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Олич получит российскую визу 22 марта

21 марта 2021, 10:34

Сообщается, что Ивица Олич в ближайшее время станет новым главным тренером ЦСКА.

По информации источника, для работы в России он получит рабочую визу – это произойдет утром в понедельник, 22 марта.

Контракт с хорватским специалистом будет заключён до конца сезона-2021/22.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Роткив (раскрыть)
22 марта в 13:11
Будет сложно быстро начать стабильно добиваться хороших результатов, но у Ивицы Олича может получиться.
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
21 марта в 19:24
А для чего же тогда визу оформляют?
drive45
drive45
21 марта в 15:38
Заачем это все ЦСКА?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
21 марта в 14:22
Ждём.Давно его в России не было
Роткив
Роткив
21 марта в 14:04
Вообще то у Хорватов агрессивней футбол чем у нас, поживем увидим. Хотя мало времени будет
Санчо Панса
Санчо Панса
21 марта в 14:01
Отлично! Ждем Ивицу обратно в ЦСКА) И мы скажем: с возвращением!
SHMEL258
SHMEL258
21 марта в 13:57
Дай бог, чтобы всё получилось у Ивицы, но по моему опыта ему ещё бы поднабраться...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 марта в 13:38
Наверное ещё одно испытание пройдём.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
21 марта в 12:58
Пора усатого звать!!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
21 марта в 12:36
Олич приедет Влашича учить играть
VAN ARM
VAN ARM ответ makkie (раскрыть)
21 марта в 12:30
знать не только федун чудить умеет))) и у гинеровских тараканов весеннее обострение))))
edubokom
edubokom
21 марта в 12:27
Брехня...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ particular (раскрыть)
21 марта в 12:22
Согласен. Кого он во вторник тренировать то будет??? Игроки большинство разъехались по сборным. Так что придется ему первые игры с чистого листа начинать, хорошо что там Тамбов и Ротор , может и сдюжат , хоть посмотрит , кто на что горазд. Понятно , что видео изучит с матчами, но знакомится придется только по приезду игроков из сборной.
Что будет??? Тут и сам господь бог не знает.
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
21 марта в 12:11
Надеюсь, что "спешка и оголтелость" больше исходит от СМИ нежели от армейского руководства! Ведь официальные лица по этому поводу молчат как рыбы!
makkie
makkie
21 марта в 12:06
Странное решение Олича уйти из сборной Хорватии в преддверии Евро-21. А цска поменять Ганчаренко за 7 туров до конца чемпионата.

Воистину, коней на переправе МЕНЯЮТ 😉
particular
particular ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 марта в 11:54, ред.
Оперативненько...
Так бы действовали, когда надо было СВОЕВРЕМЕННО принимать решение по ВМГ... Тянули вола за хвост, а теперь на финише сезона устраивают корриду, демонстрируя спешку и оголтелость 🤔
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 11:37
Что то много слухов, видно и впрямь Олич придет.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
21 марта в 11:33, ред.
Официальные лица молчат, потому что гончар забаррикадировался в своем кабинете и не хочет уходить Кричит . что лигочемпионское место он обеспечит в этом сезоне !!!
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
21 марта в 11:31
Олич добьет коней.
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
21 марта в 10:58
Я солидарен с тобой и возмущаюсь вместе с тобой !!!! Сколько может это ещё продолжаться ,почему до селе официальные лица молчат ,о главной новости футбольной России , и выражаю протест !!! Уррааа Товарищи!!!! Расизм не пройдёт!!! Свободу Василию Деточкину !!! Всем добра!!!
cska1948
cska1948 ответ oFANATo (раскрыть)
21 марта в 10:54
Наши СМИ умеют нагнать дыма и там, где и искры то не было! А уж там где заискрило и подавно!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 марта в 10:54
Чудеса да и только. Как в сказке про братьев из ларца. Поц захотел и раз..братья доставили.
sv_1969
sv_1969
21 марта в 10:54
Посмотрим что получится
mihaluch
mihaluch
21 марта в 10:53
Ну если визу получает то значит точно.
izrafel
izrafel
21 марта в 10:53
Что то все как то не совсем понятно....надеюсь пресс служба армейцев что то все таки скажет...
oFANATo
oFANATo ответ cska1948 (раскрыть)
21 марта в 10:50
Ждём официального заявления от ЦСКА.
Пока только слухи.
Но дыма без огня не бывает.
cska1948
cska1948
21 марта в 10:46
Сообщается, что Ивица Олич в ближайшее время станет новым главным тренером ЦСКА.
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Хотелось бы знать, кем сообщается! Бабушками у подъезда или официальными лицами ЦСКА?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 10:35
Оперативно всё устроили!
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