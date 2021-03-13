ГлавнаяНовости

Смородская назвала лучших тренеров РПЛ

сегодня, 13:37

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала лучших тренеров РПЛ.

Я тренеров по рангам не расставляла, но пока могу сказать точно, что Николич не выпадает из когорты хороших тренеров. Вместе с ним Слуцкий, Ганчаренко. Семак неплохой тренер — да, есть проблемы, но работает потихоньку, устраняет их. Еще Игорь Черевченко — колоссальный прогресс «Химок» связан напрямую именно с ним.

Овчинников сказал, что авторитарные методы Ганчаренко не работают? Ну, это его частное мнение, у меня другое. Считаю, что жесткая рука в спорте способна давать результат.

Все новости
Иванов: «Долго не могли забить — это наша большая беда»
Сегодня, 15:31 Комментарии2
Рекечинский остался недоволен игрой «Ротора» в матче с «Уралом»
Сегодня, 14:38 Комментарии6
Терюшков заявил, что «Химки» уже выполнили задачу на этот сезон
Сегодня, 13:30 Комментарии4
Скаут сравнил Хендрикса с Гусом Тилем
Сегодня, 13:12 Комментарии1
Радимов: «Обороне „Зенита“ в матче с „Ахматом“ будет непросто»
Сегодня, 13:12 Комментарии7
Терюшков считает, что везение помогло «Химкам» обыграть «Ростов»
Сегодня, 13:03 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 15:04
Какие тренеры,таков и эксперт...))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:08
Женщина друг человека!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:05
Ты кто Женщина ???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:04
Слуцкий, неоспоримо. "Локомотив" в последнее время показывает неплохой футбол, так что включение Николича вполне оправдано. Семак пусть и работает потихоньку, но почему результат становится и в Европе и РПЛ как бы похуже. Вопрос с Ганчаренко тоже лучше пока не подымать, пусть хотя бы два матча подряд выиграет со своей жесткой рукой. Черевченко - вполне оправдано. Но как включить в список Семака и Ганчаренко и забыть про Карпина и Федотова?
Futurista
Futurista
сегодня в 14:01
Послушай женщину и назови других тренеров...
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:58
если это это не Федотов и не Черевченко, то боюсь, сударь, ваше мнение, в корне неправильное.
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 13:58
Ну когда коту делать нечего, то он... а эта интервью раздает....
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:56
какое же у вас мнение, мисье?
sv_1969
sv_1969 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
сегодня в 13:52
Это Ваше мнение... И не надо его возводить в абсолют
shlomo
shlomo
сегодня в 13:49
Эх...ну очень хочется сказать "совсем нецензурным словом" что я о ней и ее высказываниях думаю, но постараюсь сдержать свой пыл и агрессию.... ну чья бы корова мычала, так эта бы помолчала бы....и нужно заменить "бывший президент" на "позорный президент"....а ее отношения с болельщиками, так это вообще отдельная статья....я вообще не понимаю. зачем печатать интервью с лицами "некомпетентными в футболе" или только в качестве пиара, за особое вознаграждение???....
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 13:47
Лучший тренер РПЛ этого года - Федотов, тут двух мнений быть не может.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:47
Плохо разбирается в футболе т. Оля.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 13:47
Топ тренеры, нечего сказать! Ханчаренка(комментарии излшни) Николич - специалист по подборам центральных защитников, и Серёжа Семак, с ультрамега современной тактикой под название "Навесы на Дзюба, а там на кого отскочит".

Да... Действительно специалист, хорошо, что тебя уже нет в Локомотив.
161регион
161регион
сегодня в 13:44
Иди пирожки жарь, экспертов и без тебя хватает)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100