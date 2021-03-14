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Лапорта назвал приоритетной целью продление контракта с Дембеле

сегодня, 09:29

Одним из первых приоритетов Жоана Лапорта на посту президента «Барселоны» станет продление контракта нападающего Усмана Дембеле, сообщает Diario Sport.

По информации источника, Лапорте очень нравится 23-летний французский форвард. Функционер поставил задачу пролонгировать соглашение с игроком.

Действующий контракт Усмана с «Барселоной» истекает в июне 2022 года.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 13:53
Why?
3ton
3ton
сегодня в 13:11
Дембеле хороший игрок
Травмы не дали ему играть
Видно по его игре, что потенциал у его большой
Надо его раскрыть и будет лидер в атаке на многие годы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:16
Дембеле очень хорошь,когда в настроении!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:07
А он не хочет избавиться от Месси?
izrafel
izrafel
сегодня в 09:59
Что то уже много приоритетов получается...
ОПС
ОПС
сегодня в 09:31
Значит так оно и будет.
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол
сегодня в 09:30
Правильно, Дембеле это чёрный Месси)
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