Олич получит российскую визу 22 марта

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21 марта 2021, 10:34

Сообщается, что в ближайшее время станет новым главным тренером ЦСКА .

По информации источника, для работы в России он получит рабочую визу – это произойдет утром в понедельник, 22 марта.

Контракт с хорватским специалистом будет заключён до конца сезона-2021/22.