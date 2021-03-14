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Лапорта договорился с Агуэро о переходе в «Барселону»

сегодня, 12:43

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро перейдет в «Барселону» этим летом, сообщает AS.

По информации источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта договорился с 32-летним аргентинским футболистом о переходе на правах свободного агента. Утверждается, что стороны подпишут контракт сроком до 2023 года.

Предварительное соглашение будет подписано, как только Лапорта официально вступит на должность главы «Барселоны».

Ранее появлялась информация, согласно которой главный тренер «блаугранас» Рональд Куман хочет, чтобы «Барселона» подписала Депая, а не Агуэро.

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Илья85
Илья85
сегодня в 13:49
Похоже на попытку удержать Месси .только вот согласится ли Агуэро на понижение в зп? Ведь именно из-за зп убрали Суареса (основеая причина ).
swed27
swed27
сегодня в 13:37
Неплохая замена Гризману
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:23
Мало кого там тренеришка Куман хочет подписать. Меська хочет подписать корешка Агуэро и точка!
Брулин
Брулин
сегодня в 13:17
Все закономерно провели параллели с Суаресом, но Суареса другая команда отпускала, какой спрос с Лапорты? Если удастся договориться с Агуэро о низкой соответствующей возрасту зп, то неплохой трансфер. Опытный джокер, сыгранный с Месси - почему нет?
allemz
allemz ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 13:16
Если в форме будет и замену нормальную не найдут, продлят до зимы.
dimagas2
dimagas2 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 13:13
У него контракт тю-тю,так что не важно купят замену или нет.
3ton
3ton
сегодня в 13:09
Форвард сейчас необходим в центре
Лучше опытного игрока , чем кого либо .
Надо хоть как-то усиливать проблемные позиции , хоть на 1-2 сезона .
Дальше будет видно
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 13:04
я думаю,что не нужен
не просто стар,а суперстар
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:03
Значит и с гномом договорился о продлении.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:02
Хороший вариант, и для "Барселоны", и для Агуэро...

Если учесть, что у "Барселоны" проблемы с финансами, то в качестве свободного агента приобретение такого нападающего, как Серхио, это хорошее приобретение.

К сожалению для Агуэро, несмотря на то, что его контракт с МС близок к завершению, никто из руководства команды не предлагает ему ни продление контракта, ни даже нет никаких разговоров о его будущем в МС, поэтому вывод один: Серхио Агуэро не нужен главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле...

В сложившейся ситуации, взаимовыгодное соглашение!
razdvatri
razdvatri
сегодня в 13:00
очередной пенсионер на зарплату, все как любит барселона
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:58
Источник не мешало бы озвучить.
particular
particular
сегодня в 12:54, ред.
Президент занялся не своим делом... С таким же успехом он может лично начать переговоры с клининговой компанией для придания клубной базе небывалой чистоты и свежести... Не там висты пробует срубить...
allemz
allemz
сегодня в 12:46
Лол, Агуэро уйдет из МС только когда замену купят.
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