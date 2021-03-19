Мирзов — лучший игрок матча «Рубин» — «Химки»

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19 марта 2021, 21:35

Полузащитник «Химок» был признан лучшим игроком матча 23-го тура РПЛ против «Рубина».

Хавбек был заменен на последних минутах встречи. На счету Мирзова гол и голевая передача в данном поединке.