Салах: «Тяжёлый сезон для всех в „Ливерпуле“, но я верю, что всё наладится»

Нападающий «Ливерпуля» дал комментарий после вручения ему награды Лучшему игроку команды в феврале.

Здорово снова получить эту награду. Я также доволен последними нашими результатами. Надеюсь, что мы продолжим побеждать.

Нам всем тяжело из-за этой ситуации и текущего места в Премьер-Лиге, но я верю, что всё наладится. В Лиге чемпионов мы выступаем хорошо.

Я не хочу говорить только о своём сезоне, потому что мы играем как команда. Я бы сказал, что это тяжелый сезон для всех нас, и нам просто нужно двигаться дальше и стараться выигрывать матчи.

Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Мы собираемся выложиться на все 100 процентов, чтобы выиграть ближайшие матчи. Надеюсь, мы сможем это сделать, а также добьёмся успеха и в Лиге чемпионов.