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Кассано: «У Пирло есть проблема в лице Роналду, думающего лишь о рекордах»

23 марта 2021, 07:56

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано поддержал Андреа Пирло, которому, по слухам, грозит отставка с поста главного тренера «Ювентуса», и вновь раскритиковал игру форварда туринской команды Криштиану Роналду.

На данный момент «Ювентус» делит с «Аталантой» 3-4 места в турнирной таблице. Сообщалось, что Пирло будет уволен из клуба, если «бьянконери» не финишируют в топ-4.

Будущее [«Ювентуса»] зависит от того, что будут делать Роналду, Бонуччи, Кьеллини и Буффон. Ответственность за эту ситуацию лежит на клубе.

Пирло несёт небольшую ответственность. В прошлом сезоне «Ювентус» уволил тренера [Маурицио Сарри], который играл в лучший футбол в Италии, но у него была проблема. И эта проблема — Роналду.

Пирло хочет играть в хороший футбол, но Роналду стал проблемой и для него тоже. Роналду думает только о своих рекордах. Он не тот же игрок, которым был четыре года назад.

Пирло только начал карьеру тренера. Нельзя возлагать на него ответственность за тренерскую работу с таким игроком, как Роналду.

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Все комментарии
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
23 марта в 11:51
С физруком любому игроку будет трудно. Месси все проиграл с мартино, сетьеном. После ухода вилановы, там какой то хорди роура возглавил барсу, они влетели Баварии в лч и вылетели от реала в кубке, благо в чемпионате отрыв был велик. Также и с Кришем, когда реал возглавлял Бенитес. Сейчас это Пирло, нереальный физручелла.
Ozabot
Ozabot
23 марта в 10:43
Роналду это один игрок. Очень качественный, опытный и амбициозный. На свете нет ни одного клуба, игру которого не смог бы улучшить такой нап. А вот что делают остальные 10 — не понятно. Ну, Кьеза еще старается и рвет жилы.
Кассано так говорит, будто весь «Ювентус» это Роналду и Пирло. Никакая команда не сможет играть хорошо в атаке, если сзади стоит условный Артур и отдает пас сопернику перед воротами.
Не Рона надо увольнять, а точечно улучшать позиции. За что получают 6-7 миллионов Рэмзи и Рабьо, например?
Estiva
Estiva
23 марта в 10:10
Его нужно продавать как можно скорее, пока ещё есть спрос за адекватные деньги
Ironigor
Ironigor
23 марта в 10:10
Просто Ювентусу нужен тренер в лице Аллегри . И не будет таких высказываний . И вообще непонятны слова Кассано , такое складывается впечатление, что Пирло будучи великим тренером назначеным на пост главного в Ювентус, столкнулся с ещё одной великой персоной в лице Рона . И якобы два короля футбола делят своё личное пространство . В данной ситуации каждый должен понимать и делать свою работу, вот и всё. Рон работает на поле ,забивает мячи и как говорит Кассано, штампует рекорды и это есть хорошо, это цель стать лучше добиться новых успехов. Как эта часть Рона может быть преградой для работы Пирло , непонятно. Это наоборот должно подстегивать игроков Юве к своему росту к совершенству . Он пример для других. Каждый игрок который когда-то играл с Роном ,говорил что он первым приезжает на тренировку и последний уезжает. Он работает и зарабатывает эти рекорды!!! Так что я думаю вся проблема в самом Пирло , и решать их должен сам Пирло и никак не преплетать в это Рона .
Желаю чтоб все проблемы Юве были решены !!!
Только Юве , только Победа!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
23 марта в 09:39
Главная проблема Пирло - это сам Пирло!!
Legend 6
Legend 6 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
23 марта в 09:38
На правду не обижаются)
Legend 6
Legend 6 ответ An Jo (раскрыть)
23 марта в 09:38
Да гнать эту модель надо. По нему МЛС плачет уже года 2.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
23 марта в 09:36
Выживший из ума неудачник! Это лучшая характеристика для Кассано!!
An Jo
An Jo
23 марта в 09:26
Если бы не Роналду, боролся бы Ювентус за место в лиге Европы.
Caniggia
Caniggia
23 марта в 09:18
Есть такая проблема!
Василий 50
Василий 50
23 марта в 09:15
А Пирло что, не знал об этой проблеме?
112910415
112910415
23 марта в 09:10
большая системная проблема !
RR117
RR117 ответ ilyafrom (раскрыть)
23 марта в 08:48
После прихода Роналду в Ювентус, у Барселоны за это время тоже 3 тренера сменились?

Что на это скажешь, Месси виноват, ИЛИ ЭТО ДРУГОЕ?
Alex12357
Alex12357
23 марта в 08:44
Роналду ,как и Месси-головная боль любой команды !
ilyafrom
ilyafrom ответ Vancho-Rotor (комментарий удален) (раскрыть)
23 марта в 08:40
Если Юве теряет очки и с ним, и без него. Тогда гнать его надо, чтобы сэкономить деньги
RR117
RR117
23 марта в 08:38, ред.
Интересно, когда Роналду думает о своих голах и забивает их, Ювентусу не начисляют за них очки в таблице?
Окей, тогда пусть Итальянская федерация футбола, не засчитает победу Ювентуса в кубке над Интером и переиграет матч, а забитые голы Роналду пойдут в его личную статистику!

Ну такую чушь иногда говорят, просто жесть.

Месси "не думает о своих голах и рекордах", поэтому, после изнуряющей 120 минутной игры с Севильей в кубке, вместо отдыха и подготовки на ответный матч с ПСЖ, он выходит на игру против грозной Осасуны!
Ну это другое конечно!

Просто знаете, откровенные двойные стандарты в карьере этих двух игроков!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 марта в 08:36
Рон лучший бомбардир Серии А он никак не может быть проблемой для Пирло.
Бубнин
Бубнин
23 марта в 08:25
"Реал" имел состав посильнее, поэтому даже с Роналду добивался результата. А вот "Ювентус" не потянул Криштиану..
ilyafrom
ilyafrom ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
23 марта в 08:16
Начинается. Опять вопли, что Роналду забил половину голов Ювентуса и что без него команда скатится.

Посмотри на результаты Ювентуса до его прихода и сейчас. Все таки железно выигрывали Серию А и Кубок, дважды были в финале ЛЧ. А сейчас?
STVA 1
STVA 1
23 марта в 08:15
А ведь он в чем-то прав
Vancho-Rotor
Vancho-Rotor ответ ilyafrom (раскрыть)
23 марта в 08:12
ну так пусть посадят Роналду на банку и покажут результат. Только результата нет. Значит не в нем дело.
ilyafrom
ilyafrom
23 марта в 08:09
Похоже все понимают, что проблема Ювентуса в Роналду, кроме Аньели и "обожателей". После прихода Роналду, Пирло уже 3-й тренер, а результаты все хуже. Так что не в тренере проблема. Могут, конечно, уволить Пирло и нанять кого-нибудь другого, но падение Ювентуса только усилится.

Роналду думает только о своей статистике голов (все-таки Месси на пятки наступает) и халявных трофеях, которые и до него выигрывали.

Теперь появились слухи, что не хотят продавать Роналду. Что ж сами себе могилу копают
mihaluch
mihaluch
23 марта в 08:03
О чём же ещё думать в этом возрасте.
КЭТиК
КЭТиК
23 марта в 07:58
Без рекордов Роналду совсем было бы тяжко.
Djebrael
Djebrael
23 марта в 07:57
У Пирло и кроме Рона есть проблемы...
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