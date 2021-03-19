Мирзов — лучший игрок матча «Рубин» — «Химки»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов был признан лучшим игроком матча 23-го тура РПЛ против «Рубина».
Хавбек был заменен на последних минутах встречи. На счету Мирзова гол и голевая передача в данном поединке.
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов был признан лучшим игроком матча 23-го тура РПЛ против «Рубина».
Хавбек был заменен на последних минутах встречи. На счету Мирзова гол и голевая передача в данном поединке.
А вот Химки понравились. Мирзов и К* затерзали защиту хозяев, все у них получалось. Очень дисциплинированно сыграли в обороне , не дав развернуться атаке хозяев совсем. Химки продолжают удивлять, тем интереснее будет дальше
Химки с заслуженной победой. А Рубину учить уроки.
Всем здоровья.
А вот Химки понравились. Мирзов и К* затерзали защиту хозяев, все у них получалось. Очень дисциплинированно сыграли в обороне , не дав развернуться атаке хозяев совсем. Химки продолжают удивлять, тем интереснее будет дальше
Химки с заслуженной победой. А Рубину учить уроки.
Всем здоровья.