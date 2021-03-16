Педри: «Я говорил, что „Барселона“ не бросит борьбу за титул»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу над «Уэской» в матче 27-го тура Примеры и свой первый вызов в сборную Испании на отборочные матчи ЧМ -2022.

Я всё время говорил, что мы не бросим борьбу за титул. У нас хорошая команда — есть из кого выбирать. Мы должны продолжать улучшать свою игру.

Играть вместе с Лео [Месси] — это большая радость. Я наслаждаюсь ежедневной игрой с ним на тренировках. Я всегда ищу его глазами на поле, потому что, на мой взгляд, он лучший.

Я был дома и удивился, когда узнал о том, что получил шанс представить свою страну. Это заставляет меня испытывать настоящую гордость и радость.