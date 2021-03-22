Лидеры не допустили осечек. Итоги 28-го тура Ла Лиги

Закончились все матчи 28-го тура Ла Лиги.
«Бетис» — «Леванте» 2:0
Голы: Фекир Набиль 70, Хуанми 75
«Атлетик» — «Эйбар» 1:1
Голы: Берчиче Юри 9 — Кике 17
«Сельта» — «Реал» 1:3
Голы: Мина Санти 40 — Бензема Карим 20, Бензема Карим 30, Асенсио Марко 90+4
«Уэска» — «Осасуна» 0:0
«Вальядолид» — «Севилья» 1:1
Голы: Орельяна Фабиан 44 (пенальти) — Буну Яссин 90+4
«Хетафе» — «Эльче» 1:1
Голы: Унал Энес 61 — Пере Милья 20
«Валенсия» — «Гранада» 2:1
Голы: Васс Даниэль 4, Алекс Бланко 66 — Сольдадо Роберто 90
«Вильярреал» — «Кадис» 2:1
Голы: Морено Жерар 5 (пенальти), Бакка Карлос 67 — Алекс 69
«Атлетико» — «Алавес» 1:0
Гол: Суарес Луис 54
«Реал Сосьедад» — «Барселона» 1:6
Голы: Барренетчеа Андер 77 — Гризманн Антуан 37, Дест Сержиньо 43, Дест Сержиньо 53, Месси Лионель 56, Дембеле Усман 71, Месси Лионель 89
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Всем здоровья.
Всем здоровья.