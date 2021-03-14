Лапорта назвал приоритетной целью продление контракта с Дембеле

Одним из первых приоритетов Жоана Лапорта на посту президента «Барселоны» станет продление контракта нападающего Усмана Дембеле, сообщает Diario Sport.
По информации источника, Лапорте очень нравится 23-летний французский форвард. Функционер поставил задачу пролонгировать соглашение с игроком.
Действующий контракт Усмана с «Барселоной» истекает в июне 2022 года.
Травмы не дали ему играть
Видно по его игре, что потенциал у его большой
Надо его раскрыть и будет лидер в атаке на многие годы
Травмы не дали ему играть
Видно по его игре, что потенциал у его большой
Надо его раскрыть и будет лидер в атаке на многие годы