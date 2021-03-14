Дибала с большой долей вероятности покинет «Ювентус» летом

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сегодня, 12:54

Нападающий близок к уходу из «Ювентуса», сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, «бьянконери», скорее всего, продадут 27-летнего форварда этим летом из-за нестабильной финансовой ситуации, — клуб переплачивает ключевым игрокам по зарплате.

Отмечается, что «Юве» может попытаться заключить сделку с «Пари Сен-Жермен» по обмену Дибалы на Мауро Икарди, или попробовать провести аналогичный трансфер Антуана Гризманна из «Барселоны».

На данный момент Пауло восстановился от травмы и готов вернуться на поле.