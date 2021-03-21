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ЭСК РФС признала ошибочным решение отменить гол Али Соу в ворота «Химок»

21 марта 2021, 15:50
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрала спорные эпизоды из матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Ростов» (1:0).

«Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота „Ростова“ на 48-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник „Ростова“ инициирует контакт ногой с нападающим, владеющим мячом, что является непосредственной причиной падения игрока атакующей команды.

Судья ошибочно отменил гол в ворота „Химок“ на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Ростова“ №20 Али Соу не влиял на технические действия защитника „Химок“ №15 Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол „Ростова“ должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнёром.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота „Химок“ на 75-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроками, если и имел место, был крайне незначительным и не мог оказать реального влияния на дальнейшее движение нападающего „Ростова“ №99 Дмитрия Полоза. Падение футболиста имеет признаки преувеличения за счет разворота туловища, которое начинается в момент, когда обе ноги устойчиво стоят на поле», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
22 марта в 18:27
Ну так давайте тогда очки,потерянные Ростовом из-за этого косяка.
batman555
batman555
21 марта в 22:40
ИИИ?????!!!!! Это всем и так понятно!!! Где итоги,где выводы????!!!!! Где Дисквалификация Лапочкина??!!! Где Дисквалификация судей на варе??!!! Что опять за бред происходит???!!!!!
kts99
kts99
21 марта в 20:06
И что??? Выводы гле?? Наказание, поощерение?? Какой толк в этой информации. ЭСК разобрала спорные эпизоды. Сегодня 21 число. На улице шел снег. ЗАЧЕМ ОН НУЖНЫ ВООБЩЕ???
cska1948
cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
21 марта в 19:57
Вам засчитали неверный ПЕРВЫЙ, самый главный, гол! А Ротору отменили гол на второй минуте! Нам сказали, что у Гогуа офсайд, но линию офсайда показать "забыли"!
stanichnik
stanichnik
21 марта в 19:18
Пора вводить систему штрафов в отношении бригады арбитров, обслуживающих футбольные матчи, работа которых повлияла на конечный результат поединка. Весь фонд оплаты, включая премиальные переводить на счёт пострадавшей команды, в качестве материальной компенсации.
Ravshan878
Ravshan878
21 марта в 19:18
ЭСК РФС.Максимум пару игру отстранить.Через недели вернется и опять будет заниматься любимыми делами до конца карьеры.☝️.Наказание судьи должны быть более суровыми.Кто ответить за беспредел судейство☝️.)))
Союзник противников
Союзник противников
21 марта в 19:10
Надо два ВАРева поставить и ещё двух 24ов на прокорм определить.
ermak6848
ermak6848
21 марта в 18:58
даже VAR - не помогает...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Аксинья (раскрыть)
21 марта в 18:40
Ещё могут судить лояльно в матче с Спартаком,он угроза Зениту
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
21 марта в 18:38
Ну и????что Ростову до этого???наложите штраф Лапочкину хотя бы лямов десять в пользу фк Ростов
Romkurch
Romkurch
21 марта в 18:20, ред.
Покуда Лапочкин харчуется у Фердуна, он не прикасаем.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Аксинья (раскрыть)
21 марта в 17:25
Кривые зеркала не только в комнате смеха...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ mihaluch (раскрыть)
21 марта в 17:24
Сегодня одни выиграли, завтра другие и всегда....)
Шуnя771
Шуnя771
21 марта в 17:24
Хорошо - решение вынесли, дальше что? Смысл всех этих заседаний?
Трезвый повар
Трезвый повар ответ cska1948 (раскрыть)
21 марта в 17:16
Ростову отменили правильный гол в матче в котором счёт 1-0 и засчитали неправильный гол в матче в котором Ростов победил 4-0
Ты серьёзно пишешь что с лихвой компенсировали))?
При первой ошибке Ростов потерял очки, а при второй ошибке Ростов улучшил разницу голов на +1. И ты всерьёз пишешь что компенсировали с лихвой))?
Аксинья
Аксинья ответ cska1948 (раскрыть)
21 марта в 16:59
А кем заткнуть рот ростовчанам, как не Ротором - неужто московским клубом? А донские футболисты легко бы справились с Ротором и без судейских поблажек))
cska1948
cska1948 ответ Аксинья (раскрыть)
21 марта в 16:58
То, что вы не получили в игре с Химками, вам с лихвой компенсировали в игре с Ротором! Так что не прибедняйтесь!
cska1948
cska1948 ответ dalex83 (раскрыть)
21 марта в 16:56
Как где исправление результата? А в игре Ротор- Ростов что было? Разве не исправление результата? Вот только Ротор ЗА ЧТО пострадал?
Аксинья
Аксинья ответ Иван Тасминский (раскрыть)
21 марта в 16:56
Семь человек экспертов признали гол Соу действительным, и нашелся один который не признал - как говорится в семье не без урода...Ну а на ВАРе судьям наверно вместо линеек выдают лекало))
dalex83
dalex83
21 марта в 16:51
а где исправление результата? а то как то глупо . Наказание жестче, а вот и результат то , тоже надо исправлять, а не половинчатое решение )
Аксинья
Аксинья
21 марта в 16:50
Судья на ВАРе отстранен аж на две игры, Лапочкин полностью оправдан, если бы Валера выступил во время игры то получил бы дискву не менее трех игр - можно продолжать мочить "Ростов" ))
berda2003
berda2003
21 марта в 16:46
ну, и нахрена вам ВАР - голы отменяете, пенальти назначаете, удаляете...
гол признали - вот и заберите 2 очка у химок и 1 очко отдайте ростову...
вы ж, бездельники из ЭСК, за справедливость!
particular
particular
21 марта в 16:43
С нынешним судейством, ЭСК ещё долго не останется без работы 🤨
CАRLOS
CАRLOS
21 марта в 16:31, ред.
А толку то от ваших заседаний, бригада арбитров этого матча оштрафована или отстранена, нет конечно. Изображают какую то деятельность никому не нужную, непонятно за что вообще деньги получают.
swed27
swed27
21 марта в 16:24
Ну, за справедливость
d_fincher
d_fincher
21 марта в 16:24, ред.
У Ростова 4-й раз подряд забрали очки.

Жаль. Команду мочат. Видать, в еврокубках кое-кто видит Сочи и Динамо (теперь там директор из Зенита), но не Ростов. Вот цена, которую Карпин заплатил за своё правдорубство об РФС и Дюкове.
Ironigor
Ironigor
21 марта в 16:20
Всё это конечно хорошо, а что толку от ваших заседаний, если те судьи продолжают судить матчи без каких либо штрафов ограничений и отстрнений от работы, как это делается в отношении игроков. Когда же начнётся хоть что-то меняться в лучшую сторону??? А они (судьи) продолжают убивать игру и команды!!!Я думаю этот вопрос интересует всех как болельщиков так и тренеров команд . Аууууу РФС вы кто и зачем???
Когда же силы Добра победят в нашем футболе ??!
Всем добра !!!
izrafel
izrafel
21 марта в 16:14
Ну а результат остался прежний....и че спрашивается тогда жаловаться????
Иван Тасминский
Иван Тасминский
21 марта в 16:00
ещё бы не признали
mihaluch
mihaluch
21 марта в 15:57
Где-то судья прав где-то не прав.
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