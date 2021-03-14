Лапорта договорился с Агуэро о переходе в «Барселону»

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сегодня, 12:43

Форвард «Манчестер Сити» перейдет в «Барселону» этим летом, сообщает AS.

По информации источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта договорился с 32-летним аргентинским футболистом о переходе на правах свободного агента. Утверждается, что стороны подпишут контракт сроком до 2023 года.

Предварительное соглашение будет подписано, как только Лапорта официально вступит на должность главы «Барселоны».

Ранее появлялась информация, согласно которой главный тренер «блаугранас» Рональд Куман хочет, чтобы «Барселона» подписала Депая, а не Агуэро.