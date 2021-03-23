Кассано: «У Пирло есть проблема в лице Роналду, думающего лишь о рекордах»

Экс-нападающий сборной Италии поддержал , которому, по слухам, грозит отставка с поста главного тренера «Ювентуса», и вновь раскритиковал игру форварда туринской команды .

На данный момент «Ювентус» делит с «Аталантой» 3-4 места в турнирной таблице. Сообщалось, что Пирло будет уволен из клуба, если «бьянконери» не финишируют в топ-4.

Будущее [«Ювентуса»] зависит от того, что будут делать Роналду, Бонуччи, Кьеллини и Буффон. Ответственность за эту ситуацию лежит на клубе.

Пирло несёт небольшую ответственность. В прошлом сезоне «Ювентус» уволил тренера [Маурицио Сарри], который играл в лучший футбол в Италии, но у него была проблема. И эта проблема — Роналду.

Пирло хочет играть в хороший футбол, но Роналду стал проблемой и для него тоже. Роналду думает только о своих рекордах. Он не тот же игрок, которым был четыре года назад.

Пирло только начал карьеру тренера. Нельзя возлагать на него ответственность за тренерскую работу с таким игроком, как Роналду.