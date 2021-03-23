Салах: «Тяжёлый сезон для всех в „Ливерпуле“, но я верю, что всё наладится»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал комментарий после вручения ему награды Лучшему игроку команды в феврале.
Здорово снова получить эту награду. Я также доволен последними нашими результатами. Надеюсь, что мы продолжим побеждать.
Нам всем тяжело из-за этой ситуации и текущего места в Премьер-Лиге, но я верю, что всё наладится. В Лиге чемпионов мы выступаем хорошо.
Я не хочу говорить только о своём сезоне, потому что мы играем как команда. Я бы сказал, что это тяжелый сезон для всех нас, и нам просто нужно двигаться дальше и стараться выигрывать матчи.
Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Мы собираемся выложиться на все 100 процентов, чтобы выиграть ближайшие матчи. Надеюсь, мы сможем это сделать, а также добьёмся успеха и в Лиге чемпионов.
То есть у тебя, в провале Ливерпуля виноват титулованный тренер Клопп, который выиграл с клубом ЛЧ и взял АПЛ???
А в провале Ювентуса виноват Роналду, а не тренер, у которого тренерского опыта без году неделя???
Ты не последователен в своих умозаключениях!
То есть у тебя, в провале Ливерпуля виноват титулованный тренер Клопп, который выиграл с клубом ЛЧ и взял АПЛ???
А в провале Ювентуса виноват Роналду, а не тренер, у которого тренерского опыта без году неделя???
Ты не последователен в своих умозаключениях!
А кто в Ливерпуле виноват, что команда скатилась на 7 место? твоя версия!
А кто в Ливерпуле виноват, что команда скатилась на 7 место? твоя версия!