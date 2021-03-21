Олич получит российскую визу 22 марта

Сообщается, что Ивица Олич в ближайшее время станет новым главным тренером ЦСКА.
По информации источника, для работы в России он получит рабочую визу – это произойдет утром в понедельник, 22 марта.
Контракт с хорватским специалистом будет заключён до конца сезона-2021/22.
Что будет??? Тут и сам господь бог не знает.
Что будет??? Тут и сам господь бог не знает.
Воистину, коней на переправе МЕНЯЮТ 😉
Воистину, коней на переправе МЕНЯЮТ 😉
Так бы действовали, когда надо было СВОЕВРЕМЕННО принимать решение по ВМГ... Тянули вола за хвост, а теперь на финише сезона устраивают корриду, демонстрируя спешку и оголтелость 🤔
Так бы действовали, когда надо было СВОЕВРЕМЕННО принимать решение по ВМГ... Тянули вола за хвост, а теперь на финише сезона устраивают корриду, демонстрируя спешку и оголтелость 🤔
Пока только слухи.
Но дыма без огня не бывает.
Пока только слухи.
Но дыма без огня не бывает.
---------------------
Хотелось бы знать, кем сообщается! Бабушками у подъезда или официальными лицами ЦСКА?
---------------------
Хотелось бы знать, кем сообщается! Бабушками у подъезда или официальными лицами ЦСКА?