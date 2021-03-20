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Карасёв: «Надеюсь, мы достойно представили российский футбол в ЛЧ»

20 марта 2021, 23:26
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияЗавтра в 22:00 Не начался

Российский арбитр Сергей Карасёв прокомментировал свою работу в матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М.

Огромное спасибо всем, кто поздним вечером 16 марта смотрел, переживал и мысленно поддерживал нашу команду. Участие в плей-офф Лиги чемпионов — это большая цель, ради которой арбитры работают над собой ежедневно. Надеюсь, мы достойно представили российский футбол в этот вечер и приложим максимум усилий, чтобы сделать это в будущих матчах. Друзья, спасибо еще раз за поддержку и огромное количество теплых и позитивных посланий в наш адрес!

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
21 марта в 13:48, ред.
Надеюсь в ПЛ будет играть хоть одна команда из Крыма.И обойдемся без ЛЧ и ЛЕ.Страна огромна,можно самим организовать,не хуже.
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
21 марта в 10:39
На мой взгляд футбольные профессии это: вратарь, защитник, полузащитник, нападающий и конечно тренер! А футбольный судья, как и уборщица, обслуживающий футбол персонал. В нашем "достойном" футболе, футболисты переходят в офис Миллера (Зенит) гораздо легче и чаще чем уборщицы.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
21 марта в 10:28
...и всё-таки судья Карасёв-это одна из футбольных профессий,в отличие от федерального и мирового судьи,а вот уборщица раздевалки стадиона легко перейдёт в офис Миллера .Лишь бы больше платили!
cska1948
cska1948
21 марта в 09:53
Карасёв: «Надеюсь, мы достойно представили российский футбол в ЛЧ»
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До этого считал, что играть в футбол и судить футбол это не одно и тоже. Что российский футбол представляют футболисты, а судьи представляют судейский корпус. А так можно договориться до того, что тётя Маня проводящая уборку в раздевалке футболистов тоже "достойно представляет российский футбол".
Аксинья
Аксинья
21 марта в 09:03
И главное на колени перед Европой не упал...
mihaluch
mihaluch
21 марта в 06:58
Карасёв может судить международные матчи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 марта в 06:33
Ждём карася в финале ЛЧ.
mortid
mortid
21 марта в 03:53
Ну насчёт российского футбола я не знаю, он у нас глубоко и надёжно, а вот российских людей представили достойно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
21 марта в 02:04
Пожалуй, что так оно и есть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 01:31
Придраться некчему!
beefs
beefs
21 марта в 01:18
Очень хочется что бы вы так и в своём родном чемпионате судили...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 марта в 00:38
Хотелось бы "поздними вечерами 16-го марта" "переживать и внутренне поддерживать" наших игроков в плейофф еврокубков......а не арбитров...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 марта в 23:46
Хорошая и достойная работа
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 марта в 23:38
Карасев со своей бригадой более чем достойно отсудили лигочемпионский матч. А вот в дальнейшим вероятность их приглашения сильно понизилась. И отнюдь не за судейскую работу, которая была выполнена на отлично, а отказ преклонять колено в знак приверженности популярного ныне но достаточно спорного движения BLM. Но сам факт уже совершенного привлечения Карасева указывает на то, что он является по крайне мере лучшим арбитром на сегодняшний день хотя бы в России.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 марта в 23:28
Нормально провели встречу
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