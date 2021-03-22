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Лидеры не допустили осечек. Итоги 28-го тура Ла Лиги

22 марта 2021, 00:59

Закончились все матчи 28-го тура Ла Лиги.

«Бетис» — «Леванте» 2:0
Голы: Фекир Набиль 70, Хуанми 75

«Атлетик» — «Эйбар» 1:1
Голы: Берчиче Юри 9 — Кике 17

«Сельта» — «Реал» 1:3
Голы: Мина Санти 40 — Бензема Карим 20, Бензема Карим 30, Асенсио Марко 90+4

«Уэска» — «Осасуна» 0:0

«Вальядолид» — «Севилья» 1:1
Голы: Орельяна Фабиан 44 (пенальти) — Буну Яссин 90+4

«Хетафе» — «Эльче» 1:1
Голы: Унал Энес 61 — Пере Милья 20

«Валенсия» — «Гранада» 2:1
Голы: Васс Даниэль 4, Алекс Бланко 66 — Сольдадо Роберто 90

«Вильярреал» — «Кадис» 2:1
Голы: Морено Жерар 5 (пенальти), Бакка Карлос 67 — Алекс 69

«Атлетико» — «Алавес» 1:0
Гол: Суарес Луис 54

«Реал Сосьедад» — «Барселона» 1:6
Голы: Барренетчеа Андер 77 — Гризманн Антуан 37, Дест Сержиньо 43, Дест Сержиньо 53, Месси Лионель 56, Дембеле Усман 71, Месси Лионель 89

Лидеры не допустили осечек. Итоги 28-го тура Ла Лиги

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 марта в 07:21
Никакого разнообразия нет...
ЮЗИК
ЮЗИК
22 марта в 07:16
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    22 марта в 06:03
    Барселона порезвилась
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    22 марта в 04:34
    Да, без сюрпризов...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    22 марта в 01:51
    Скучно там у них...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    22 марта в 01:10
    Еще несколько туров назад многие эксперты, болельщики уже готовы были короновать Атлетико, но несколько неудачных игр лидера, и вполне удачных игр преследователей и все стало очень напряженно. Никто уже с уверенностью не скажет , что Атлетико - чемпион. Осталось играть десять туров и любой из первой тройки может стать чемпионом. Финиш в ЛА лиге обещает быть жарким.
    Всем здоровья.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    22 марта в 01:02
    Лидеры свое взяли.
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