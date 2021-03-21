ЭСК РФС признала ошибочным решение отменить гол Али Соу в ворота «Химок»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрала спорные эпизоды из матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Ростов» (1:0).
«Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота „Ростова“ на 48-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник „Ростова“ инициирует контакт ногой с нападающим, владеющим мячом, что является непосредственной причиной падения игрока атакующей команды.
Судья ошибочно отменил гол в ворота „Химок“ на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Ростова“ №20 Али Соу не влиял на технические действия защитника „Химок“ №15 Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол „Ростова“ должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнёром.
Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота „Химок“ на 75-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроками, если и имел место, был крайне незначительным и не мог оказать реального влияния на дальнейшее движение нападающего „Ростова“ №99 Дмитрия Полоза. Падение футболиста имеет признаки преувеличения за счет разворота туловища, которое начинается в момент, когда обе ноги устойчиво стоят на поле», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Ты серьёзно пишешь что с лихвой компенсировали))?
При первой ошибке Ростов потерял очки, а при второй ошибке Ростов улучшил разницу голов на +1. И ты всерьёз пишешь что компенсировали с лихвой))?
Ты серьёзно пишешь что с лихвой компенсировали))?
При первой ошибке Ростов потерял очки, а при второй ошибке Ростов улучшил разницу голов на +1. И ты всерьёз пишешь что компенсировали с лихвой))?
гол признали - вот и заберите 2 очка у химок и 1 очко отдайте ростову...
вы ж, бездельники из ЭСК, за справедливость!
гол признали - вот и заберите 2 очка у химок и 1 очко отдайте ростову...
вы ж, бездельники из ЭСК, за справедливость!
Жаль. Команду мочат. Видать, в еврокубках кое-кто видит Сочи и Динамо (теперь там директор из Зенита), но не Ростов. Вот цена, которую Карпин заплатил за своё правдорубство об РФС и Дюкове.
Жаль. Команду мочат. Видать, в еврокубках кое-кто видит Сочи и Динамо (теперь там директор из Зенита), но не Ростов. Вот цена, которую Карпин заплатил за своё правдорубство об РФС и Дюкове.
Когда же силы Добра победят в нашем футболе ??!
Всем добра !!!
Когда же силы Добра победят в нашем футболе ??!
Всем добра !!!