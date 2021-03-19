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Мирзов — лучший игрок матча «Рубин» — «Химки»

19 марта 2021, 21:35
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов был признан лучшим игроком матча 23-го тура РПЛ против «Рубина».

Хавбек был заменен на последних минутах встречи. На счету Мирзова гол и голевая передача в данном поединке.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 марта в 22:56
Дальше будет очень интересно,армейцы, которые ещё вчера за золото цеплялись, сейчас в шаге от десятого места
25процентный клоун
25процентный клоун
19 марта в 22:52
Хвичу в антисборную тура, хотя парень не сбавил, просто оголил слабые места, отсутствие навыков центрфорварда
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
19 марта в 22:50
Дружище, Мирзов это украшение чемпионата, как и эмоции игроков
Leha-ha50
Leha-ha50
19 марта в 22:37
Для футболистов Рубина - это очень поучительный матч. После серии побед над лидерами , похоже, уверенность казанцев переросла в самоуверенность, вроде как : " Мы и не таких обыгрывали". В итоге вполне заслуженное фиаско. Полный сумбур в атаке, такой же сумбур в обороне , минимум моментов у ворот гостей. Макаров , Хвича, Деспотович просто провалили матч, да и остальные были не лучше. Напрасно Слуцкий пытался докричаться до игроков, ничего не помогло.
А вот Химки понравились. Мирзов и К* затерзали защиту хозяев, все у них получалось. Очень дисциплинированно сыграли в обороне , не дав развернуться атаке хозяев совсем. Химки продолжают удивлять, тем интереснее будет дальше
Химки с заслуженной победой. А Рубину учить уроки.
Всем здоровья.
ABir
ABir
19 марта в 22:24
Кто бы мог подумать, что гроза лидеров Слуцкий споткнётся на Химках у себя дома
beefs
beefs
19 марта в 21:37
смотри, а то в Спартак заберут...
25процентный клоун
25процентный клоун
19 марта в 21:36
Пожалуй Ризуан сейчас сильнее Влашича, Азмуна, дзюбы
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