ГлавнаяНовости

Педри: «Я говорил, что „Барселона“ не бросит борьбу за титул»

сегодня, 04:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб УэскаУэскаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу над «Уэской» в матче 27-го тура Примеры и свой первый вызов в сборную Испании на отборочные матчи ЧМ-2022.

Я всё время говорил, что мы не бросим борьбу за титул. У нас хорошая команда — есть из кого выбирать. Мы должны продолжать улучшать свою игру.

Играть вместе с Лео [Месси] — это большая радость. Я наслаждаюсь ежедневной игрой с ним на тренировках. Я всегда ищу его глазами на поле, потому что, на мой взгляд, он лучший.

Я был дома и удивился, когда узнал о том, что получил шанс представить свою страну. Это заставляет меня испытывать настоящую гордость и радость.

Все новости
Робертсон о травме Патрисиу: «В таких случаях футбол теряет своё значение»
Сегодня, 04:24 Комментарии2
Куман: «Месси продемонстрировал, что он лучший»
Сегодня, 03:37 Комментарии1
Жота: «„Ливерпуль“ в плохой форме. Мой гол был очень важен»
Сегодня, 02:24 Комментарии2
Клопп: «„Ливерпуль“ очень хорошо оборонялся на протяжении всей игры»
Сегодня, 02:08 Комментарии3
Гасперини: «Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть „Реал“»
Вчера, 23:17 Комментарии8
Гвардиола — о словах Зинченко: «Я буду постарше, я с ним не согласен»
Вчера, 22:30 Комментарии9
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:01, ред.
Соперники дают шансы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100