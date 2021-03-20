Карасёв: «Надеюсь, мы достойно представили российский футбол в ЛЧ»

Российский арбитр Сергей Карасёв прокомментировал свою работу в матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М.

Огромное спасибо всем, кто поздним вечером 16 марта смотрел, переживал и мысленно поддерживал нашу команду. Участие в плей-офф Лиги чемпионов — это большая цель, ради которой арбитры работают над собой ежедневно. Надеюсь, мы достойно представили российский футбол в этот вечер и приложим максимум усилий, чтобы сделать это в будущих матчах. Друзья, спасибо еще раз за поддержку и огромное количество теплых и позитивных посланий в наш адрес!