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Дибала с большой долей вероятности покинет «Ювентус» летом

сегодня, 12:54

Нападающий Пауло Дибала близок к уходу из «Ювентуса», сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, «бьянконери», скорее всего, продадут 27-летнего форварда этим летом из-за нестабильной финансовой ситуации, — клуб переплачивает ключевым игрокам по зарплате.

Отмечается, что «Юве» может попытаться заключить сделку с «Пари Сен-Жермен» по обмену Дибалы на Мауро Икарди, или попробовать провести аналогичный трансфер Антуана Гризманна из «Барселоны».

На данный момент Пауло восстановился от травмы и готов вернуться на поле.

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Брулин
Брулин
сегодня в 14:06
Сколько я помню любая сделка с италянцами проигрышная для Барсы так было и так будет
shlomo
shlomo
сегодня в 13:11
Ну к этому уже шел разговор....у Юве намечаются кардинальные перемены...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:11
А нужен ли он будет Барсе с его аппетитами по зарплате)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:08
Дибалу угробило подписание Роналду.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:59
А Гризманн пусть остаётся, я думаю Юве он не нужен.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:57
Удачи тебе, хороший !!!
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