангам не расставляла, но пока могу сказать точно, что Николич не выпадает из когорты хороших тренеров. Вместе с ним Слуцкий, Ганчаренко. Семак неплохой тренер — да, есть проблемы, но работает потихоньку, устраняет их. Еще Игорь Черевченко — колоссальный прогресс «Химок» связан напрямую именно с ним.

Овчинников сказал, что авторитарные методы Ганчаренко не работают? Ну, это его частное мнение, у меня другое. Считаю, что жесткая рука в спорте способна давать результат.