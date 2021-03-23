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Салах: «Тяжёлый сезон для всех в „Ливерпуле“, но я верю, что всё наладится»

23 марта 2021, 07:40

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал комментарий после вручения ему награды Лучшему игроку команды в феврале.

Здорово снова получить эту награду. Я также доволен последними нашими результатами. Надеюсь, что мы продолжим побеждать.

Нам всем тяжело из-за этой ситуации и текущего места в Премьер-Лиге, но я верю, что всё наладится. В Лиге чемпионов мы выступаем хорошо.

Я не хочу говорить только о своём сезоне, потому что мы играем как команда. Я бы сказал, что это тяжелый сезон для всех нас, и нам просто нужно двигаться дальше и стараться выигрывать матчи.

Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Мы собираемся выложиться на все 100 процентов, чтобы выиграть ближайшие матчи. Надеюсь, мы сможем это сделать, а также добьёмся успеха и в Лиге чемпионов.

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RR117
RR117 ответ ilyafrom (раскрыть)
23 марта в 10:38, ред.
Как так то??

То есть у тебя, в провале Ливерпуля виноват титулованный тренер Клопп, который выиграл с клубом ЛЧ и взял АПЛ???

А в провале Ювентуса виноват Роналду, а не тренер, у которого тренерского опыта без году неделя???

Ты не последователен в своих умозаключениях!
ilyafrom
ilyafrom ответ RR117 (раскрыть)
23 марта в 09:47
Клопп
RR117
RR117 ответ ilyafrom (раскрыть)
23 марта в 09:32
Вот в Ювентусе ты сказал, что Роналду виноват в плохих результатах команды.

А кто в Ливерпуле виноват, что команда скатилась на 7 место? твоя версия!
ilyafrom
ilyafrom
23 марта в 08:20
Этот сезон без трофеев, следующий без ЛЧ. Сезон провальный
ДСА
ДСА
23 марта в 07:59
Сезон может спасти только Лига Чемпионов.
shlomo
shlomo
23 марта в 07:55
Да уж Ливеру сейчас не позавидуешь, но так сказать держитесь...
ОПС
ОПС
23 марта в 07:55
Все еще будет хорошо.
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