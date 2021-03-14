Лапорта договорился с Агуэро о переходе в «Барселону»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро перейдет в «Барселону» этим летом, сообщает AS.
По информации источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта договорился с 32-летним аргентинским футболистом о переходе на правах свободного агента. Утверждается, что стороны подпишут контракт сроком до 2023 года.
Предварительное соглашение будет подписано, как только Лапорта официально вступит на должность главы «Барселоны».
Ранее появлялась информация, согласно которой главный тренер «блаугранас» Рональд Куман хочет, чтобы «Барселона» подписала Депая, а не Агуэро.
Если учесть, что у "Барселоны" проблемы с финансами, то в качестве свободного агента приобретение такого нападающего, как Серхио, это хорошее приобретение.
К сожалению для Агуэро, несмотря на то, что его контракт с МС близок к завершению, никто из руководства команды не предлагает ему ни продление контракта, ни даже нет никаких разговоров о его будущем в МС, поэтому вывод один: Серхио Агуэро не нужен главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле...
В сложившейся ситуации, взаимовыгодное соглашение!
Если учесть, что у "Барселоны" проблемы с финансами, то в качестве свободного агента приобретение такого нападающего, как Серхио, это хорошее приобретение.
К сожалению для Агуэро, несмотря на то, что его контракт с МС близок к завершению, никто из руководства команды не предлагает ему ни продление контракта, ни даже нет никаких разговоров о его будущем в МС, поэтому вывод один: Серхио Агуэро не нужен главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле...
В сложившейся ситуации, взаимовыгодное соглашение!