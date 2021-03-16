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Четыре игрока «Челси» пропустят ответный матч против «Атлетико»

сегодня, 20:40
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что ряд игроков не смогут помочь лондонскому клубу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

У нас нет новых травмированных игроков, однако мы лишились двух ключевых членов команды — Маунта и Жоржиньо [пропустят встречу из-за дисквалификации].

Особенно нам будет не хватать Маунта из-за его умения поддержать атаку, пробиться за спины защитников, сыграть между линиями, использовать дриблинг, пробить в нужный момент. «Атлетико» – одна из лучших команд Европы, они не так часто позволяют бить по своим воротам, так что очень плохо, что у нас не будет атакующего игрока.

Нам придется поработать без Тьяго Силвы и Тэмми Абрахама в этом матче. Они еще не готовы выйти на поле. Они присоединятся к нам после матчей национальных команд. На данный момент мы лишились четырех ключевых игроков, но так мне даже проще выбрать состав на игру, потому что на Лигу чемпионов мы можем заявить только 23 футболиста.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:14
Это и так все знали.
beefs
beefs
сегодня в 20:58
а кому сейчас легко...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:46
Потери в целом существенные.
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