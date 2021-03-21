ЭСК РФС признала ошибочным решение отменить гол Али Соу в ворота «Химок»

1616331053

21 марта 2021, 15:50

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) разобрала спорные эпизоды из матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Ростов» (1:0).

«Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота „Ростова“ на 48-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник „Ростова“ инициирует контакт ногой с нападающим, владеющим мячом, что является непосредственной причиной падения игрока атакующей команды.

Судья ошибочно отменил гол в ворота „Химок“ на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Ростова“ №20 Али Соу не влиял на технические действия защитника „Химок“ №15 Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол „Ростова“ должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнёром.